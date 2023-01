Βαρβιτσιώτης κατά ΣΥΡΙΖΑ: Γυρνάει την πλάτη στους δημοκρατικούς θεσμούς

Την ανακοίνωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα απέχει από τις ψηφοφορίες της Βουλής σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, τονίζοντας ότι δεν νοείται κοινοβουλευτική συζήτηση που να μην καταλήγει σε ψηφοφορία και με τη στάση του αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ γυρνάει την πλάτη στους δημοκρατικούς θεσμούς, τους οποίους θα έπρεπε να προασπίζεται κάθε δημοκρατική δύναμη που συμμετέχει στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Ακόμη, ο κ. Βαρβιτσιώτης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το τοξικό κλίμα που δημιουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας των χαμηλών ποσοστών που συγκεντρώνει στις δημοσκοπήσεις και της αποτυχίας του στο αντιπολιτευτικό του έργο δεν βρίσκει ανταπόκριση στον ελληνικό λαό. Αντίθετα δήλωσε πεπεισμένος ότι οι Έλληνες θα προκρίνουν τη σταθερότητα και την καθαρότητα στις πολιτικές σχέσεις δίνοντας αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχολιάζοντας τις προσπάθειες προσέγγισης του ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε πως βλέπει «ένα τεράστιο φλερτ» της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία ξέχασε τη φρασεολογία περί «Σαμαροβενιζέλων», «Γερμανοτσολιάδων» και «κακού ΠΑΣΟΚ» και επιχειρεί να κάνει «εισπήδηση» στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, την οποία αντιμαχόταν ως εκπρόσωπος της Αριστεράς στην Ευρώπη. Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε κατά την έναρξη της ομιλίας του ότι η σημερινή μέρα είναι «μέρα μνήμης κατά την οποία τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων», τονίζοντας την ανάγκη προάσπισης της εθνικής μας κυριαρχίας, καθώς και της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, κάτι το οποίο, όπως είπε, υλοποιεί η κυβέρνηση επιτελώντας το εθνικό της χρέος. Ταυτόχρονα εξέφρασε τη θλίψη του για τον χαμό του Υποσμηναγού Μάριου, Μιχαήλ Τουρούτσικα, και τα συλλυπητήριά στην οικογένεια και τους οικείους του, αλλά και την αγωνία του για την ανεύρεση του Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη. Μιλώντας για την κύρωση της συμφωνίας εμπορικής σύνδεσης της ΕΕ με την Κολομβία, το Περού και τον Ισημερινό, ο κ. Βαρβιτσιώτης σημείωσε ότι πρόκειται για συμφωνία με την οποία η ΕΕ διευρύνει το πεδίο των εμπορικών της σχέσεων, αίροντας τα εμπόδια για τη διεξαγωγή του, κάτι το οποίο ωφελεί τις ελληνικές εξαγωγές, αλλά και την προστασία των προϊόντων ΠΟΠ. Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom F-4: «Πάντα πετούσε χαμηλά πάνω από το Νευροκόπι και τον χαιρετούσαμε» – Αγωνία για τον 31χρονο σμηναγό Μητσοτάκης: Η σιβυλλική δήλωση από την Ιαπωνία για τις εκλογές Μάνος Δασκαλάκης: Η Πισπιρίγκου είπε στον πατέρα μου «για να μη με κατηγορήσουν θα τον πάρω μαζί μου»

