Μητσοτάκης για τα Ίμια: «27 χρόνια μετά η μνήμη τους είναι ζωντανή» Ο πρωθυπουργός θέλησε να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων των Ιμίων αναφέροντας ονομαστικά τους Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό Τη μνήμη των θυμάτων στα Ίμια θέλησε να τιμήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι η μνήμη τους, 27 χρόνια μετά «είναι ζωντανή στις καρδιές όλων μας». Συγκεκριμένα αναφέρει: «Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος, Έκτορας Γιαλοψός. Έπεσαν στα Ίμια την ώρα του καθήκοντος. 27 χρόνια μετά, η μνήμη τους είναι ζωντανή στις καρδιές όλων μας. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ». Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος, Έκτορας Γιαλοψός. Έπεσαν στα Ίμια την ώρα του καθήκοντος. 27 χρόνια μετά, η μνήμη τους είναι ζωντανή στις καρδιές όλων μας. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ.Posted by Kyriakos Mitsotakis on Tuesday, January 31, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Δασκαλάκης: «Για να μη με κατηγορήσουν θα τον πάρω μαζί μου» είχε πει η Πισπιρίγκου «Μούφα ολκής ο χιονιάς της Αττικής» – Θα χιονίσει μόνο στα ψηλά Πεντέλης και Πάρνηθας, λέει ο Καλλιάνος Καρατζαφέρης για Βελόπουλο: Δεν τον πήρα από τη Δεξιά, ήταν ΠΑΣΟΚ BEST OF NETWORK 31.01.2023, 18:02 31.01.2023, 16:50 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 15:37 31.01.2023, 15:02 31.01.2023, 16:48

