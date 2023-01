Θεωρητικός «Γαλάζιας Πατρίδας»: «Aν η Τουρκία βγει από το ΝΑΤΟ, θα μπουν Κύπρος και Ισραήλ» Ακόμη και «επέμβαση» ΝΑΤΟ στην Κύπρο κατά της Τουρκίας και επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. «βλέπει» ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας Έξοδο της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ και ένταξη της Κύπρου και του Ισραήλ στη Συμμαχία, «βλέπει» ο τ. αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας, Τζιχατ Γιαϊτζί, υποστηρίζοντας πως σε μια τέτοια εξέλιξη η Ελλάδα θα προχωρήσει και στην επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ν.μ. Μιλώντας στο δίκτυο Haber7, ο θεωρητικός της «Γαλάζιας Πατρίδας» έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές εξελίξεις, που μπορεί να δρομολογηθούν μετά το βέτο της Τουρκίας στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας σενάρια … συνομωσίας κατά της Άγκυρας. «Σήμερα δεν μπορούν να επέμβουν άμεσα στην Τουρκία. Αλλά μόλις η Τουρκία απομακρυνθεί από το ΝΑΤΟ, θα εντάξουν Κύπρο και το Ισραήλ στο ΝΑΤΟ. Η «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση» (Σημ.: Όπως αποκαλούν οι Τούρκοι της Κυπριακή Δημοκρατία) θα ενταχθεί με τον ίδιο τρόπο που έγινε αποδεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εμφανίζεται ο μοναδικός εκπρόσωπος της Κύπρου» υποστήριξε ο Γιαϊτζί. Προχωρώντας ακόμη παραπέρα, ο Τούρκος ναύαρχος ε.α., και επικεφαλής του Κέντρου Ναυτικών και Στρατηγικών Σπουδών του ιδιωτικού πανεπιστημίου Μπαχτσεσεχίρ, υποστήριξε πως εφόσον η Κύπρος γίνει μέρος του ΝΑΤΟ, θα τεθεί ζήτημα κατοχής τμήματος χώρας της Συμμαχίας από μια άλλη τρίτη χώρα. «Τότε θα εφαρμοστεί κατά της Τουρκίας, το άρθρο 5, λέγοντάς την ή θα αποχωρήσεις από την Κύπρο ή θα σε εκδιώξουμε εμείς» δήλωσε. Ο ίδιος επεσήμανε πως πιθανή απομάκρυνση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, θα οδηγήσει την Ελλάδα σε αύξηση των χωρικών της υδάτων στα 12 ν.μ και σε περίπτωση αντίδρασης της Τουρκίας, θα υπάρξει συμμαχική υποστήριξη προς την Αθήνα. «Εάν η Τουρκία απομακρυνθεί από το ΝΑΤΟ η Ελλάδα μπορεί να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα. Εάν παρέμβει η Τουρκία θα της πουν πως η δράση της είναι παράνομη και πως η Ελλάδα χρησιμοποιεί το νόμιμο δικαίωμά της. Αυτό στο πλαίσιο αλληλεγγύης προς μια νατοϊκή χώρα» τόνισε. Ειδήσεις σήμερα: Ώρες αγωνίας για τον εντοπισμό του κυβερνήτη του μοιραίου Phantom H Λιζα Μαρί Πρίσλεϊ έπαιρνε οπιοειδή και είχε χάσει σχεδόν 50 κιλά πριν πεθάνει Καιρός: Καταιγίδες σήμερα στα νότια – Πότε θα χιονίσει σε χαμηλά υψόμετρα BEST OF NETWORK 31.01.2023, 13:15 31.01.2023, 11:56 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 09:27 31.01.2023, 09:28 31.01.2023, 10:30

