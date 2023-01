Λοβέρδος σε ΣΥΡΙΖΑ: «Να μας εκβιάζουν πριν τις εκλογές δεν το έχουμε ξαναζήσει» Απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε πως συνηθίζει να μετατρέπει σε βούρκο τα πεδία των πολιτικών μαχών Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε από τη Βουλή, ο Ανδρέας Λοβέρδος κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση πως επιχειρεί να εκβιάσει το ΠΑΣΟΚ. Παρεμβαίνοντας στην επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών υποθέσεων τόνισε πως η Χαριλάου Τρικούπη δεν εκβιάζεται από «κανέναν και για κανέναν», ενώ απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ είπε πως συνηθίζει να μετατρέπει σε βούρκο τα πεδία των πολιτικών μαχών. «Όλα τα έχουμε ζήσει προ των εκλογών αλλά να μας εκβιάζουν πριν τις εκλογές δεν το έχουμε ξαναζήσει, τόσες πολλές φορές» σημείωσε για να προσθέσει: « μου είναι αδιανόητο να μην αναφερθώ από το βήμα αυτό σε έναν εκβιασμό που ασκείται στο κόμμα μας από την εκπρόσωπο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται ούτε απειλείται και δεν εκβιάζεται από κανέναν και για κανέναν». Ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Πόπης Τσαπανίδου κατα του Ανδρουλάκη ως «βρώμικα μισόλογα» ενώ σημείωσε: «Δεν είναι πρώτη φορά που αυτό το κόμμα διολισθαίνει σε τέτοιες κατηφόρες εύχομαι για το καλό της χώρας μας να είναι τελευταία αλλά δεν το ελπίζω. Ούτε μπορώ να πω ότι εκπλήσσομαι από τέτοιες δηλώσεις γιατί είναι δηλώσεις ευθέως ανάλογες με το κόμμα που εκπροσωπεί. Σε μας αυτά όμως δεν περνάνε. Πολύ κακό δρόμο έχει διαλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ να βαδίσει ενόψει εκλογών είναι συνηθισμένοι να μετατρέπουν σε βούρκο κάθε πεδίο πολιτικής μάχης αλλά και αυτή τη φορά θα τους αντιμετωπίσουμε με σθένος. Το ΠΑΣΟΚ δεν εκβιάζεται από κανέναν και για κανέναν». Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom F-4: «Τελειωτικό χτύπημα, δεν μπορούμε να το αντέξουμε» λέει ο πατέρας του νεκρού υποσμηναγού ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Η μεσαία τάξη, κύριος χαμένος της κρίσης – Η άνιση κατανομή των φορολογικών βαρών στην Ελλάδα Γερμανία: Σε σχέση με… 26 χρόνια μικρότερή της γνωστή δημοσιογράφος BEST OF NETWORK 31.01.2023, 12:45 31.01.2023, 16:50 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 15:37 31.01.2023, 15:02 31.01.2023, 16:48

