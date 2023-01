Μαίνεται η άγρια πολιτική κόντρα ΣΥΡΙΖΑ – Θεοδωρικάκου για τη διαφθορά στην ΕΛΑΣ

Διαστάσεις προσλαμβάνει η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τάκη Θεοδωρικάκο, με αφορμή την υπόθεση διαφθοράς στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κλιμάκωσε χθες την επίθεσή του, ζητώντας από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη απαντήσεις για την υπόθεση, αλλά και την παραίτησή του, με τον κ. Θεοδωρικάκο να απαντά ότι ο ίδιος απέστειλε τους σχετικούς φακέλους στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά στον εισαγγελέα, ενώ επισήμανε ότι το θέμα άρχισε να εμφανίζεται από το 2018, όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημειωτέον ότι μετά τις αποκαλύψεις (από το ΒΗΜΑ της περασμένης Κυριακής) ότι υπήρχε σχέση και επικοινωνία ηγετικών στελεχών της ΕΛΑΣ με παράνομα κυκλώματα, ο κ. Θοεδωρικάκος αντικατέστησε τον Διοικητή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Ηλία Κοσυβάκη με τον υποστράτηγο Παναγιώτη Πούπουζα – του οποίου η τοποθέτηση εγκρίθηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο υπουργός ΠΡΟΠΟ αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα του κ. Κοσσυβάκη, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι το τελευταίο διάστημα δεν του παρείχε καν την στοιχειώδη ενημέρωση και ότι και ο ίδιος πληροφορήθηκε τους διαλόγους αξιωματικών της ΕΛΑΣ με μέλη παράνομων κυκλωμάτων από το κυριακάτικο δημοσίευμα. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πειστεί από τις κινήσεις κάθαρσης της ΕΛΑΣ, στις οποίες προχωρά ο κ. Θεοδωρικάκος και μιλά για πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης. «Η διασύνδεση ανώτατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ με νονούς της νύχτας, λαθρεμπόρους και μαφιόζους επιβεβαιώνουν ότι επί Μητσοτάκη οι μόνοι που αισθάνονται την ‘‘ασφάλεια’’ που έταζε προεκλογικά, είναι οι κακοποιοί και η διαφθορά που οργιάζουν ανεξέλεγκτα και μάλιστα με κρατική προστασία. Αντί ο κ. Θεοδωρικάκος να εκμεταλλευθεί τη μεγάλη έρευνα που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ για τη Greek Mafia και επίορκους αξιωματικούς για να καθαρίσει τα κυκλώματα κακοποιών, το μόνο που έχει κάνει είναι να κωλυσιεργεί διαδικασίες και να αναβαθμίζει ακόμα και κατηγορούμενους αξιωματικούς». Η Κουμουνδούρου απηύθυνε έξι ερωτήματα στον υπουργό: 1. Γνώριζε για παράνομη δράση αξιωματικών που αποστρατεύθηκαν και δεν τους έστειλε στη Δικαιοσύνη; 2. Πώς μιλά για «κάθαρση» όταν αναβαθμίζει κατηγορούμενους; 3. Γιατί δεν έστειλε την υπόθεση των επίορκων αστυνομικών στον Εισαγγελέα νωρίτερα, αφού τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν από το Βήμα προέρχονται από υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ και δεν μπορεί να μην τα γνώριζε; 4. Γιατί δεν απάντησε εάν ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ που αναφέρεται στις αποκαλύψεις ότι σχετίζεται με προστασία σε βενζινάδικα, βρίσκεται στην ηγεσία του Υπουργείου και συμμετείχε στις αποφάσεις για τις προ ημερών κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ; 5. Γιατί δεν απάντησε εάν είναι ο διευθυντής του ένας από τους συνομιλητές των μαφιόζων στο ρεπορτάζ του Βήματος; 6. Γιατί δεν απάντησε εάν υπάρχουν καταγγελίες για τον αξιωματικό που προτείνει για επικεφαλής στο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ; Απαντώντας το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και σε σχετικές δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπης Τσαπανίδου, επισήμανε ότι οι συνομιλίες για τις οποίες γίνεται λόγος, χρονολογούνται από το… 2018. «Όλοι γνωρίζουν ποιο κόμμα βρισκόταν τότε στην κυβέρνηση, οπότε η κυρία Τσαπανίδου μπορεί να ζητήσει τις σχετικές απαντήσεις από τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ». Από την Κατεχάκη ξεκαθαρίζεται πως «σε ό,τι αφορά στα αποσπάσματα για φερόμενες επικοινωνίες σε νεότερο χρόνο επισημαίνεται ότι: πρώτον, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν είχε καμία ενημέρωση -ούτε και για τις φερόμενες ως επικοινωνίες του 2018- και, δεύτερον, αμέσως μόλις έγινε γνωστό το δημοσίευμα, εστάλη με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, υπό τον νέο της Διοικητή, για ενδελεχή έρευνα, καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών». Σε νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επισημαίνεται ότι «με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, και οι δύο υποθέσεις έχουν σταλεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας για ταχύτατη και ενδελεχή έρευνα και τα πορίσματά τους θα σταλούν στην ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη». Ειδήσεις σήμερα: Καβάλα: «Μας πείραζε και μας τραβούσε με το κινητό» – Σοκάρουν οι καταγγελίες για τη νηπιαγωγό Survivor All Star: Αναγνωστόπουλος και Σαλταφερίδου οι άλλοι δύο «Μπλε» του τάκου – Δείτε βίντεοO κυβερνήτης που αγνοείται συμμετείχε με Phantom στη μεγαλύτερη στρατιωτική αεροπορική έκθεση στον κόσμο

