Βόλος: 45χρονος έκανε κόλαση τη ζωή της συζύγου του – Η κόρη τους φώναξε την αστυνομία για να τον συλλάβουν

Η εμμονή ενός 45χρονου ότι η γυναίκα του τον απατά, τον έβγαλε εκτός εαυτού και σε επεισόδιο που είχαν μπροστά στα παιδιά τους στον Αλμυρό Βόλου, απείλησε να διώξει την οικογένειά του από το σπίτι του, ενώ είπε στην 40χρονη γυναίκα προσβλητικές φράσεις. Όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με το magnesia.news το ζευγάρι θα χωρίσει και ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος, μόνο για την προσβολή γενετήριας αξιοπρέπειας της γυναίκας και καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο σε φυλάκιση έξι μηνών με τον όρο να μην πλησιάζει την 40χρονη σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Αρχικά κατάθεσε ως μάρτυρας η γυναίκα, που είπε ότι εδώ και 3,5 μήνες ζει κόλαση στο σπίτι του συζύγου της, ενώ προχθές η κατάσταση ξέφυγε μετά από επεισόδιο που είχαν μπροστά στα παιδιά τους. Η γυναίκα αποκάλυψε πως όλα ξεκίνησαν όταν σε μια ιατρική εξέταση βρέθηκαν ένας ιός που ο κατηγορούμενος θεώρησε ότι προήλθε από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και τότε ξεκίνησαν οι φασαρίες και τα μεγάλα προβλήματα. Η ίδια είπε ότι ο 45χρονος πίνει και όταν πίνει ξεφεύγει, ενώ την Κυριακή είχε πιεί, η φασαρία ξεκίνησε όταν της ζήτησε να δει το κινητό της τηλέφωνο, για να δει ποιος την καλούσε και με ποιόν συνομιλούσε. Η γυναίκα αρνήθηκε να του το δώσει και τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 45χρονος την απείλησε ότι θα την πετάξει έξω από το σπίτι και θα κόψει το ρεύμα και το νερό. Μάλιστα η ένταση ήταν μεγάλη, κάτι που οδήγησε την ανήλικη κόρη του ζευγαριού να καλέσει την Αστυνομία και ο άνδρας να συλληφθεί. «Ζω μια κόλαση εδώ και 3,5 μήνες. Ο κατηγορούμενος με παρακολουθεί, κάνει φασαρία αν αργήσω 10 λεπτά από την εργασία μου και το πήρα απόφαση να χωρίσουμε», είπε στην απολογία της η γυναίκα. Η ίδια είπε ότι μένει στους γονείς της με τα δύο της παιδιά. Ο κατηγορούμενος κατέθεσε ότι η γυναίκα του είναι αυτή που τον έβριζε και τον έδιωχνε, ενώ καθόταν σε μια καρέκλα, του επιτέθηκε με τα νύχια της και του προκάλεσε εκδορές, με αποτέλεσμα να πάει στο Κέντρο Υγείας. Παρόλα αυτά κατέθεσε ότι δεν έκανε μήνυση κατά της 40χρονης. Ο ίδιος είπε ότι η γυναίκα θέλει να τον πετάξει έξω από το σπίτι του, αλλά ο ίδιος δεν θα φύγει, είπε ότι θα πάρουν διαζύγιο και ζήτησε να βρει ένα σπίτι να μετακομίσει και ο ίδιος θα πληρώνει διατροφή. «Θέλω να βρω έναν άνθρωπο να με σέβεται και να μου φτιάχνει ένα πιάτο φαγητό», είπε ο κατηγορούμενος. Ο εισαγγελέας πρότεινε να αθωωθεί ο 45χρονος για την ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και να κριθεί ένοχος για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της γυναίκας, όπως και έγινε. Μάλιστα προειδοποίησε τον κατηγορούμενο ότι αν δεν «τα βρουν» για να εκδοθεί το διαζύγιο και την πλησιάσει σε λιγότερο από 100 μέτρα θα πάει στην φυλακή, ενώ έχει δικαίωμα έφεσης που ο ίδιος είπε ότι δεν σκοπεύει να ασκήσει. Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Τα τρία «πρόσωπα» μέσα στην εβδομάδα – Πότε αναμένονται πτώση θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια Καβάλα: «Μας πείραζε και μας τραβούσε με το κινητό» – Σοκάρουν οι καταγγελίες για τη νηπιαγωγό Survivor All Star: Αναγνωστόπουλος και Σαλταφερίδου οι άλλοι δύο «Μπλε» του τάκου – Δείτε βίντεο

