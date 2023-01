Γεραπετρίτης: Αδιανόητη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, περιφρονεί τους δημοκρατικούς θεσμούς Τις αμέσως επόμενες ημέρες έρχεται στη Βουλή η ρύθμιση για το μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η ρύθμιση για το μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη ανέφερε στην ΕΡΤ ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος τόνισε ότι θα πρέπει να διαφυλαχτεί η δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. «Δεν μπορούμε να διανοηθούμε θα έχει στους κόλπους της άτομα που την επιβουλεύονται». Όπως είπε ακόμα «εκείνοι που έχουν καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση δεν μπορούν να ηγούνται πολιτικού κόμματος» και συνέχισε: «θα πρέπει οι δημοκρατικές δυνάμεις να συνταχθούν απέναντι στις εγκληματικές οργανώσεις». Ο κ. Γεραπετρίτης εκτίμησε ότι στις επικείμενες εκλογές ο ελληνικός λαός θα επιλέξει εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η στατηγική μας επιδίωξη είπε και πρόσθεσε ότι η απλή αναλογίκη που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια βόμβα για τη σταθερότητα στη χώρα. «Η πρώτη Κυριακή θα αναδείξει τον επόμενο ηγέτη και η δευτερη θα καθορίσει τους πολιτικούς σχηματισμούς» ανέφερε επίσης και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει τον στόχο της αυτοδυναμίας στις δευτερες εκλογές. Ο κ. Γεραπετρίτης που απέφυγε να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο των δύο εκλογικών αναμετρήσεων απάντησε και στους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης περι… εκβιασμών στο ΠΑΣΟΚ από το υλικό των παρακολουθήσεων. «Πρόκειται για ευφυολόγημα… Ο Ελληνικός λαός μας τάζει σε όλες τις θέσεις» σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας. Τέλος, σχολίασε τις δηλώσεις Τσίπρα από το Ζάππειο λέγοντας ότι είναι αδιανόητο τρεις ημέρες μετά την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας να έρχεται και να αμφισβητεί την κοινοβουλευτική νομιμότητα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι πρακτικά θα απέχει από τις ψηφοφορίες της βουλής. Υπάρχουν κοινοβουλευτικοί θεσμοί και πρέπει να σεβόμαστε». Ειδήσεις σήμερα: Κλειστή στροφή σε πολύ χαμηλό ύψος έκανε το Phantom πριν συντριβεί στη θάλασσα Ίμια 27 χρόνια μετά: Οι σύζυγοι των ηρώων αφηγούνται τις ώρες της κρίσης Ρωσίδα αφέντρα δηλητηρίασε φίλη της με τσιζκέικ – «Καταπέλτης» ο Έλληνας κατήγορος BEST OF NETWORK 31.01.2023, 18:02 31.01.2023, 16:50 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 21:42 31.01.2023, 21:43 31.01.2023, 16:48

