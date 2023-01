ΣΥΡΙΖΑ: Η τακτική της μόνιμης αποχής ως τις εκλογές και οι σκληρές απαντήσεις από ΝΔ – ΠΑΣΟΚ Ο ΣΥΡΙΖΑ θα απέχει από τις ψηφοφορίες ως την προκήρυξη εκλογών – Γνήσιος εκφραστής του τραμπισμού «αλά γκρέκα», απάντησε η ΝΔ – Για «γκεμπελικές μεθόδους» μίλησε το ΠΑΣΟΚ Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα το μεσημέρι της Τρίτης στο Ζάππειο. Από τις τοποθετήσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, προαναγγέλεται η αντιπολιτευτική αντεπίθεση που θα επιχειρηθεί το επόμενο διάστημα ως τις εκλογές. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε εκλογές μέσα στον Φεβρουάριο, χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού, επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σύστησε το κόμμα του ως τον κορμό της δημοκρατικής παράταξης. Παράλληλα, προσπάθησε – χωρίς επιτυχία, μιας και η Χαριλάου Τρικούπη τον κατηγόρησε στη συνέχεια για «γκεμπελικές πρακτικές» – να κλείσει την αντιπαράθεση για τα περί «εκβιασμού» του κ. Νίκου Ανδρουλάκη μέσω των παρακολουθήσεων που ξεκίνησε με δηλώσεις της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπης Τσαπανίδου. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι η κοινοβουλευτική του ομάδα θα απέχει από όλες τις ψηφοφορίες στη Βουλή ως την προκήρυξη εκλογών , προκαλώντας την εντονότατη αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία – μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου – τον κατηγόρησε ως συνεχιστή του τραμπισμού. Η μόνη εξαίρεση σε αυτή τη νέα τακτική της μόνιμης αποχής θα είναι η νομοθετική ρύθμιση που αφορά το «μπλόκο» στο κόμμα Κασιδιάρη. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «με εξαίρεση τη συμμετοχή μας – για ευνόητους λόγους- στην αντιμετώπιση της προσπάθειας να επανέλθει στο προσκήνιο η εγκληματική συμμορία των νεοναζί, με εξαίρεση τη συμμετοχή μας σε αυτή τη διαδικασία, εάν υπάρξει νομοθετική διαδικασία γι’ αυτό, από εδώ και στο εξής θα απέχουμε από κάθε ψηφοφορία στη Βουλή. Και από σήμερα ξεκινάμε τη πορεία μας προς τον ελληνικό λαό γιατί μόνο αυτός μπορεί -και έφτασε, πιστεύω, η ώρα- να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq6ev7chuz4h) Για το θέμα αυτό απάντησε και σε σχετική ερώτηση, υπογραμμίζοντας ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τη δική του πρόταση και επιμένοντας ότι ο βασικός στόχος είναι η νομοθετική ρύθμιση να είναι σύμφωνη με όσα ορίζει το Σύνταγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε την άμεση διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών μέσα στον Φεβρουάριο. Δήλωσε ότι η πρόταση δυσπιστίας, η οποία καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία ήταν το τελευταίο σκαλοπάτι του «κακού» από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να μετατρέψει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε όργανο αυτής της εκτροπής. Εξουδετέρωσε τη Βουλή και εκμηδένισε τον αναντικατάστατο ρόλο της στον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας και την προστασία των θεσμών και της δημοκρατίας. Το θέαμα όμως μιας πλειοψηφίας, που ομόφωνα εγκρίνει την κατάχρηση εξουσίας από τον αρχηγό της, αποτελεί σήμα κινδύνου για κάθε δημοκράτη πολίτη», υπογράμμισε. «Μετά τις αποκαλύψεις των αποδείξεων της εκτροπής, μετά την άρνηση του πρωθυπουργού να δώσει έστω μια εξήγηση, έστω και μια απάντηση στη Βουλή, αυτή η κυβέρνηση για εμάς, αλλά και για κάθε δημοκρατικό πολίτη, είναι ηθικά και πολιτικά έκπτωτη. Δεν μπορεί να παραμείνει ούτε στιγμή παραπάνω και να ασκεί εξουσία, να αποφασίζει για κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν τον ελληνικό λαό» δήλωσε και συνέχισε λέγοντας ότι ζητούν «την άμεση διάλυση της Βουλής και τη προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία, όπως το Σύνταγμα ορίζει άμεσα, εντός των επόμενων τριών εβδομάδων το λιγότερο. Ζητάμε ο ελληνικός λαός να είναι αυτός που θα απαντήσει άμεσα, και όχι οι πιθανώς εκβιαζόμενοι βουλευτές της Ν.Δ., στο κρίσιμο, στο υπαρξιακό ερώτημα που ετέθη προχθές στο κοινοβούλιο. Στο ερώτημα: Με τη δημοκρατία ή με την εκτροπή; Και μεταφέρουμε την πρόταση δυσπιστίας από το Κοινοβούλιο στο λαό. Τον ανώτατο κριτή. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα». Ο Αλέξης Τσίπρας, επιτέθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης, αποδεδειγμένα πια και με τη βούλα της αρμόδιας κατά το Σύνταγμα ανεξάρτητης αρχής, είναι καταχραστής της δημοκρατικής εξουσίας που του παραχώρησε ο ελληνικός λαός. Καταχραστής μάλιστα αμετανόητος όπως απέδειξε η στάση του από την πρώτη μέρα που άρχισε να αποκαλύπτεται η δράση του παρακράτους». Τον εμφάνισε ως υπεύθυνο για την υπόθεση των υποκλοπών κατηγορώντας τον ότι ενορχήστρωσε τις παρακολουθήσεις. «Η ιδιωτική ζωή του πολίτη έγινε βορά ενός εγκληματικού δικτύου υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση του ίδιου του πρωθυπουργού, με προφανή στόχο τον εκβιασμό, την διανομή των ιματίων του κράτους, τη χειραγώγηση των πολιτικών εξελίξεων, τη φαλκίδευση της λαϊκής βούλησης». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε κριτική διάθεση απέναντι και από το ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει καμία κόντρα με την Χαριλάου Τρικούπη και το μοναδικό μέτωπο που έχει είναι «η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη». Έκανε λόγο για αμφίρροπες τοποθετήσεις επισημαίνοντας ότι από τη μια ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση με τη δεξιά στην αντιπολίτευση και από την άλλη, την Κυριακή μίλησε για κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, χωρίς παζάρια. «Όσο δεν διευκρινίζει με ποιον θα συνεργαστούν, τόσο θα έρχονται σε αντίφαση», σημείωσε ο κ. Τσίπρας. «Απόπειρα εκβιασμού» στον Ανδρουλάκη Όσον αφορά για το σκληρό «μπρα ντε φερ» μεταξυ των δυο κομμάτων τα προηγούμενα 24ώρα, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν θεωρεί κανέναν «εκβιαζόμενο». Για την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο εκπροσώπων, ο Αλέξης Τσίπρας, υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όταν άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των υποκλοπών, είχε πει ότι η παρακολούθηση του έγινε «για να κρατήσουν την παράταξη σε ομηρία». Είναι προφανές ότι υπάρχει απόπειρα εκβιασμού εις βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, επέμεινε και πρόσθεσε ότι ο τρόπος που θα το διαχειριστεί ο κάθε ένας έχει να κάνει με την προσωπικότητα του καθενός. Για το ενδεχόμενο συνεργασιών άφησε τα ενδεχόμενα ανοιχτά όσον αφορά τις προοδευτικές δυνάμεις, επισημαίνοντας ωστόσο, ότι βασική προϋπόθεση κυβερνητικών συμμαχιών είναι να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη πλειοψηφία από την πρώτη Κυριακή. H απάντηση ΝΔ: Τραμπισμός… αλά γκρέκα Στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα απάντησε σε υψηλούς τόνους η Νέα Δημοκρατία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για έναν γνήσιο εκφραστή του τραμπισμού «αλά γκρέκα». «Έμπλεος μένους και ολοκληρωτικής νοοτροπίας, ο κ. Τσίπρας δεν αναλογίστηκε ότι όλοι όσοι έβλαψαν τη Δημοκρατία, στη διάρκεια της πολιτικής μας ιστορίας, ξεκίνησαν τα εγχειρήματα εκτροπής με επίθεση στον Κοινοβουλευτισμό και προσπάθεια απονομιμοποίησης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του ο Γιάννης Οικονόμου. Η Κουμουνδούρου απάντησε εκ νέου, κάνοντας λόγο για «παραλήρημα» του κ. Οικονόμου και θράσος της Νέας Δημοκρατίας που αποκαλύπτει τον πανικό του κ. Μητσοτάκη. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρουν: «Θέλει πολύ θράσος να κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για «ολοκληρωτισμό» εκείνοι που επιχείρησαν με ολοκληρωτικό τρόπο να χειραγωγήσουν το σύνολο της δημόσιας ζωής του τόπου με τις υποκλοπές. Θέλει πολύ θράσος να μιλούν για τον προσανατολισμό της χώρας εκείνοι που την διέσυραν διεθνώς. Θέλει πολύ θράσος να μιλούν για τον Κοινοβουλευτισμό εκείνοι που δίνουν άδεια στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής να κάνει συγκεντρώσεις ως «πολιτικό κόμμα». Εντέλει, θέλει πολύ θράσος να κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ για «τραμπισμό» εκείνοι που έχουν ξεπατικώσει τις μεθόδους Τραμπ για την χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω των προσωπικών δεδομένων. Το σχόλιο ΠΑΣΟΚ: Γκεμπελικές πρακτικές Στην ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για ανεύθυνη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και «γκεμπελικές πρακτικές: το “λέγε, λέγε, κάτι θα μείνει” είναι πάντα στην εργαλειοθήκη των στελεχών και των επικοινωνιακών βραχιόνων της αξιωματικής αντιπολίτευσης». Μεταξύ άλλων σημειώνουν πως, «οι αθλιότητες της εκπροσώπου Τύπου περί «εκβιαζόμενου» Νίκου Ανδρουλάκη, θύμισαν τις σταλινικές πρακτικές τους και κατόπιν εορτής προσπαθούν να εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέδειξαν το σκάνδαλο των υποκλοπών στη Δικαιοσύνη, στην ελληνική Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν δέχονται μαθήματα από κανέναν». Επιπλέον, τονίζουν ότι «ο κ. Ανδρουλάκης σημειωτέον είναι το μοναδικό πολιτικό πρόσωπο, που πιστοποίησε πέραν πάσης αμφιβολίας την απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του με το λογισμικό Predator. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, θα πηγαίναμε σε εκλογές με τον λαό στο σκοτάδι. Η μόνη προσφορά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση είναι να παρέχει μονίμως άλλοθι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εμφανίστηκαν οι εταιρείες, που σχετίζονται με το κακόβουλο λογισμικό, και μεγαλούργησαν επί Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να αγωνίζεται εντός και εκτός Βουλής απέναντι στη θεσμική εκτροπή, που φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Πρωθυπουργού. Εμείς δεν θα καταθέσουμε τα κοινοβουλευτικά μας όπλα, ας το γνωρίζει η Κυβέρνηση». Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom F-4: «Πάντα πετούσε χαμηλά πάνω από το Νευροκόπι και τον χαιρετούσαμε» – Αγωνία για τον 31χρονο σμηναγό Μητσοτάκης: Η σιβυλλική δήλωση από την Ιαπωνία για τις εκλογές Μάνος Δασκαλάκης: Η Πισπιρίγκου είπε στον πατέρα μου «για να μη με κατηγορήσουν θα τον πάρω μαζί μου» BEST OF NETWORK 31.01.2023, 18:02 31.01.2023, 16:50 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 15:37 31.01.2023, 15:02 31.01.2023, 16:48

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )