Βαρουφάκης για συνέντευξη Τσίπρα: Το Ζάππειο τελικά εμπνέει ρεσιτάλ υποκρισίας από τις αξιωματικές αντιπολιτεύσεις Το αιχμηρό σχόλιο του Γραμματέα του ΜέΡΑ25 Σε ένα αιχμηρό σχόλιο προέβη ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, στο Ζάππειο. «3,5 χρόνια υπερψήφιζε όλα τα απίθανα της Μητσοτάκης ΑΕ: εκποίηση Ελληνικού, 600άρι επίδομα καταστολής κλπ. Ξάφνου, πριν διαλυθεί η Βουλή, …απέχει από το Κοινοβουλευτικό Έργο» ανέφερε σχετικά ο κ. Βαρουφάκης, καταλήγοντας πως «το Ζάππειο τελικά εμπνέει ρεσιτάλ υποκρισίας από τις αξιωματικές αντιπολιτεύσεις». Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom F-4: Ώρες αγωνίας για τον 31χρονο σμηναγό – «Ετοιμαζόταν να κάνει οικογένεια» Ερντογάν: Κατσάδα αλά Πούτιν σε νομάρχη on camera, για δρόμο που δεν έχει παραδοθεί – Δείτε βίντεο Δίκη για Μάτι: Συγκλονίζουν οι νέες καταθέσεις συγγενών θυμάτων – «Κηδέψαμε άλλον άνθρωπο και όχι τον πατέρα μου» Σχετικά Άρθρα ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα BEST OF NETWORK 31.01.2023, 18:02 31.01.2023, 16:50 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 21:42 31.01.2023, 21:43 31.01.2023, 16:48

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )