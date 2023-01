Καρατζαφέρης για Βελόπουλο: Δεν τον πήρα από τη Δεξιά, ήταν ΠΑΣΟΚ Τι είπε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ για τον πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Κασιδιάρη 31.01.2023, 12:10 UPD: 31.01.2023, 12:54 21 ΣΧΟΛΙΑ Την εκτίμησή του για τις Εθνικές εκλογές διατύπωσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εκτίμησε ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται τόσο για τις υποκλοπές, όσο για την καθημερινότητα και την οικονομία και ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Σε ερώτηση για την εκτίμησή του σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών, ο Γιώργος Καρατζφέρης εκτίμησε ότι η ΝΔ θα κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά από 6 μονάδες. Στις δεύτερες εκλογές η διαφορά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, εκτίμησε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης εκτίμησε επίσης ότι μετά τις εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει γκρίνια και θα τεθεί θέμα ηγεσία για τον Αλέξη Τσίπρα. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq65xiy6a5zl) Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να χάσει ψήφους η ΝΔ από το κόμμα του Βελόπουλου είπε: «Ο κ. Βελόπουλος δεν είναι από Δεξιά. Τον πήρα από το ΠΑΣΟΚ το 1996 για να τον φέρω στον Εβερτ και μου λέει “αυτός είναι φανατικός ΠΑΣΟΚτζής”. Δεν είναι κακό αυτό». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq6620q9ppi1) O Γιώργος Καρατζαφέρης απέρριψε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας ΝΔ και Ελληνικής Λύσης εξηγώντας πως: «Είναι πολύ σοβαρός ο κ. Μητσοτάκης για να προβεί σε τέτοια πράγματα. Μην μπλέκουμε πράγματα επειδή οι δικοί μου προέρχονται από την ίδια φύτρα. Είναι άλλο σε σχέση με Αδωνι, Βορίδη και Πλεύρη». Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ χαρακτήρισε ως τον «πιο άρτιο πολιτικό του αιώνα που διανύουμε» τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα όπως είπε «o Μητσοτάκης έχει ανέβει πολύ ψηλά, στην Ευρώπη συνωθούνται για μια χειραψία μαζί του. Θέλουν να τον “κοντύνουν” για να μπορούν να τον ελέγξουν. Θα εκλεγεί ούτως ή άλλως, θα είναι πρωθυπουργός το καλοκαίρι». O Γιώργος Καρατζαφέρης συμπλήρωσε: «Δείτε τον Ερντογάν. Για πρώτη φορά χρησιμοποιεί τόσο πολύ το όνομα ενός Έλληνα πρωθυπουργού. Σημαίνει πως ο Ερντογάν τα έχει βρει δύσκολα μαζί του». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq66qv3240cx) Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι, «η κυρία Τσαπανίδου είναι ώριμη δημοσιογραφικά, αλλά ανώριμη πολιτικά». Παράλληλα σχολιάζοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως: «Το χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω να είναι πιο δύσκολος ο Ανδρουλάκης απ’ ότι ο Βενιζέλος στον Σαμαρά». Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, έκανε λόγο για «παλιανθρωπιά» του ΣΥΡΙΖΑ για τις επιθέσεις στο πρόσωπο του Νικου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ σχολίασε και το θέμα με το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Όπως είπε «είναι απορριπτέος από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, δεν μπορεί όμως και από τη Δημοκρατία. Πρέπει να τον αφήσουν να κατέβει» και… δικαιολόγησε την άποψή του λέγοντας πως «προτιμώ ένα ροτβάιλερ στον κήπο, παρά μια οχιά μέσα στο σπίτι». «Αν μαζευτούν αυτά τα κόμματα και κάνουν 10% τότε θα κάνει κυβέρνηση με 35%. Αν δεν κατέβει ο Κασιδιάρης θα πάρει λίγους η Νέα Δημοκρατία», είπε για τα μικρά δεξιά κόμματα. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq663r0t7k0p) Ολόκληρη η συνέντευξη 31.01.2023, 12:10 UPD: 31.01.2023, 12:54 21 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 31.01.2023, 18:02 31.01.2023, 16:50 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 15:37 31.01.2023, 15:02 31.01.2023, 16:48

