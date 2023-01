Παπαγγελόπουλος: «Εγώ δεν πίστευα στο σκάνδαλο της Novartis, το είχα πει στον Τσίπρα»

Παπαγγελόπουλος: «Εγώ δεν πίστευα στο σκάνδαλο της Novartis και το είχα πει και στον Τσίπρα» Συνεχίζεται η απολογία του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου Παναγιώτης Τσιμπούκης 31.01.2023, 21:30 Όλα είναι κατασκευασμένα, παρανοϊκά και συνεχή ψευδή επισήμανε κατά την δεύτερη ημέρα της απολογίας του ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο που δικάζεται μαζί με την πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη. Παράλληλα, ο κ. Παπαγγελόπουλος έκανε ειδική αναφορά στην υπόθεση της Novartis, λέγοντας ότι πρόκειται μεν για σκάνδαλο, αλλά χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: “Εγώ δεν πίστευα στο σκάνδαλο της Novartis. Eίναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο η υπόθεση αυτή, αλλά δεν πίστευα ότι θα έχει αποτέλεσμα, γιατί οι ξένοι θέλουν να κρατούν ομήρους αυτούς που έχουν δωροδοκήσει. Πίστευα ότι η υπόθεση αυτή δεν είχε να προσφέρει τίποτα και το είχα πει μάλιστα στον Πρωθυπουργό». Δεν παρέλειψε ο κ. Παπαγγελόπουλος να αναφέρει ότι η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένης Ράϊκου (την διαδέχθηκε η Ελένη Τουλουπάκη), ήθελε να ευνοήσει τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Κατ΄ αρχάς, ο κ. Παπαγγελόπουλος ανασκεύασε-διευκρίνισε εν μέρει την χθεσινή του απολογία ως προς το σκέλος εκείνο που αφορούσε τα όσα είπε για την κατάθεση του μάρτυρα στην εν λόγω υπόθεση πρώην εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Παναγιώτη Αθανασίου, αναφέροντας: «Δεν ήθελα χθες να πω ότι, ο Αθανασίου ήταν διαταραγμένος ψυχικά. Η μανία του να με εκδικηθεί ήταν τέτοια, επειδή θεώρησε ότι, έπρεπε να μεριμνήσω για την ανανέωση της θητείας του. Αλλά πήρε και ανταλλάγματα, την ασυλία, για τις παράνομες πράξεις, που διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει. Μην ξεχνάτε ότι η Τουλουπάκη δικάζεται, επειδή κράτησε λίγες μέρες στο γραφείο τη δικογραφία του Παναγιώτη Κουρουμπλή και ο κ. Αθανασίου κράτησε μία δικογραφία για 4 χρόνια, με 4 υπουργούς της ΝΔ. Βλακωδώς πίστευε ότι μπορεί να ανανεωθεί η θητεία του. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως να ανανεωθεί η θητεία του, ακόμη και ο θεός να το έλεγε. Έτσι επιστρατεύτηκε και η κυρία Ελένη Ράϊκου από τους πολιτικούς μου διώκτες, για να εμφανίσουν το σκάνδαλο της Novartis ως σκευωρία δική μου. Αλλά οι πέντε δικαστές του Αρείου Πάγου (σ.σ.: δικαστές δικαστικού συμβουλίου Ειδικού Δικαστηρίου) αποφάνθηκαν ότι δεν ήταν σκευωρία. Γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να είχα συνεργάτη μου, στη συμμορία μου ως συνεργάτη και το FBI”. Σε ερώτηση της προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου Βασιλικής Ηλιοπούλου, γιατί να πει όλα αυτά τα ψέματα ο κ. Αθανασίου (όπως έχει ισχυριστεί ο κατηγορούμενος) ο κ. Παπαγγελόπουλος, απάντησε ότι του τα υπέδειξαν και τα κατασκεύασαν, καθώς του υποσχέθηκαν ασυλία για όλα αυτά που έχει κάνει και προσέθεσε ότι ο κ. Αθανασίου τρέφει μίσος σε βάρος του, έχει στοιχεία εκδικητικότητας σε βάρος του και τα ψεύδη του είναι συνεχή. Μάλιστα, ο κ. Παπαγγελόπουλος έκανε το ρητορικό ερώτημα: «Να δούμε σε περίπτωση κατά την οποία επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, τι θέση θα καταλάβει ο κ. Αθανασίου». «Κατασκευάσματα φαντασίας» οι καταγγελίες της Ελένη Ράϊκου Αναφερόμενος ο κ. Παπαγγελόπουλος στην κατάθεση της Ελένης Ράϊκου, είπε ότι είναι παμπόνηρη, οι καταθέσεις της είναι ψευδείς και οι ισχυρισμοί της τρελοί, ενώ παράλληλα προσπάθησε να κρύψει τις στενές σχέσεις οικογενειακές που είχαν μεταξύ τους. Πλέον των κοινών εξόδων τους σε ταβέρνες, κ.λπ. (Παπαγγελόπουλου-Ράϊκου), ανέφερε ο κατηγορούμενος ότι τον επισκεπτόταν στο υπουργείο Δικαιοσύνης πολύ συχνά, δυο –τρείς φορές την εβδομάδα. Τα όσα κατέθεσε η κυρία Ράϊκου, σύμφωνα με τον κ. Παπαγγελόπουλο, «είναι κατασκευάσματα της φαντασίας της» και η ίδια διακατέχεται από παραλογισμό. Επισήμανε, σε άλλη σημείο της απολογίας του ο κ. Παπαγγελόπουλος, ότι η κυρία Ράϊκου ήθελε να ευνοήσει τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο «ο κ. Σαμαράς μου ζήτησε εξυπηρέτηση, ήξερα ότι κάνει ρουσφέτια και τους έφερα σε επαφή». Στην συνέχεια, ανέφερε ο κ. Παπαγγελόπουλος ότι η κυρία Ράικου επανέλαβε τα όσα υποστήριζε ο κ. Σαμαράς στη μήνυσή του. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σαμαράς είχε καταθέσει μήνυση σχετικά με την υπόθεση της Novartis, κατά του Αλέξη Τσίπρα, του κ. Παπαγγελόπουλου, της Ελένης Τουλουπάκη και προστατευόμενων μαρτύρων. Ως προς το φορολογικό έλεγχο και τη δέσμευση λογαριασμών του ιδιοκτήτη του ΣΚΑΙ Γιάννη Αλαφούζου πριν τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι ο Παναγιώτης Αθανασίου προσπάθησε να τον συνδέσει με την υπόθεση αυτή, χωρίς να έχει εκείνος καμία σχέση. Ακόμη, ο κ. Παπαγγελόπουλος ανέφερε ότι δεν ισχύει ούτε αυτό που ανέφερε ο κ. Αθανασίου ότι τον πίεζε για την ταχεία διεκπεραίωση της υπόθεσης Αλαφούζου και σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν δεν ενεργούσε άμεσα, θα έβγαινε στα κανάλια να το καταγγείλει. Παράλληλα, ο κ. Παπαγγελόπουλος αντέκρουσε ως ψευδή την κατάθεση της εισαγγελέως Εφετών Γεωργίας Τσατάνη. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο σε συνάντηση που είχε με την κυρία Τσατάνη στο υπουργείο Δικαιοσύνης, η τελευταία του ανέφερε ότι είχε καλές σχέσεις με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και ότι ο άνδρας της είχε κομματικές σχέσεις με τη ΝΔ. Οι ισχυρισμοί –καταθέσεις της κυρίας Τσατάνη, σύμφωνα με τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, διακατέχεται από παραλογισμό και όλα όσα είπε είναι ψευδή και κατασκευασμένα, όπως ανέφερε. Προσέθεσε δε ότι η κυρία Τσατάνη ήταν μέλος της συμμορίας που προσπάθησε να καλύψει σκάνδαλα. Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom F-4: «Πάντα πετούσε χαμηλά πάνω από το Νευροκόπι και τον χαιρετούσαμε» – Αγωνία για τον 31χρονο σμηναγό Μητσοτάκης: Η σιβυλλική δήλωση από την Ιαπωνία για τις εκλογές Μάνος Δασκαλάκης: Η Πισπιρίγκου είπε στον πατέρα μου «για να μη με κατηγορήσουν θα τον πάρω μαζί μου» Παναγιώτης Τσιμπούκης 31.01.2023, 21:30 BEST OF NETWORK 31.01.2023, 18:02 31.01.2023, 16:50 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 21:42 31.01.2023, 21:43 31.01.2023, 16:48

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )