Αναστασιάδης: Το θράσος των Τουρκοκυπρίων δεν έχει όρια Ικανοποίηση για το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 31.01.2023, 15:26 Το θράσος δεν έχει όρια, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, σχολιάζοντας την αντίδραση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας σε σχέση με το χθεσινό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο (UNFICYP), για το οποίο εξέφρασε την ικανοποίησή του. Kληθείς να σχολιάσει το ψήφισμα για την ανανέωση της θητείας της UNFICYP, ο κ.Αναστασιάδης είπε: «θεωρώ ότι ανταποκρίνεται στον μέγιστο βαθμό στις αξιώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και σε όσα υπαγορεύουν οι διεθνείς κανόνες και συνεπώς εκφράζω την ικανοποίηση μου». Όσον αφορά στις αντιδράσεις από την τουρκοκυπριακή πλευρά, τόνισε: «μια ζωή, όχι μόνο απλώς αντιδρούν, αλλά ενεργούν ενάντια στους κανόνες διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, δεν με ξενίζει η συμπεριφορά τους αν αναλογιστείτε και μόνο ότι κατά παραβίαση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών αξιώνουν την αλλαγή βάσης, παρά τα όσα σε επίπεδο Κορυφής είχαν συμφωνηθεί, παρά τη σωρεία ψηφισμάτων, παρά τις καταδίκες από πλευράς ΕΔΑΔ. Το θράσος δεν έχει όρια».

