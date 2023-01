ΠΑΣΟΚ: Νέα επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, του καταλογίζει «γκεμπελικές τακτικές» – «Λέγε, λέγε, κάτι θα μείνει»

Πολύ σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ μετά από την συνέντυξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θέλει κάλπες σε τρεις εβδομάδες, όπως και ότι θα απέχει από όλες τις ψηφοφορίες στη Βουλή ως την προκήρυξη των εκλογών. Η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη έχει ως εξής: «Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που πριν από τέσσερις ημέρες έσπευσε να δώσει με την πρόταση μομφής “πολιτικό σωσίβιο” στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμερα δήλωσε ότι θα απέχει από το Κοινοβούλιο αποδεικνύοντας και πάλι την ανεύθυνη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι γκεμπελικές πρακτικές “λέγε, λέγε, κάτι θα μείνει” είναι πάντα στην εργαλειοθήκη των στελεχών και των επικοινωνιακών βραχιόνων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι ψευδείς αναφορές στο άρθρο του Κώστα Βαξεβάνη, που υιοθέτησε ο βουλευτής Παύλος Πολάκης, ότι τάχα οι Σοσιαλιστές δεν αναδεικνύουν το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων στο Ευρωκοινοβούλιο, διαψεύστηκαν με στοιχεία από την Εκπρόσωπο Τύπου της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Οι αθλιότητες της Εκπροσώπου Τύπου περί «εκβιαζόμενου» Νίκου Ανδρουλάκη, θύμισαν τις σταλινικές πρακτικές τους και κατόπιν εορτής προσπαθούν να εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέδειξαν το σκάνδαλο των υποκλοπών στη Δικαιοσύνη, στην ελληνική Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν δέχονται μαθήματα από κανέναν. Ο κ. Ανδρουλάκης σημειωτέον είναι το μοναδικό πολιτικό πρόσωπο, που πιστοποίησε πέραν πάσης αμφιβολίας την απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του με το λογισμικό Predator. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, θα πηγαίναμε σε εκλογές με τον λαό στο σκοτάδι. Η μόνη προσφορά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση είναι να παρέχει μονίμως άλλοθι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εμφανίστηκαν οι εταιρείες, που σχετίζονται με το κακόβουλο λογισμικό, και μεγαλούργησαν επί Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να αγωνίζεται εντός και εκτός Βουλής απέναντι στη θεσμική εκτροπή, που φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Πρωθυπουργού. Εμείς δεν θα καταθέσουμε τα κοινοβουλευτικά μας όπλα, ας το γνωρίζει η Κυβέρνηση.» Ειδήσεις σήμερα: Δασκαλάκης: «Για να μη με κατηγορήσουν θα τον πάρω μαζί μου» είχε πει η Πισπιρίγκου «Μούφα ολκής ο χιονιάς της Αττικής» – Θα χιονίσει μόνο στα ψηλά Πεντέλης και Πάρνηθας, λέει ο Καλλιάνος Καρατζαφέρης για Βελόπουλο: Δεν τον πήρα από τη Δεξιά, ήταν ΠΑΣΟΚ

