H Olympic Shipping and Management στην πρώτη γραμμή της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας

To Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD) και η Olympic Shipping and Management SA (OSM) υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας πέντε ετών με στόχο την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας.

H OSM, της οποίας ο στόλος αριθμεί 18 δεξαμενόπλοια, αποτελεί την πρώτη ελληνικών συμφερόντων πλοιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία-μέλος του GCMD. Με αφορμή τη συνεργασία ο κ. Γιώργος Καραγεωργίου σημειώνει: «Απαιτείται δράση για την επιτάχυνση της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης και της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας μας. Oι δράσεις υλοποιούνται καλύτερα και επιτυγχάνονται μέσω συνεργασιών. Ως εκ τούτου, νιώθουμε τιμή που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το GCMD, το παγκόσμιο κέντρο που υποστηρίζει τα μέλη του να επιτύχουν ή να υπερβούν τους στόχους του ΙΜΟ».

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου σχολίασε: «Είμαστε χαρούμενοι για το γεγονός ότι η Olympic Shipping and Management θα συμμετάσχει στο Global Centre for Maritime Decarbonisation. Το Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει ενεργά τον στόχο της Olympic για μηδενικές εκπομπές άνθρακα του στόλου της έως το 2050 όπως επίσης τη βιώσιμη και υπεύθυνη ναυτιλία».

Το Global Centre for Maritime Decarbonisation δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2021 με χρηματοδότηση από τη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης. Ιδρυτικά μέλη ήταν οι BHP, BW, DNV Foundation, Eastern Pacific Shipping, Ocean Network Express και Sembcorp Marine.