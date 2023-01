Μπακογιάννη: Ο Ερντογάν παίζει το τελευταίο του χαρτί που είναι η εθνικιστική συσπείρωση

Στις τουρκικές προκλήσεις αναφέρθηκε η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στον ΣΚΑΪ χαρακτηρίζοντας λάθος «να επιτραπεί το κάψιμο του κορανιού καθώς βεβηλώνεις ιερά σύμβολα», προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι η κίνηση αυτή συσπείρωσε τους μουσουλμάνους ακόμα και εκείνους που δεν είναι οπαδοί του Ερτνογάν. Αναφορικά με τον Ταγίπ Ερντογάν η κ. Μπακογιάννη εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές δε θα πάρει τα F-16 κι αυτό «παίζει το τελευταίο του χαρτί», το οποίο, όπως είπε, είναι η εθνικιστική συσπείρωση. Σχολιάζοντας τη θέση της Ρωσίας, η βουλευτής της ΝΔ ανέφερε χαρακτηριστικά πως « πως είναι γνωστό ότι ο Πούτιν χρηματοδοτεί ακροδεξιές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη. Δεν μου βγάζεις από το μυαλό ότι κάποιοι από αυτούς τους λεβέντες είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία», σημείωσε συνδέοντας τα περιστατικά με το κάψιμο του κορανιού. Η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε ότι η αντιπολίτευση της Τουρκίας για πρώτη φορά πήρε διαφορετική θέση στέλνοντας τα διαπιστευτήρια της στην Δύση. Επίσης για πρώτη φορά η Ευρώπη όπως είπε «αφυπνίστηκε καθώς εθελοτυφλούσε στις προκλήσεις του Ερντογάν», επαναλαμβάνοντας την πρόβλεψή της ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα είναι ο νικητής των εκλογών. Αναφορικά με την ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Ιμάμογλου να κατέβει στις εκλογές εξέφρασε την άποψη πως είναι δύσκολο να «προλάβει να οργανωθεί στο βάθος της Ανατολής». Είπε ακόμα ότι το παιχνίδι αλλάζει τελείως όσον αφορά τις εκλογές στην γειτονική χώρα εάν υπάρξουν τρεις υποψήφιοι. Τόνισε ακόμα πως μετά τις εκλογές η συζήτηση με την Τουρκία πρέπει να μπει σε διαφορετική βάση ώστε να πειστεί η γειτονική χώρα να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο αν επιθυμεί να βρίσκεται στο διεθνές σκηνικό. Εξέφρασε την ανησυχίας της για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή χαρακτηρίζοντας «καζάνι που βράζει. Κλείνοντας, η κα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στις εθνικές εκλογές της χώρας μας σημειώνοντας και στην αντιπαράθεση με το αξιωματικό κόμμα της αντιπολίτευσης ξεπερνά τα όρια με «χυδαιότητα χαρακτηρισμών» και πως δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζουν τον Ελληνα πρωθυπουργό «μαφιόζο» Επίσης η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει λόγο ότι «εκβιάζεται ο Ανδρουλάκης» για συνεργασία με τη ΝΔ , η βουλευτής είπε ότι είναι « βαριά προσβολή να λες ότι εκβιάζεται αρχηγός κόμματος». Τέλος εκτίμησε πως η ΝΔ πάει για «αυτοδυναμία, αν όμως ο λαός αποφασίσει άλλο τότε θα συζητήσει συνεργασία». Ειδήσεις σήμερα: Κλειστή στροφή σε πολύ χαμηλό ύψος έκανε το Phantom πριν συντριβεί στη θάλασσα Ίμια 27 χρόνια μετά: Οι σύζυγοι των ηρώων αφηγούνται τις ώρες της κρίσης Ρωσίδα αφέντρα δηλητηρίασε φίλη της με τσιζκέικ – «Καταπέλτης» ο Έλληνας κατήγορος

