Ελληνοτουρκικά – Καλίν: «Αν οι ΗΠΑ μας βάλουν όρους για τα F-16 και δώσουν τα F-35 στην Ελλάδα, χάνουν την ουδετερότητά τους» «Συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε για να διασφαλίσουμε την εθνική μας ασφάλεια και την ασφάλεια των συνόρων» τόνισε ο εκπρόσωπος του Ερντογάν 31.01.2023, 18:32 UPD: 31.01.2023, 18:44 Στο ζήτημα της παραλαβής των F-16 από τις ΗΠΑ, καθώς και της παράδοσης των F-35 στην Ελλάδα, αναφέρθηκε σε νέες του δηλώσεις ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν. «Βλέπουμε το πρόγραμμα F-16 ως μια πολύτιμη εναλλακτική λύση για την ενίσχυση της αεροπορικής μας ισχύος. Εάν οι ΗΠΑ επιβάλλουν προϋποθέσεις και ταυτόχρονα απαντήσουν θετικά στο αίτημα της Ελλάδας για τα F-35, χάνουν την ουδετερότητά τους. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες με τις δικές μας εθνικές δυνατότητες. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στον τομέα των UCAV. Με αυτές τις ευκαιρίες και δυνατότητες, η Τουρκία έχει φτάσει σε ένα πολύ προχωρημένο σημείο. Συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε για να διασφαλίσουμε την εθνική μας ασφάλεια και την ασφάλεια των συνόρων. Όλα εξαρτώνται από το τι όρους θα φέρουν, αλλά δεν θέλουμε να τερματιστεί το πρόγραμμα των F-16. Και αν το πρόγραμμα F-16 εξαρτηθεί από την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, θα ήταν προτιμότερο να μην το βάλουν καθόλου στην ατζέντα τους. Αν το θέμα αυτό κολλήσει στο Κογκρέσο, θα προβούμε σε ανάλογη αξιολόγηση», δήλωσε ο Καλίν. Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον εξοπλισμό της από δυτικούς συμμάχους της, ο Καλίν είπε: «Είναι το πιο φυσικό δικαίωμα της Ουκρανίας να ενεργεί αμυντικά. Έτσι πρέπει να αξιολογείται ο αγώνας τους. Από την αρχή, δώσαμε έναν διπλωματικό αγώνα για να φέρουμε τις δύο πλευρές κοντά, και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Οι πρωτοβουλίες μας συνεχίζονται και σήμερα. Εργαζόμαστε για να οδηγήσουμε τα μέρη σε διευθέτηση με διαπραγμάτευση το συντομότερο δυνατό». Επίσης, αναφορικά με την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, υποστήριξε: «Όπως γνωρίζετε, η Σουηδία προχώρησε πέρυσι σε συνταγματική αλλαγή. Έχουν δηλώσει ότι χρειάζονται χρόνο μέχρι τον Ιούνιο για να οριστικοποιήσουν τον νέο αντιτρομοκρατικό νόμο. Θέλουν οι χώρες αυτές να γίνουν μέλη πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Η σουηδική πλευρά δηλώνει ότι μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Τουρκίας μετά τη σύνταξη και την εφαρμογή αυτού του νόμου. Κατά συνέπεια, είπαμε ότι θα ξανακοιτάξουμε και θα κάνουμε μια αξιολόγηση. Στη Φινλανδία δεν υπήρχε μια κατάσταση όπως στη Σουηδία. Πρέπει η τρομοκρατία να εξαλειφθεί. Είπαμε ότι θα προβούμε σε θετικά βήματα, εάν ληφθούν μέτρα στο πλαίσιο των αρχών που έχουν τεθεί από τη δική μας πλευρά και εάν αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες της Τουρκίας, αλλά εάν συμβεί το αντίθετο, αυτό είναι απαράδεκτο για εμάς. Αναβάλαμε τις συνομιλίες για αργότερα. Είμαστε σε συζητήσεις μαζί τους, ίσως ξεκαθαριστεί τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Θα έχω συναντήσεις με τους ομολόγους μου. Ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων, θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση αναλόγως και θα λάβουμε απόφαση». Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom F-4: «Τελειωτικό χτύπημα, δεν μπορούμε να το αντέξουμε» λέει ο πατέρας του νεκρού υποσμηναγού ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Η μεσαία τάξη, κύριος χαμένος της κρίσης – Η άνιση κατανομή των φορολογικών βαρών στην Ελλάδα Γερμανία: Σε σχέση με… 26 χρόνια μικρότερή της γνωστή δημοσιογράφος 31.01.2023, 18:32 UPD: 31.01.2023, 18:44 BEST OF NETWORK 31.01.2023, 18:02 31.01.2023, 16:50 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 15:37 31.01.2023, 15:02 31.01.2023, 16:48

