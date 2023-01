Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε Τσαπανίδου: Οι φερόμενες συνομιλίες ήταν από το… 2018 Ενδελεχή έρευνα ζήτησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών Απάντηση για το θέμα των φερόμενων συνομιλιών αξιωματικών με στελέχη της μαφίας, έδωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι αυτές χρονολογούνται από το… 2018. «Όλοι γνωρίζουν ποιο κόμμα βρισκόταν τότε στην κυβέρνηση, οπότε η κυρία Τσαπανίδου μπορεί να ζητήσει τις σχετικές απαντήσεις από τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του υπουργείου σχετικά με το χθεσινό δημοσειευμα της εφημερίδα «Το Βήμα». Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης πως «σε ό,τι αφορά στα αποσπάσματα για φερόμενες επικοινωνίες σε νεότερο χρόνο επισημαίνεται ότι: πρώτον, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν είχε καμία ενημέρωση -ούτε και για τις φερόμενες ως επικοινωνίες του 2018- και, δεύτερον, αμέσως μόλις έγινε γνωστό το δημοσίευμα, εστάλη με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, υπό τον νέο της Διοικητή, για ενδελεχή έρευνα, καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών». Ειδήσεις σήμερα: Ανδραβίδα: Οι πρώτες φωτογραφίες από το F-4 που συνετρίβη Σαμ Σμιθ: Στο στόχαστρο των social media το νέο βίντεο κλιπ του – «Υπερσεξουαλικό, προκλητικό και ακατάλληλο» Φορολοταρία Δεκεμβρίου – Αποτελέσματα: Δείτε αν κερδίσατε στην τελευταία κλήρωση BEST OF NETWORK 30.01.2023, 18:10 30.01.2023, 16:50 30.01.2023, 12:09 30.01.2023, 15:41 30.01.2023, 15:40 30.01.2023, 15:35

