Σκληρή απάντηση Οικονόμου σε Τσίπρα: Γνήσιος εκφραστής του τραμπισμού, αμφισβητεί τη δημοκρατία

Δριμεία κριτική άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας «ως γνήσιος εκφραστής του τραμπισμού αλά γκρέκα, προχωράει σε κινήσεις αμφισβήτησης και βαριάς υποβάθμισης των θεσμικών πυλώνων της Ελληνικής Δημοκρατίας». Είχε προηγηθεί η συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο Ζάππειο, από όπου ζήτησε να γίνουν εκλογές μέσα στις ερχόμενες τρεις εβδομάδες προσθέτοντας ότι ως την προκήρυξη των εκλογών το κόμμα του θα απέχει από όλες τις ψηφοφορίες στη Βουλή. «Έμπλεος μένους και ολοκληρωτικής νοοτροπίας, ο κ. Τσίπρας δεν αναλογίστηκε ότι όλοι όσοι έβλαψαν τη Δημοκρατία, στη διάρκεια της πολιτικής μας ιστορίας, ξεκίνησαν τα εγχειρήματα εκτροπής με επίθεση στον Κοινοβουλευτισμό και προσπάθεια απονομιμοποίησης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Η Κυβέρνηση, έχοντας στο πλευρό της τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, διασφαλίζει και εγγυάται τη δημοκρατική ομαλότητα και τον προσανατολισμό της Ελλάδας» τόνισε. Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γιάννη Οικονόμου: «Το Βατερλό που υπέστη ο κ. Τσίπρας στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας τον εξέτρεψε ολοκληρωτικά και αποκάλυψε τις πραγματικές του επιδιώξεις. Αυτό που θεσμικά απέτυχε να κάνει την Παρασκευή, το επιχειρεί σήμερα εκβιαστικά. Επειδή οι κανόνες της Δημοκρατίας δεν τον εξυπηρετούν, ως γνήσιος εκφραστής του τραμπισμού αλά γκρέκα, προχωράει σε κινήσεις αμφισβήτησης και βαριάς υποβάθμισης των θεσμικών πυλώνων της Ελληνικής Δημοκρατίας: της λαϊκής κυριαρχίας, του Κοινοβουλευτισμού και της συνταγματικής τάξης. Ο κατήφορός του είναι εκτός κάθε ορίου και έχει γίνει απόλυτα επικίνδυνος. Επιχειρεί και πάλι, μετά το 2015, να οδηγήσει την Ελλάδα εκτός του ευρωπαϊκού δημοκρατικού κεκτημένου και να την καταστήσει τριτοκοσμική χώρα, όπως αυτές που θαυμάζει. Έμπλεος μένους και ολοκληρωτικής νοοτροπίας, ο κ. Τσίπρας δεν αναλογίστηκε ότι όλοι όσοι έβλαψαν τη Δημοκρατία, στη διάρκεια της πολιτικής μας ιστορίας, ξεκίνησαν τα εγχειρήματα εκτροπής με επίθεση στον Κοινοβουλευτισμό και προσπάθεια απονομιμοποίησης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Συνεχιστής τους εμφανίζεται σήμερα ο κ. Τσίπρας». «Είναι, και θα παραμείνει, απελπιστικά μόνος στην κατρακύλα του. Η Κυβέρνηση, έχοντας στο πλευρό της τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, διασφαλίζει και εγγυάται τη δημοκρατική ομαλότητα και τον προσανατολισμό της Ελλάδας». Οι δηλώσεις Τσίπρα Ξεκινώντας την τοποθέτησή του και πριν δεχθεί ερωτήσεις ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να προκηρυχθούν εκλογές μέσα σε τρεις εβδομάδας. Όπως είπε, από την Παρασκευή όταν και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της πρότασης δυσπιστίας δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα. Ζήτησε να διαλυθεί η Βουλή και εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, εντός Φεβρουαρίου δηλαδή, να προκηρυχθούν εκλογές. Να αποφασίσει ο λαός και όχι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που συνέβαλαν όπως είπε, στην πρωτοφανή εκτροπή του κράτους δικαίου. «Ηθικά και πολιτικά αυτή η κυβέρνηση είναι έκπτωτη για εμάς, δε μπορεί να παραμείνει ούτε μια στιγμή παραπάνω να ασκεί εξουσία να αποφασίζει για κρίσιμες αποφάσεις του ελληνικού λαού»» Ο ελληνικός λαός, συνέχισε ο κ. Τσίπρας, πρέπει να απαντήσει άμεσα και όχι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που νομιμοποίησαν την «εκτροπή» όπως είπε. Και το ερώτημα που τίθεται, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να απαντήσει άμεσα ο ελληνικός λαός στο ερώτημα «με τη δημοκρατία ή την εκτροπή;», προσθέτοντας ότι «στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα». Ο κ. Τσίπρας χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις, κάνοντας λόγο για διαφθορά που φτάνει πολύ βαθύτερα, για επικίνδυνη διάβρωση της κοινωνικής συνοχής και την κακοποίηση του κράτους δικαιοσύνης. Επιτιθέμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, δήλωσε ότι έχει καταχραστεί την εξουσία που του παραχώρησε ο ελληνικός λαός από την πρώτη μέρα. Δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις υποκλοπές, τόνισε ότι όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Εξηγώντας περαιτέρω την απόφαση αποχής από τις ψηφοφορίες στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας αφού σημείωσε ότι «η δημοκρατία είναι ζωντανή όσο βρίσκεται στην υπεράσπιση του κάθε πολίτη» πρόσθεσε ότι «αντιμετωπίσαμε θεσμικά το σκάνδαλο. Το πρώτο σκάνδαλο που αφορά τη λειτουργία των θεσμών. Ζητήσαμε παντού απαντήσεις. Θεσμική απόφαση ήταν να αξιοποιήσουμε όλα τα όπλα που μάς παρέχει ο κανονισμός της Βουλής. Καμία απάντηση δεν πήραμε από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Γι’ αυτό και αποφασίσαμε αποχή από τη Βουλή». Προανήγγειλε ότι «προφανώς θα διεκδικήσουμε να διεθνοποιηθεί το ζήτημα αυτό παντού στην Ευρώπη. Το κρίσιμο να αποφανθεί ο ελληνικός λαός. Εχουμε ήδη εξηγήσει γιατί. Πρέπει μία δημοκρατική κυβέρνηση να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου». Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom F-4: «Πάντα πετούσε χαμηλά πάνω από το Νευροκόπι και τον χαιρετούσαμε» – Αγωνία για τον 31χρονο σμηναγό Μητσοτάκης: Η σιβυλλική δήλωση από την Ιαπωνία για τις εκλογές Μάνος Δασκαλάκης: Η Πισπιρίγκου είπε στον πατέρα μου «για να μη με κατηγορήσουν θα τον πάρω μαζί μου»

