Μηταράκης σε Κούλογλου για διαφθορά στο μεταναστευτικό: Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ζητά να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες Με μία ανάρτηση στο Twitter ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης απάντησε στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιο Κούλογλου ο οποίος κάλεσε OLAF και Europol να διερευνήσουν τις καταγγελίες για διαφθορά ευρωβουλευτών σχετικά με το μεταναστευτικό. Συγκεκριμένα, ο κ. Μηταράκης αναδημοσιεύοντας ανάρτηση του Στέλιου Κούλογλου, αναφέρει: «Ο σοφός λαός λέει «όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται». Και για να «εκδικηθεί» την αντίθετη άποψη, κάνει και μια λίστα από δημοσιεύματα, αναμασώντας θέματα που έχουν εξεταστεί και απαντηθεί, πολλά από τα οποία ούτε καν έχω σχέση…». Ο σοφός λαός λέει «όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται». Και για να «εκδικηθεί» την αντίθετη άποψη, κάνει και μια λίστα από δημοσιεύματα, αναμασώντας θέματα που έχουν εξεταστεί και απαντηθεί, πολλά από τα οποία ούτε καν έχω σχέση ….. https://t.co/1dRyxFoV1y— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) January 31, 2023 Νωρίτερα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωνε «άμεσα θιγμένος» με αφορμή τους ισχυρισμούς του κ. Μηταράκη για διαφθορά στο μεταναστευτικό και τις σχέσεις των ΜΚΟ με ευρωβουλευτές και απευθύνθηκε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να ελεγχθεί η εγκυρότητα ή μη των ισχυρισμών του. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης μίλησε για παράνομες οικονομικές συναλλαγές και διαφθορά ευρωβουλευτών που ασχολούνται με το προσφυγικό πρόβλημα, τόσο σε δηλώσεις του στην ελληνική τηλεόραση όσο και από το βήμα της Βουλής. Καθώς οι καταγγελίες είναι «είναι σοβαρές καθώς προέρχονται από υπουργό σας καλώ, ως ευρωβουλευτής που αισθάνεται άμεσα θιγμένος, να ξεκινήσετε αμέσως τις σχετικές έρευνες, ζητώντας και από τον κ. Μηταράκη όλα τα σχετικά στοιχεία που θεμελιώνουν τις καταγγελίες του», έγραψε ο ευρωβουλευτής στην επιστολή του. Παράλληλα ο κ. Κούλογλου στην επιστολή του αναφέρεται σε μια σειρά από υποθέσεις, που αφορούν στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και ζητά τη διερεύνηση από τις ευρωπαϊκές αρχές. Ειδήσεις σήμερα: Δασκαλάκης: «Για να μη με κατηγορήσουν θα τον πάρω μαζί μου» είχε πει η Πισπιρίγκου «Μούφα ολκής ο χιονιάς της Αττικής» – Θα χιονίσει μόνο στα ψηλά Πεντέλης και Πάρνηθας, λέει ο Καλλιάνος Καρατζαφέρης για Βελόπουλο: Δεν τον πήρα από τη Δεξιά, ήταν ΠΑΣΟΚ BEST OF NETWORK 31.01.2023, 13:15 31.01.2023, 11:56 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 15:37 31.01.2023, 15:02 31.01.2023, 10:30

