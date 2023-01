Μητσοτάκης: Δεν ανησυχώ για σύγκρουση με την Τουρκία αλλά για τη ρητορική που «δηλητηριάζει» τους Τούρκους Η στάση της Τουρκίας έχει έχει εξοργίσει αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ – Η Ελλάδα δεν θα στείλει Leopard-2 στην Ουκρανία Κριτική στην Τουρκία για την αναποφασιστικότητα (sitting on the fence) που έχει δείξει στη στάση της όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Nikkei Asia. «Η τουρκική στάση στους κόλπους του ΝΑΤΟ έχει εξοργίσει αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ και αυτό δεν έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητας της ελληνοτουρκικής ατζέντας. Η Τουρκία προσπαθεί να εκμμεταλευτεί το γεγονός ότι έχει μια ειδική οικονομική σχέση (με τη Ρωσία). Αν ανήκεις σε μια συμμαχία, η οποία είναι μια συμμαχία με αξίες, δεν μπορείς να είσαι αναποφάσιστος» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την ένταση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας με υπαιτιότητα της Άγκυρας και σημείωσε ότι «δεν ανησυχώ για μια πιθανή σύγκρουση. Αλλά ανησυχώ για το γεγονός ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο αναθεωρητική και πιο επιθετική, κάτι που πιστεύω ότι δεν αρμόζει σε μια περίπδο κατά την οποία αντιμετωπίζουμε μια ωμή παραβίαση του διεθνού δικαίου στην Ουκρανία». «Αρκετά από όσα βλέπετε έχουν να κάνουν με την προεκλογική ρητορική από πλευράς της Τουρκίας αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτή η συνεχής πολεμοκαπηλία δηλητηριάζει την τουρκική κοινή γνώμη» προσθέτει ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για το αν η Ελλάδα θα στείλει στην Ουκρανία άρματα μάχη Leopard-2 και ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. «Έχουμε παράσχει σημαντική στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία όπως π.χ. με μεταγωγικά, αλλά δεν θα δώσουμε Leopard-2 για τον απλό λόγο ότι μας είναι απολύτως απαραίτητα για την αμυντική μας στρατηγική. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είμαστε πρόθυμοι να στηρίξουμε την Ουκρανία αλλα όχι σε βάρος των αμυντικών δυνατοτήτων μας» εξήγησε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, τέλος, στη συνέντευξή του για την αναζήτηση επενδύσεων στην Ινδία λέγοντας ότι σχεδιάζει επίσημη επίσκεψη στη χώρα αυτή πριν το τέλος του 2023 «συνοδεία μιας σημαντικής αντιπροσωπείας επιχειρηματιών». Η Ινδία «ανοίγει και μεγαλώνει, οι εταιρείες της αναζητούν νέες ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά. Εκτιμώ ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις ινδικές εταιρείες σε τομείς όπως τα φάρμακα» προσθέτει ο κ. Μητσοτάκης και καταλήγει για το θέμα αυτό: «Εκτιμούμε ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργειών όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Ινδία. Είμαστε η πιο κοντινή στην Ινδία χώρα της Ευρώπης – τα ταξίδια με αεροπλάνο διαρκούν έξι ώρες – και καθώς η Ινδία ανοίγει και μεγαλώνει και επεκτείνεται οι εταιρείες τους επεκτείνουν τις ευκαιρίες τους». Ειδήσεις σήμερα: To Phantom πετούσε με 800 χλμ./ώρα τη στιγμή της συντριβής Βίντεο σοκ: H στιγμή που Ρώσοι στρατιώτες εξοντώνονται από ουκρανικό πύραυλο Ρωσίδα αφέντρα δηλητηρίασε φίλη της με τσιζκέικ – «Καταπέλτης» ο Έλληνας κατήγορος Best of Network 31.01.2023, 12:45 31.01.2023, 11:56 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 09:27 31.01.2023, 09:28 31.01.2023, 10:30

