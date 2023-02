Αναστασιάδης: Η Κύπρος στέλνει €2,5 εκατ. στην Πολεμική Αεροπορία ως ένδειξη αλληλεγγύης για την Ανδραβίδα «Η επίσκεψή μου συμπίπτει και με ένα άλλο τραγικό γεγονός, την απώλεια δύο ηρωικών πιλότων» είπε από το Μάτι ο Κύπριος πρόεδρος Στο Μάτι βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών στο Πάρκο Μνήμης, οι οποίες εκτελούνται χάρη σε δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Κύπριος πρόεδρος βρήκε, παράλληλα, την ευκαιρία να αναφερθεί και στη μοιραία πτώση του Phantom στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ανδραβίδας, που είχε σαν συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους δύο Έλληνες πιλότοι. Παράλληλα, αποκάλυψε πως η χώρα του θα συνεσιφέρει ποσό ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία ως ένειδξη αλληλεγγύης για το τραγικό αυτό γεγονός. «Δυστυχώς η επίσκεψή μου συμπίπτει και με ένα άλλο τραγικό γεγονός, την απώλεια δύο ηρωικών πιλότων, γι’ αυτό και πάλι σαν ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ελληνική Δημοκρατία και τον ελληνικό λαό, η Κυπριακή Κυβέρνηση αποφάσισε και θα συνεισφέρει 2,5 εκατομμύρια στην Πολεμική Αεροπορία», ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης. Ειδήσεις σήμερα: Μήνυση Θεοδωρικάκου κατά του απόστρατου αστυνομικού για την υπόθεση του γιου του Αυτό θα είναι το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας Survivor All Star: Viral στο Twitter ο Ηλίας Γκότσης που πήγε να σβήσει τη φωτιά πετώντας… ξύλα BEST OF NETWORK 01.02.2023, 12:15 01.02.2023, 12:50 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 14:44 01.02.2023, 14:44 01.02.2023, 10:49

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )