Θεοδωρικάκος: 183 ανεξιχνίαστες δολοφονίες επί ΣΥΡΙΖΑ- Θα συνεχίσουμε την κάθαρση στην ΕΛΑΣ

Απαντώντας στις επικρίσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το έργο της ελληνικής αστυνομίας κι ενώ μαίνεται η κόντρα για τη διαφθορά, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι στα χρόνια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ έμειναν 183 δολοφονίες πολιτών ανεξιχνίαστες. «Είναι αμετάκλητη απόφασή μας να συνεχίσουμε την κάθαρση, παρά τις μεθοδεύσεις εναντίον μας και τις σκευωρίες» ξεκαθάρισε, μεταξύ άλλων, για την Ελληνική Αστυνομία, στην ανακοίνωσή του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη: «Η κάθαρση στην αστυνομία, για μας είναι προτεραιότητά στην πράξη. Όπως αποδείξαμε και στις πρόσφατες κρίσεις των αξιωματικών, με αιχμή την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, της οποίας ο Διοικητής δεν παρείχε ούτε καν τη στοιχειώδη ενημέρωση στον ίδιο τον υπουργό, για πολύ σοβαρές ποινικές υποθέσεις, που είχαν σταλεί σε αυτόν και αφορούσαν και ενδεχόμενες συναλλαγές κακοποιών με αστυνομικούς. Είναι αμετάκλητη απόφασή μας να συνεχίσουμε αυτή την κάθαρση, παρά τις μεθοδεύσεις εναντίον μας και τις σκευωρίες. Επιτρέψτε μου, επίσης, να υπενθυμίσω στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι στα χρόνια που κυβέρνησε τη χώρα έμειναν 183 δολοφονίες πολιτών ανεξιχνίαστες. Παραμένουν άγνωστοι οι δράστες, αποτελώντας ένα ανοιχτό τραύμα δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Είναι ευθύνη μας να συνεχίσουμε να κάνουμε τα πάντα για να το αντιμετωπίσουμε». Διαστάσεις προσλαμβάνει η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τάκη Θεοδωρικάκο, με αφορμή την υπόθεση διαφθοράς στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κλιμάκωσε χθες την επίθεσή του, ζητώντας από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη απαντήσεις για την υπόθεση, αλλά και την παραίτησή του, με τον κ. Θεοδωρικάκο να απαντά ότι ο ίδιος απέστειλε τους σχετικούς φακέλους στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά στον εισαγγελέα, ενώ επισήμανε ότι το θέμα άρχισε να εμφανίζεται από το 2018, όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημειωτέον ότι μετά τις αποκαλύψεις (από το ΒΗΜΑ της περασμένης Κυριακής) ότι υπήρχε σχέση και επικοινωνία ηγετικών στελεχών της ΕΛΑΣ με παράνομα κυκλώματα, ο κ. Θεοδωρικάκος αντικατέστησε τον Διοικητή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Ηλία Κοσυβάκη με τον υποστράτηγο Παναγιώτη Πούπουζα – του οποίου η τοποθέτηση εγκρίθηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο υπουργός ΠΡΟΠΟ αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα του κ. Κοσσυβάκη, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι το τελευταίο διάστημα δεν του παρείχε καν την στοιχειώδη ενημέρωση και ότι και ο ίδιος πληροφορήθηκε τους διαλόγους αξιωματικών της ΕΛΑΣ με μέλη παράνομων κυκλωμάτων από το κυριακάτικο δημοσίευμα. Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom F-4: «Πάντα πετούσε χαμηλά πάνω από το Νευροκόπι και τον χαιρετούσαμε» – Αγωνία για τον 31χρονο σμηναγό Μητσοτάκης: Η σιβυλλική δήλωση από την Ιαπωνία για τις εκλογές Μάνος Δασκαλάκης: Η Πισπιρίγκου είπε στον πατέρα μου «για να μη με κατηγορήσουν θα τον πάρω μαζί μου»

