Μάντζος: Το ΠΑΣΟΚ δεν εκβιάζεται – Αν η Τσαπανίδου έχει κάτι, να το πει

Το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν εκβιάζεται» και «δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί κανείς να προσάψει στον πρόεδρο του Κινήματος και στα στελέχη» του έστειλε το πρωί της Τρίτης (31/1) ο εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, απαντώντας εκ νέου στα όσα υποστήριξε η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου. Κάλεσε, μάλιστα, την Πόπη Τσαπανίδου να βγει να μιλήσει «αν γνωρίζει κάτι περισσότερο. Αλλιώς αναπαράγει απλές θεωρίες συνωμοσίας». «Ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας στο κάδρο το θέμα των υποκλοπών, ούτε λίγο ούτε πολύ, χαρακτήρισε “εκβιαζόμενο” τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς λέμε ότι δεν εκβιαζόμαστε, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί κανείς να προσάψει στον πρόεδρο του Κινήματος και στο ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του. Αν η κυρία Τσαπανίδου γνωρίζει κάτι περισσότερο, ας βγει να το πει. Αλλιώς αναπαράγει απλές θεωρίες συνωμοσίας» είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά FM. «Εμείς εκτιμούμε ότι κάθε κόμμα κατεβαίνει με τις δικές του απόψεις και τις δικές του στοχεύσεις. Το κρίσιμο είναι και έτσι αξιολογούμαστε, αν κατεβαίνουμε με πολιτικούς όρους, έτσι όπως εμείς προσπαθούμε, με το πρόγραμμά μας, με τις προτάσεις μας ή αν κατεβαίνουμε με συνωμοσιολογία, με λασπομαχία και με τοξικότητα» συμπλήρωσε ο κ. Μάντζος. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι προσωπικό» το θέμα με την Πόπη Τσαπανίδου για την οποία είπε ότι «λειτουργεί θεσμικά ως εκπρόσωπος Τύπου. Επομένως όπως κι εγώ προσπαθώ να εκφράσω την άποψη του κόμματός μου, πιστεύω ότι η κυρία Τσαπανίδου το κάνει επιτυχώς. Και αυτό που έκανε χθες, είναι έκθεση της γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ». Ο Δημήτρης Μάντζος ρωτήθηκε και για το τι θα γίνει μετεκλογικά και απάντησε ότι «τώρα ξεκινάμε, είναι μια προεκλογική περίοδος δύσκολη, γιατί κάποιοι έχουν επιβάλει τοξικό κλίμα. Πρέπει να περιμένουμε να αξιολογηθούμε, όπως ακριβώς ζητούμε, κάθε κόμμα στην κάλπη. Η δημοκρατίας μας δεν τελειώνει την Κυριακή των εκλογών, ξεκινά τότε. Εμείς δεν παγιδευόμαστε στα προεκλογικά σενάρια. Είμαστε ακόμα στον αστερισμό των προγνώσεων και των προβλέψεων. Ας κάνουμε υπομονή και να αξιολογηθούν ο κος Μητσοτάκης και ο κος Τσίπρας, όχι μόνο ως πρόσωπα, αλλά ως μοντέλα διακυβέρνησης». Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στο περιεχόμενο του όρου «προοδευτική διακυβέρνηση» και αφού παρατήρησε ότι «δεν υπήρξε κυβέρνηση που συμμετείχε το ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν είχε προοδευτικές πολιτικές. Ακόμα και στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ μέσα στη “μαύρη περίοδο” των μνημονίων είχε προοδευτικά χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ τα επέβαλε», στη συνέχεια εξήγησε ότι «ο όρος προοδευτική διακυβέρνηση, το ότι “κακοποιήθηκε” από τον ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία βολεύεται από αυτή την κακοποίηση δεν είναι πρόβλημα δικό μας. Εμείς δε θα εκχωρήσουμε τον όρο “προοδευτική διακυβέρνηση” στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως δε θα εκχωρήσουμε και τον όρο “σταθερότητα” στη Νέα Δημοκρατία». Ειδήσεις σήμερα: To Phantom πετούσε με 800 χλμ./ώρα τη στιγμή της συντριβής Βίντεο σοκ: H στιγμή που Ρώσοι στρατιώτες εξοντώνονται από ουκρανικό πύραυλο Ρωσίδα αφέντρα δηλητηρίασε φίλη της με τσιζκέικ – «Καταπέλτης» ο Έλληνας κατήγορος

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )