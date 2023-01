Ερντογάν: Σε μετωπική σύγκρουση με τη Δύση, ενόψει των εκλογών

Η Τουρκία συνεχίζει ενόψει των εκλογών στις 14 Μαΐου σε μετωπική σύγκρουση με τη Δύση. Και, μάλιστα, την ίδια στιγμή που κλιμακώνει την πρόκληση με το παράνομο Τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς το φέρνει για ψήφιση στο Κοινοβούλιο. Ανοίγει έτσι το δρόμο για έρευνες-γεωτρήσεις νότια της Κρήτης, ενώ τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στη γείτονα αναφέρουν ότι η Τουρκία αναλαμβάνει δράση στη Μεσόγειο «παρά τα εμπόδια της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Γερμανίας». Παράλληλα, επιμένει για ένταξη μονάχα της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ άφησε να εννοηθεί ότι η Αγκυρα μπορεί να επικυρώσει την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ το προσεχές διάστημα, αλλά όχι μαζί και της Σουηδίας. Το Ελσίνκι δηλώνει, επισήμως, πάντως, ότι επιθυμεί την ταυτόχρονη ένταξη και των δύο χωρών. Ο ιδιος ο Τούρκος προεδρος σε ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στα εξοπλιστικά, στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και στον Εμανουέλ Μακρόν. Θυμήθηκε και τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί…Απήγγειλε, μάλιστα, ένα ποίημα που τον εμφανίζει ως πορθητή: «Αγία Σοφία, υπέροχε ναέ! Μην ανησυχείς τα εγγόνια του Μωάμεθ του Πορθητή θα γκρεμίσουν όλα τα είδωλα και θα σε μετατρέψουν και πάλι σε τζαμί. Θα κλαίνε όταν θα ετοιμαστούν για προσευχή και θα γονατίσουν για να προσευχηθούν. Οι ήχοι των προσευχών θα γεμίσουν και πάλι τους άδειους τρούλους. Θα είναι η δεύτερη Αλωση. Οι ποιητές θα γράψουν έπος. Οι προσευχές θα την αναγγείλουν [τη δεύτερη Αλωση]. Οι ήχοι των προσευχών που θα ακουστούν από τους άδειους σήμερα μιναρέδες θα ακουστούν και πάλι στους ουρανούς… Ολος ο κόσμος θα νομίζει πως αναστήθηκε ο Μωάμεθ ο Πορθητής. Δεύτερη Αλωση αυτό θα συμβεί, αυτές οι ημέρες είναι κοντά, ίσως πιο κοντά και από το αύριο. Δόξα τον Αλλάχ, αξιωθήκαμε να φτάσουμε σε αυτό το αύριο». Δεν έμεινε εκεί, υποσχόμενος να προστατεύσει την Τουρκία από την «κακιά Δύση». «Όπως βάλαμε τέλος στο πραξικόπημα και στις τρομοκρατικές προδοσίες ελπίζω να θάψουμε την κηδεμονία του τραπεζιού στην κάλπη στις 14 Μαΐου και να απογοητεύσουμε όσους θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα μας από μακριά», διαμήνυσε. Τη στιγμή, όμως, που σύσσωμη η Δύση βρίσκεται απέναντι του, το αμερικανικό περιοδικο Forbes υποστηρίζει ότι η Βρετανία συζητά με την Άγκυρα την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter. «Πρόκειται για μία εναλλακτική ώστε ο Ερντογαν να δείξει ότι έχει και άλλες επιλογές από την απόκτηση των αμερικανικών F-16 που μπλοκάρει το Κογκρέσο», γράφει. Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικάνοι πιέζουν τον Τζο Μπάιντεν να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία. Μετά την επικήρυξη για την σύλληψη του μπασκετμπολίστα Καντέρ. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών της Βουλής των Αντιπροσώπων καλούν τον αμερικανό πρόεδρο να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε Τούρκους αξιωματούχους, οι οποίοι έδιναν 500.000 δολάρια σε όποιον δώσει τις πληροφορίες για τη σύλληψη του μπασκετμπολίστα Kanter Freedom. Ο τελευταίος άλλαξε το ονοματεπώνυμο του για να γιορτάσει την απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας το 2021, βρίσκεται στη λίστα των πιο καταζητούμενων της τουρκικής κυβέρνησης για το 2023 μετά από χρόνια που μιλούσε ανοιχτά κατά του καθεστώτος του Προέδρου Ρετζέπ Ερντογάν και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ειδήσεις σήμερα: Ώρες αγωνίας για τον εντοπισμό του κυβερνήτη του μοιραίου Phantom H Λιζα Μαρί Πρίσλεϊ έπαιρνε οπιοειδή και είχε χάσει σχεδόν 50 κιλά πριν πεθάνει Καιρός: Καταιγίδες σήμερα στα νότια – Πότε θα χιονίσει σε χαμηλά υψόμετρα

