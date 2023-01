Σκληρό ροκ ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τον «εκβιασμό Ανδρουλάκη» Πόλεμος ανακοινώσεων μετά τον βαρύτατο υπαινιγμό της εκπροσώπου Τύπου της Κουμουνδούρου για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Στο πεδίο της άγριας κόντρας εξελίσσεται πλέον η σχέση του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ, παρότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βασίζει σε σημαντικό βαθμό την προεκλογική του ρητορική στο αφήγημα περί «προοδευτικής διακυβέρνησης» την επόμενη μετεκλογική ημέρα. Ένας βαρύτατος υπαινιγμός εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου κατάφερε αφενός να πυροδοτήσει νέο κύκλο αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο κομμάτων και αφετέρου να «αμφισβητήσει» τον ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας ότι γίνεται όλο και περισσότερο ορατό το «φλερτ» της Κουμουνδούρου προς τη Χαριλάου Τρικούπη με φόντο τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Η κυρία Τσαπανίδου υπονόησε κατά πολλούς ότι μια μελλοντική συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ ενδέχεται να είναι προϊόν εκβιασμού του Νίκου Ανδρουλάκη, μέσω του υλικού των υποκλοπών, ενώ επέμεινε πάντως ότι απλώς θέτει το ερώτημα στη «λογική» που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ αναπτύσσει, ότι δηλαδή: είναι η Νέα Δημοκρατία που επιχειρεί να θέσει με αυτήν την ιστορία σε ομηρία το ΠΑΣΟΚ. Ο ισχυρισμός της κυρίας Τσαπανίδου κάθε άλλο παρά έγινε αποδεκτός από τη Χαριλάου Τρικούπη που είδε στην κίνησή της προσπάθεια «ταύτισης» του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ για προφανείς προεκλογικούς λόγους. Μάλιστα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θύμισαν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε την παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου και ξεκίνησε την προσπάθεια αποκάλυψης όλων όσων έχουν συμβεί, ενώ στη συνέχεια ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, Δημήτρης Μάντζος ανταπέδωσε τη έμμεση επίθεση. Τα δε πυρά που εξαπέλυσε είχαν αποδέκτες και στη Νέα Δημοκρατία: «Εκβιαζόμενος» δεν είναι εκείνος που ανέδειξε τη θεσμική εκτροπή, δεν είναι εκείνος που, μαζί με το κόμμα του, ακολούθησε κάθε διαθέσιμη θεσμική οδό στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, στη Βουλή των Ελλήνων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την αποκάλυψη της αλήθειας, στο όνομα της Δημοκρατίας. Εκβιαζόμενοι είναι όσοι βρίσκονται σήμερα «αιχμάλωτοι» των δικών τους επιλογών: Από τη μια, ο κ. Μητσοτάκης, που αντιμετωπίζει τη «Νέμεσι» των ρυπαρών δικτύων που οργάνωσαν τις υποκλοπές και τώρα τον εκδικούνται. Και από την άλλη ο κ. Τσίπρας που βλέπει στα πρόσωπα των κ.κ. Παππά και Καλογρίτσα τις αναμνήσεις να ξαναγυρίζουν και να θυμίζουν τα περασμένα, της δικής του Κυβέρνησης και στο μοίρασμα όχι μόνο τηλεοπτικών αδειών αλλά και μετοχών σε κανάλια». Νωρίτερα – στην αρχή της κόντρας- η κυρία Τσαπανίδου που δεν έχει ακόμη βρεθεί σε δημόσιο- τηλεοπτικό μπρα ντε φερ είτε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είτε με τον «ομόλογό» της στο ΠΑΣΟΚ δήλωνε αιφνιδιασμένη από την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στο «ερώτημα» που έθεσε: «Με έκπληξη παρακολούθησα την προσωπική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον μου ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ». Σε δήλωσή της λοιπόν η έμπειρη δημοσιογράφος που ανέλαβε την κρίσιμη προεκλογική θέση της Κουμουνδούρου ισχυρίστηκε ότι αφορμή υπήρξε το ερώτημα που έθεσε «για τον σκοπό των παρακολουθήσεων του μισού πολιτικού συστήματος από το παράκεντρο εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού», «ερώτημα που εκπορεύεται από την πεποίθησή μου ότι δεν υπήρξαν λόγοι εθνικής ασφάλειας για τις παρακολουθήσεις». πως «αν ο κ. Μάντζος έχει άλλη άποψη, ας το δηλώσει ξεκάθαρα». Καλώντας δε τον κ Μάντζο «αν έχει άλλη άποψη, να το δηλώσει καθαρά» υπογράμμισε ότι «και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει μιλήσει για προσπάθεια να τεθεί σε ομηρία το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ». Η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά ότι ο επιθετικός υπαινιγμός της κυρίας Τσαπανίδου είναι εναρμονισμένος με τα σενάρια που διακινούν άλλα στελέχη, όπως ο κ. Πολάκης και «βλέπει» πίσω από αυτόν μια επιχείρηση της Κουμουνδούρου να αναδείξει με «θεωρίες συνωμοσίας”» μια εικόνα πιθανής σύμπλευσης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αποδίδουν δε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ -έτσι όπως αυτή ξεδιπλώθηκε από την κυρία Τσαπανίδου- στην επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να εμφανιστεί (μία ημέρα πριν) στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ αποφασισμένος για μετωπική σύγκρουση τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με την Κουμουνδούρου. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τα στελέχη του να οργανωθούν στη βάση μιας καθαρά επιθετικής γραμμής εναντίον και του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά του μοντέλου διακυβέρνησης που ακολούθησε με σύμμαχο το κόμμα του Π. Καμμένου. Στην πραγματικότητα ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε βουλευτές και στελέχη να θυμίζουν σε κάθε ευκαιρία το «βιογραφικό» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι αποτρέπει παρά προσελκύει ψηφοφόρους στην προεκλογική μάχη. Από την άλλη πλευρά η Χαριλάου Τρικούπη πιστεύει ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιώντας «περισσότερο μαστίγιο και λιγότερο καρότο» θα συνεχίσουν τις «επελάσεις» προς το ΠΑΣΟΚ , με στόχο την «εισβολή» στο «ζωτικό» του χώρο. Και οι δυο μονομάχοι ποντάρουν στην «αφαίμαξη» δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ, ώστε η μεν Νέα Δημοκρατία να πλησιάσει το στόχο της αυτοδυναμίας και ο δε ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσει ζωντανό το σενάριο ότι χτίζει από τώρα σε στέρεες βάσεις το σενάριο της «επιστροφής» του και της «προοδευτικής διακυβέρνησης». Η αλήθεια είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ αυτό που θέλουν σε ετούτη τη φάση είναι να ξεκαθαρίσουν ότι πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες μπορούν να στηθούν από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κι εφόσον το κόμμα τους λάβει ισχυρή εντολή (διψήφιο ποσοστό)- που σημαίνει ότι θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει στο διάλογο των διερευνητικών βασικούς πυλώνες των προγραμματικών του θέσεων. Έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναμένουν – όσο πλησιάζουν οι κάλπες- πιο άγριες επιθέσεις από τα κόμματα των δύο μονομάχων, των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Πιστεύουν ωστόσο, ότι το πολωτικό και διχαστικό κλίμα που τροφοδοτούν με το στυλ της καμπάνιας τους θα λειτουργήσει υπέρ της συσπείρωσης ψηφοφόρων γύρω από το ΠΑΣΟΚ που γυρνούν την πλάτη σε τέτοιου τύπου προεκλογικές εκστρατείες αναζητώντας καθαρό προγραμματικό λόγο και σχέδιο σταθερότητας για την επόμενη μέρα. Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Τα τρία «πρόσωπα» μέσα στην εβδομάδα – Πότε αναμένονται πτώση θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια Καβάλα: «Μας πείραζε και μας τραβούσε με το κινητό» – Σοκάρουν οι καταγγελίες για τη νηπιαγωγό Survivor All Star: Αναγνωστόπουλος και Σαλταφερίδου οι άλλοι δύο «Μπλε» του τάκου – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 30.01.2023, 18:10 31.01.2023, 07:10 30.01.2023, 12:09 30.01.2023, 19:47 30.01.2023, 20:06 30.01.2023, 15:35

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )