Δένδιας από Ισραήλ: Ο αναθεωρητισμός και οι παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές Σε εγκάρδιο κλίμα η ωριαία συνάντηση με τον Νετανιάχου – Το «ευχαριστώ» για τη στήριξη του Ισραήλ στην εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν σφυρηλατήσει μια ανθεκτική εταιρική σχέση σε στρατηγικό επίπεδο, που βασίζεται στα κοινά συμφέροντα και τις συγκλίνουσες οπτικές σε πολλές προκλήσεις, καθώς και στον κοινό σεβασμό σε μια διεθνή τάξη που στηρίζεται στους διεθνείς κανόνες και σ’ ένα κοινό όραμα για τη γειτονιά τους, τόνισε ο Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Έλι Κοέν, μετά τη συνάντησή τους στα Ιεροσόλυμα. Επίσης, τον ευχαρίστησε για την ξέκαθαρη δήλωση που έκανε νωρίτερα στις δηλώσεις του για τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και υπογράμμισε πως οι στενοί δεσμοί φιλίας και ο αμοιβαίος σεβασμός δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον για τις διμερείς σχέσεις. Επισημαίνεται πως είναι η πρώτη φορά που υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, στο πλαίσιο κοινών δηλώσεων, κάνει ρητή δήλωση για τη στήριξη της κυριαρχίας και των κυριαχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Επιπλέον, o Έλληνας υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε πως ο αναθεωρητισμός και οι παραβιάσεις των αρχών του Διεθνούς Δικαίου είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, προσθέτοντας πως η διεθνής κοινότητα στέλνει και πρέπει να στείλει το πιο ισχυρό μήνυμα καταδίκης τους. Κατά τη συνάντηση, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από την Τουρκία, «η οποία συστηματικά παραβιάζει το έδαφός μας, τον εναέριο χώρο, χρησιμοποιεί υβριδικές τακτικές, κλιμακώνει τις εντάσεις, συμπεριλαμβανομένων ανοικτών απειλών εισβολής ή (εκτόξευση) βαλλιστικού πυραύλου στην Αθήνα». Τέτοιες συμπεριφορές είναι απειλή για τη διεθνή τάξη που βασίζεται στους κανόνες, υπογράμμισε και επισήμανε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Αναφερόμενος στις συνομιλίες που είχαν, είπε πως συζήτησαν τρόπους ενδυνάμωσης της συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά, ανέφερε την ενέργεια, την άμυνα, τις επενδύσεις, την καιτονομία, τον τουρισμό, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη διαχείριση κρίσεων, το περιβάλλον, τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Αποτυπώνοντας τα περιθώρια ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, είπε ότι ο ουρανός είναι το όριο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δένδιας στην ενέργεια ως πεδίο συνεργασίας, λέγοντας πως συζήτησαν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ασίας-Ευρώπης με καλώδιο που θα συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και στον EastMed, με τον Νίκο Δένδια να αδράζει την ευκαιρία να ενημερώνει τον Έλι Κοέν ότι η Ελλάδα γίνεται ένας αξιόπιστος ενεργειακός κόμβος. Έμφαση δόθηκε, επίσης, στη συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περαιτέρω, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις επενδύσεις, διαμηνύοντας πως η Ελλάδα θέλει να προσελκύσει περισσότερες. Έμφαση έδωσε ο κ. Δένδιας στον ρόλο της Ελλάδας ως κράτους – μέλους της ΕΕ για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και ΕΕ. Ένας άλλος κρίκος της «σημαντικής συνεργασίας» μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ είναι, για τον Νίκο Δένδια, το «εξαιρετικό παράδειγμα» συνεργασίας της Διασποράς των δύο χωρών, και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να συνεργαστεί με το Ισραήλ για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας προς όφελος των δύο λαών. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ εξέφρασε, ακόμα, τις ελληνικές ανησυχίες όσον αφορά τις εξελίξεις στα χριστιανικά μέρη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ και υπογράμμισε τη σημασία για την Ελλάδα της προστασίας των δικαιωμάτων του Ελληνορθόδου Πατριαρχείου. Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε το Ισραήλ για την υποστήριξη της ελληνικής υποψηφιότητας για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την περίοδο 2025-2026. Σε ό,τι αφορά την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ με την προσθήκη των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως έχουν την ευκαιρία να συζητούν για περιφερειακά θέματα και να οραματίζονται τι μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω. Μάλιστα, χαρακτήρισε εξαιρετική ιδέα την τριμερή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εν συνεχεία, συνεχάρη το Ισραήλ για τη συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών με τον Λίβανο, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά νέα για την περιοχή. Εξίσου, χαιρέτισε τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό, ο Νίκος Δένδιας είπε πως μια δίκαιη λύση είναι προς το συμφέρον των δύο πλευρών ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για τα θύματα της πρόσφατης «φρικτής τρομοκρατικής επίθεσης» στο Ισραήλ και καταδίκασε κάθε ενέργεια αντισημιτισμού. Τέλος, ο Νίκος Δένδιας προσκάλεσε τον Έλι Κοέν να επισκεφτεί την Ελλάδα και ιδίως την Κέρκυρα, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Επισημαίνεται πως ο κ. Δένδιας είναι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών της ΕΕ και ο δεύτερος διεθνώς, μετά τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ από την ορκωμοσία της νέας ισραηλινής κυβέρνησης. Μια ώρα η συνάντηση με τον Νετανιάχου Μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε για περίπου μία ώρα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεφύλαξε εγκάρδια υποδοχή στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών. Ενδεικτικό του καλού κλίματος της συνάντησης είναι ότι διήρκησε το διπλάσιο χρόνο από τον προγραμματισμένο, ενώ στη συνάντηση συμμετείχε και ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση του κ. Δένδια να επισκεφθεί την Ελλάδα. - Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Ειδήσεις σήμερα: To Phantom πετούσε με 800 χλμ./ώρα τη στιγμή της συντριβής Βίντεο σοκ: H στιγμή που Ρώσοι στρατιώτες εξοντώνονται από ουκρανικό πύραυλο Ρωσίδα αφέντρα δηλητηρίασε φίλη της με τσιζκέικ – «Καταπέλτης» ο Έλληνας κατήγορος BEST OF NETWORK 31.01.2023, 11:40 31.01.2023, 11:56 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 09:27 31.01.2023, 09:28 31.01.2023, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )