Τουρκικά ΜΜΕ στοχοποιούν Μητσοτάκη και Φλώρο: «Η Ελλάδα ετοιμάζεται για πόλεμο» Το φιλοκυβερνητικό Haber Global κατηγορεί τον Α/ΓΕΕΘΑ για «προβοκατόρικες» ενέργειες κατά της Τουρκίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα F-16 που θέλει να πάρει η Άγκυρα Σε νέα στοχοποίηση τόσο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου, προχώρησαν τουρκικά ΜΜΕ κατηγορώντας την Ελλάδα πως εξοπλίζεται επειδή ετοιμάζεται για… πόλεμο. Ενδεικτικό του κλίματος είναι τα όσα μετέδωσε το φιλοκυβερνητικό δίκτυο Haber Global. Παρουσιάζοντας σχετικό ρεπορτάζ η δημοσιογράφος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων κατηγόρησε τον Α/ΓΕΕΘΑ για «προβοκατόρικες» δηλώσεις και «πολεμικές απειλές» κατά της Τουρκίας. «Στα ύψη είναι η ένταση στη γραμμή Άγκυρας-Αθήνας. Θα δούμε τις δηλώσεις του Έλληνα αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων καθώς η ένταση δεν φαίνεται πως θα μειωθεί. Ο Κωνσταντίνος Φλώρος έστειλε προβοκατόρικα μηνύματα προς την Τουρκία ουσιαστικά εξέφρασε πολεμικές απειλές. Δήλωσε πως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε εξωτερική επέμβαση και τόνισε πως “στους αιθέρες στις θάλασσες και στη στεριά η υπεροχή είναι δική μας”» υποστήριξε. Στο ρεπορτάζ που ακολούθησε οι βολές στράφηκαν και κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον πως αντιτίθεται στην προμήθεια F-16 από την Τουρκία, υπενθυμίζοντας και την ομιλία του στο αμερικανικό κογκρέσο τον περασμένο Μάϊο. Παράλληλα αιχμές διατυπώθηκαν για την αγορά Rafale και φρεγατών από την Γαλλία, υποστηρίζοντας -σε μια προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας- πως η χώρα μας ετοιμάζεται για… πόλεμο κατά της Τουρκιας. «Η Ελλάδα που έχει μπει σε κούρσα εξοπλισμών εναντίον της Τουρκίας έχει στρέψει το βλέμμα της στο Κογκρέσο. Διότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θέλει την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Η Ελλάδα εξοπλίζεται σε επίπεδα που δείχνει να ετοιμάζεται για πόλεμο. Και τώρα από τις ΗΠΑ διεκδικεί τα μαχητικά F-35 ενώ έχει από τη Γαλλία έχει αγοράζει μαχητικά Rafale και φρεγάτες» αναφέρει το ρεπορτάζ του Haber Global. Ειδήσεις σήμερα: Κλειστή στροφή σε πολύ χαμηλό ύψος έκανε το Phantom πριν συντριβεί στη θάλασσα Ίμια 27 χρόνια μετά: Οι σύζυγοι των ηρώων αφηγούνται τις ώρες της κρίσης Ρωσίδα αφέντρα δηλητηρίασε φίλη της με τσιζκέικ – «Καταπέλτης» ο Έλληνας κατήγορος BEST OF NETWORK 31.01.2023, 10:29 31.01.2023, 07:10 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 09:27 31.01.2023, 09:28 30.01.2023, 14:00

