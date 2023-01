Μητσοτάκης: Η σιβυλλική δήλωση από την Ιαπωνία για τις εκλογές Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός σε σύντομη συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Τόκιο Αποστολή στο Τόκιο: Γρηγόρης Τζιοβάρας «Κάποιες εκλογές θα γίνουν σίγουρα μετά το Πάσχα». Με τη σιβυλλική αυτή δήλωση απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύντομη συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στο Τόκιο, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην Ιαπωνία. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του για την ακριβή ημερομηνία που προκηρυχθούν οι εκλογές. Συνεργάτες τους πάντως σχολίαζαν ότι βρισκόμαστε στα τελευταία μέτρα του προεκλογικού Μαραθωνίου, κάνοντας λογοπαίγνιο με την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στον Μαραθώνα λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στην Αθήνα. Οι ίδιοι συνεργάτες σημείωναν ότι η επίσκεψη στην Ιαπωνία είναι το τελευταίο μεγάλο ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στο εξωτερικό πριν από τις κάλπες. Αντιθέτως πρόσθεταν θα κάνει τις επόμενες βδομάδες πολλές (προεκλογικές) περιοδείες εντός της χώρας. Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ιαπωνία, η πρώτη Έλληνα πρωθυπουργού έπειτα από 17 χρόνια, βάζει τις σχέσεις μας σε νέα βάση. Η Κοινή Δήλωση Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ιαπωνίας αναβαθμίζει τη σχέση μας και γίνεται η πυξίδα της συνεργασίας μας από δω και στο εξής. Ως προς τη σιβυλλική δήλωση του κ. Μητσοτάκη από το Τόκιο, πολιτικοί παρατηρητές σημείωναν ότι μπορεί να σημαίνει είτε ότι οι πρώτες εκλογές θα γίνουν σε χρόνο πριν από το Πάσχα και θα ακολουθήσουν οι δεύτερες κάλπες μετά – όπως είναι ένα ευρέως διαδεδομένο σενάριο – είτε ότι ο χρόνος των εκλογών πάει λίγο προς τα πίσω, για μετά το Πάσχα. Ειδήσεις σήμερα: Μαίνεται η άγρια πολιτική κόντρα ΣΥΡΙΖΑ – Θεοδωρικάκου για τη διαφθορά στην ΕΛΑΣ Τζορτζ Κλούνεϊ: Αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που του παρέλυσε το μισό πρόσωπο Καιρός: Καταιγίδες σήμερα στα νότια – Πότε θα χιονίσει σε χαμηλά υψόμετρα Αποστολή στο Τόκιο: Γρηγόρης Τζιοβάρας BEST OF NETWORK 31.01.2023, 13:15 31.01.2023, 11:56 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 09:27 31.01.2023, 09:28 31.01.2023, 10:30

