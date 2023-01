Αλέξης Τσίπρας: Ζήτησε να γίνουν εκλογές μέσα στις ερχόμενες τρεις εβδομάδες – Δείτε live

Την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από όλες τις ψηφοφορίες στη Βουλή πλην αυτών που θα αφορούν στο κόμμα Κασιδιάρη ανακοίνωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα στο Ζάππειο. «Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας οι ισχυροί γίνονται ισχυρότεροι», είπε ο Αλέξης Τσίπρας ενώ τόνισε ότι τα σκάνδαλα διαφθοράς όπου εμπλέκονται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης είναι αυτά που έχουν καθορίσει την πολιτική ζωή του τόπου. Στη συνέχεια δήλωσε: «Δηλώνουμε ότι όσο ο κος Μητσοτάκης θα αρνείται να πράξει το αυτονόητο, να προσφύγει στη κρίση του ελληνικού λαού για όσα εναντίον της δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου διέπραξε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δε θα νομιμοποιεί το νομοθετικό έργο μιας κυβέρνησης της εκτροπής. Από εδώ και στο εξής, με εξαίρεση τη συμμετοχή μας στην αντιμετώπιση της προσπάθειας να επανέλθει στο προσκήνιο, η εγκληματική συμμορία των νεοναζί, θα απέχουμε από κάθε ψηφοφορία στη Βουλή. Και από σήμερα ξεκινάμε την πορεία μας προς τον ελληνικό λαό γιατί μόνο αυτός μπορεί και έφτασε η ώρα να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την κοινωνική Δικαιοσύνη». Δείτε ζωντανά: Ξεκινώντας την τοποθέτησή του και πριν δεχθεί ερωτήσεις ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να προκηρυχθούν εκλογές μέσα σε τρεις εβδομάδας. Όπως είπε, από την Παρασκευή όταν και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της πρότασης δυσπιστίας δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα. Ζήτησε να διαλυθεί η Βουλή και εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, εντός Φεβρουαρίου δηλαδή, να προκηρυχθούν εκλογές. Να αποφασίσει ο λαός και όχι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που συνέβαλαν όπως είπε, στην πρωτοφανή εκτροπή του κράτους δικαίου. «Ηθικά και πολιτικά αυτή η κυβέρνηση είναι έκπτωτη για εμάς, δε μπορεί να παραμείνει ούτε μια στιγμή παραπάνω να ασκεί εξουσία να αποφασίζει για κρίσιμες αποφάσεις του ελληνικού λαού»» Ο ελληνικός λαός, συνέχισε ο κ. Τσίπρας, πρέπει να απαντήσει άμεσα και όχι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που νομιμοποίησαν την «εκτροπή» όπως είπε. Και το ερώτημα που τίθεται, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να απαντήσει άμεσα ο ελληνικός λαός στο ερώτημα «με τη δημοκρατία ή την εκτροπή;», προσθέτοντας ότι «στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα». Ο κ. Τσίπρας χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις, κάνοντας λόγο για διαφθορά που φτάνει πολύ βαθύτερα, για επικίνδυνη διάβρωση της κοινωνικής συνοχής και την κακοποίηση του κράτους δικαιοσύνης. Επιτιθέμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, δήλωσε ότι έχει καταχραστεί την εξουσία που του παραχώρησε ο ελληνικός λαός από την πρώτη μέρα. Δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις υποκλοπές, τόνισε ότι όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Εξηγώντας περαιτέρω την απόφαση αποχής από τις ψηφοφορίες στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας αφού σημείωσε ότι «η δημοκρατία είναι ζωντανή όσο βρίσκεται στην υπεράσπιση του κάθε πολίτη» πρόσθεσε ότι «αντιμετωπίσαμε θεσμικά το σκάνδαλο. Το πρώτο σκάνδαλο που αφορά τη λειτουργία των θεσμών. Ζητήσαμε παντού απαντήσεις. Θεσμική απόφαση ήταν να αξιοποιήσουμε όλα τα όπλα που μάς παρέχει ο κανονισμός της Βουλής. Καμία απάντηση δεν πήραμε από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Γι’ αυτό και αποφασίσαμε αποχή από τη Βουλή». Προανήγγειλε ότι «προφανώς θα διεκδικήσουμε να διεθνοποιηθεί το ζήτημα αυτό παντού στην Ευρώπη. Το κρίσιμο να αποφανθεί ο ελληνικός λαός. Εχουμε ήδη εξηγήσει γιατί. Πρέπει μία δημοκρατική κυβέρνηση να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου». Στην ερώτηση για το πώς επέλεξε τα έξι ονόματα που έστειλε στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, είπε ότι «στη Βουλή ζήσαμε το θέατρο του παραλόγου. Αντί ο κ. Μητσοτάκης να δώσει εξηγήσεις για τα ευρήματα επί των παρακολουθήσεων προσπάθησε σε μια απόπειρα φτηνού αντιπερισπασμού να μου πει ότι δεν υπήρχαν ονόματα στην επιστολή Ράμμου ενώ ήταν γνωστό ότι απευθύνθηκα στην αρμόδια αρχή με επιστολές μετά την επίσκεψή μου στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η ανεξάρτητη αρχή δεν είναι μονοπρόσωπη, έχει διοικητικό συμβούλιο. Υπήρξε συνεδρίασή του για να απαντήσει στο αίτημα έγγραφως. Μου ενεχυρίασε επιστολή για να διευκρινίσω για ποιους ζητώ στοιχεία γιατί το σύνολο για τους οποίους υπήρχαν δημοσιεύματα ήταν μεγάλο. Επέλεξα 6 πρόσωπα από όλα όσα είχαν δει το φως της δημοσιότητας με κριτήριο την ιδιότητά τους, τη θεσμική ιδιότητα. Δεν απευθύνθηκα ρωτώντας για δημοσιογράφους και επιχειρηματίες γιατί θεωρώ μείζονα θεσμική εκτροπή της λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων να παρακολουθείται η ηγεσία». Ειδήσεις σήμερα: To Phantom πετούσε με 800 χλμ./ώρα τη στιγμή της συντριβής Βίντεο σοκ: H στιγμή που Ρώσοι στρατιώτες εξοντώνονται από ουκρανικό πύραυλο Ρωσίδα αφέντρα δηλητηρίασε φίλη της με τσιζκέικ – «Καταπέλτης» ο Έλληνας κατήγορος Ελένη Γκρήγκοβιτς 31.01.2023, 13:23 UPD: 31.01.2023, 13:27 28 ΣΧΟΛΙΑ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )