Αλεξιάδης: Αν δεν απείχαμε από τις ψηφοφορίες στη Βουλή, το επόμενο βήμα θα ήταν να αυτοπυρποληθούμε στο Σύνταγμα «Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου ο ΣΥΡΙΖΑ βήμα – βήμα ακολούθησε θεσμικές λειτουργίες και με σεβασμό στο Σύνταγμα, και στις όλες τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου, έφτασε μέχρι και την πρόταση δυσπιστίας», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μονόδρομος για τον ΣΥΡΙΖΑ τόσο η πρόταση δυσπιστίας που είχε κατατεθεί πριν από λίγες ημέρες όσο και η απόφαση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης διά στόματος του αρχηγού του Αλέξη Τσίπρα, να απέχει από τις ψηφοφορίες της Βουλής με εξαίρεση τις διαδικασίες για το «κόμμα Κασιδιάρη», σύμφωνα με όσα δήλωσε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 και στην εκπομπή του Δημήτρη Βενιέρη, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Τρύφων Αλεξιάδης. «Πρώτα απ’ όλα δεν είναι πρωτόγνωρα (πράγματα), είναι η ίδια τακτική που ακολούθησε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος τώρα την καταγγέλλει βεβαίως – το 2019 μετά τις ευρωεκλογές – και πολιτικά σωστά κατά τη γνώμη μου, διότι διαπίστωσε ότι υπήρχε μια απόσταση μεταξύ της λαϊκής ψήφου, και της ίδιας της Βουλής. Αυτό ακριβώς κάναμε κι εμείς τώρα, κι απορώ πως τα στελέχη της ΝΔ το ξεχάσαν τόσο εύκολα. Γι΄αυτό το θέμα έχει ξαναγίνει, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου ο ΣΥΡΙΖΑ βήμα – βήμα ακολούθησε θεσμικές λειτουργίες και με σεβασμό στο Σύνταγμα, και στις όλες τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου, έφτασε μέχρι και την πρόταση δυσπιστίας. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Το επόμενο βήμα θα ήταν να αυτοπυρποληθούμε στο Σύνταγμα ή να κάνουμε κάτι πιο θεαματικό – που δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Σε ότι αφορά λοιπόν το ζήτημα το συγκεκριμένο, σωστά προχωρήσαμε σε αυτήν την ενέργεια. Και μένει τώρα να κριθεί, τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, πως θα νομιμοποιήσουν ή όχι αυτήν την κυβέρνηση, εμείς καταθέσαμε δημόσια μία πρόταση». Ερωτηθείς σχετικά, διευκρίνισε ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα πηγαίνουν στη Βουλή, θα κάνουν προτάσεις, θα τοποθετούνται στα νομοσχέδια, θα επιδιώκουν να είναι παραγωγικό το έργο τους όπως και έκαναν μέχρι σήμερα, και όταν έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας δεν θα ψηφίζουν. Αναφορικά με το θέμα των επισυνδέσεων, ο κ. Αλεξιάδης σημείωσε: «δεν είμαι γενικά και αόριστα κατά των παρακολουθήσεων, διότι υπάρχουν ποινικές και άλλες υποθέσεις, για τις οποίες μέσα από τις θεσμικές λειτουργίες πρέπει να γίνονται παρακολουθήσεις. Δεν είναι κακό να γίνονται παρακολουθήσεις για να διαπιστωθούν αδικήματα ή για να προστατευτεί η πατρίδα απέναντι σε κινδύνους». «Εχω πει επανειλημμένα ότι βεβαίως και πρέπει να παρακολουθούνται αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται, σε οποιοδήποτε υπό διερεύνηση κακούργημα, σκάνδαλο, και οτιδήποτε άλλο». (…) «Δεν είναι γενικά και αόριστα κακό οι παρακολουθήσεις. Πρέπει να γίνονται για συγκεκριμένους λόγους, και με θεσμικό τρόπο. Δε σημαίνει βέβαια ότι κάθε νόμιμη παρακολούθηση είναι και σωστή. Αυτό το έχει πει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, να μην κλέψω εκκλησία!». Κληθείς να απαντήσει εάν η πρόσφατη τοποθέτηση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει να εννοηθεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει κάτι ύποπτο από τον οποίο τον «κρατάει» ο κ. Μητσοτάκης, ο Τρύφων Αλεξιάδης ήταν αρνητικός υπογραμμίζοντας ότι: «Οχι. Δεν εννοεί κάτι τέτοιο. Η Πόπη Τσαπανίδου και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τοποθετούνται, λένε με σαφήνεια ότι υπήρξε μία προσπάθεια παρακολούθησης για να υπάρξει προϊόν εκβιασμού, τα έχει πει αυτά ο κ. Ανδρουλάκης ο ίδιος στην συνέντευξή του, και τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ λέει με σαφήνεια, ότι εγώ θέλω να σχηματιστεί κυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατικό περιεχόμενο, στο πρόγραμμά της, των προοδευτικών δυνάμεων, εάν δε γίνει αυτό, πείτε μου αποτέλεσμα ποιων διεργασιών θα είναι αυτή η κυβέρνηση». Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom F-4: Νεκρός και ο σμηναγός Ευστάθιος Τσιτλακίδης Ερντογάν: Επίθεση στην αντιπολίτευσή του – «Παραιτείστε από τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο» Θεοδωρικάκος: Κατέθεσε μήνυση κατά του απόστρατου αστυνομικού για την υπόθεση του γιου του – «Θα τους πάω μέχρι τέλους» BEST OF NETWORK 01.02.2023, 12:15 01.02.2023, 16:50 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 14:44 01.02.2023, 14:44 01.02.2023, 10:49

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )