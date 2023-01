Τσαπανίδου: Το σκάνδαλο Μητσοτάκη το χρεώθηκε πια ολόκληρη η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας

«Το σκάνδαλο Μητσοτάκη το χρεώθηκε πια ολόκληρη η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη Τσαπανίδου, μιλώντας στον «ΣΚΑΪ», στον απόηχο της καταψήφισης της πρότασης μομφής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην κυβέρνηση από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. «Επρόκειτο για μία κορυφαία κοινοβουλευτική ενέργεια που έπρεπε να γίνει όταν μάθαμε και “με τη βούλα” πια από την ΑΔΑΕ ότι υπήρξε παρακολούθηση από την ΕΥΠ έξι κορυφαίων προσωπικοτήτων αυτής της χώρας, οι πέντε εκ των οποίων είναι επικεφαλής στον στρατό. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ήταν υπό παρακολούθηση επί δύο χρόνια, ο υπουργός κ. Χατζηδάκης ήταν κι αυτός υπό παρακολούθηση», δήλωσε η κ. Τσαπανίδου. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq5bey6tljmh) Υπενθύμισε, δε, ότι «όταν ρωτήθηκε για την παρακολούθηση Χατζηδάκη, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι δεν υπάρχει, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο». Αναρωτήθηκε, ακόμα, «πώς υπέγραφε η κ. Βλάχου, η εισαγγελέας της ΕΥΠ» αυτές τις παρακολουθήσεις. «Η Δικαιοσύνη, από τη δική της πλευρά, πρέπει να κινηθεί ώστε να πάρουμε απαντήσεις», πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείσα για την υπόθεση της «μικρής Μαρίας», σημείωσε: «Την πληροφορία για τον πιθανό θάνατο ενός μικρού παιδιού, ο ίδιος ο κ. Μηταράκης, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, την ανέφερε σε ένα tweet». «Όταν ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός μεταφέρει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να βγάζουμε άλλα συμπεράσματα», είπε απαντώντας στην κριτική της ΝΔ. «Υπήρξαν κακοί χειρισμοί από την πλευρά της κυβέρνησης που δεν έδωσαν κανένα περιθώριο να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Αν η κυβέρνηση προχωρούσε στις απαραίτητες ενέργειες όταν βρέθηκαν οι πρόσφυγες στη νησίδα αυτή του Έβρου -που βεβαιώθηκε ότι είναι και ελληνικό έδαφος- τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά», ανέφερε η κ. Τσαπανίδου. Ειδήσεις σήμερα: Χιόνια σε ημιορεινά και πτώση της θερμοκρασίας – Έρχεται «πολικός αεροχείμαρρος» Καθοδηγούμενη του Παντσέρι εμφανίζουν την Καϊλή – «Ζούσε σαν σταρ του σινεμά» Ο Ερντογάν μεγαλώνει το ρήγμα με τη Δύση με νέο ξέσπασμα κατά ΗΠΑ, Γαλλίας, Σουηδίας

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )