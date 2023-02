Αποζημίωση 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης στην έκδοση επικουρικής σύνταξης Επισπεύδεται η έκδοσή τους, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – Πώς θα χορηγείται προκαταβολή για τις εκκρεμείς επικουρικές Στο νέο μέτρο με το οποίο προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης από το Κράτος στον συνταξιούχο που περιμένει την απονομή της επικουρικής σύνταξής του, αναφέρεται με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. #Με_σχέδιο προβλέπεται ότι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για επικουρική σύνταξη μέχρι τον Ιούνιο 2022 και έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξή τους, θα λάβουν 100 € για κάθε μήνα καθυστέρησης, μέχρι τις 15 Μαρτίου ενώ επισπεύδεται η έκδοσή τους με διαδικασίες fast track. @K_Hatzidakis— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) February 1, 2023 «Με σχέδιο προβλέπεται ότι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για επικουρική σύνταξη μέχρι τον Ιούνιο 2022 και έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξή τους, θα λάβουν 100 Euro για κάθε μήνα καθυστέρησης, μέχρι τις 15 Μαρτίου ενώ επισπεύδεται η έκδοσή τους με διαδικασίες fast track», επισημαίνει σχετικά στην ανάρτησή του. Τι θα περιλαμβάνει τροπολογία που θα καταθέσει άμεσα στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας Η πρώτη –και σημαντικότερη- παρέμβαση αφορά στη χορήγηση προκαταβολής για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. Το μέτρο αφορά σε ασφαλισμένους που έχουν υποβάλλει αίτηση πριν την 1η Ιουλίου 2022 και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση κύριας σύνταξης ίδιας κατηγορίας με την αιτούμενη επικουρική. Ειδικά για τις επικουρικές συντάξεις λόγω γήρατος, ο αιτών θα πρέπει να έχει συμπληρώσει κατ΄ ελάχιστον 15 έτη επικουρικής ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες επικουρικής ασφάλισης). Η προκαταβολή χορηγείται έως τις 15 Μαρτίου 2023 –χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς του δικαιούχου- και ισούται με 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης της έκδοσης της επικουρικής σύνταξης, για επικουρικές συντάξεις γήρατος. Η προκαταβολή ορίζεται στα 50 ευρώ για επικουρικές συντάξεις λόγω αναπηρίας, καθώς και για τον επιζώντα σύζυγο που ζητά να του χορηγηθεί επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου. Με άλλα λόγια, εάν κάποιος που πληροί τις προϋποθέσεις περιμένει έναν χρόνο να πάρει την επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος, θα εισπράξει έως τα μέσα Μαρτίου εφάπαξ ποσό 1.200 ευρώ (100 ευρώ επί 12 μήνες αναμονής), εάν περιμένει δυο χρόνια 2.400 ευρώ κ.ο.κ. Ερωτώμενος για το πόσοι είναι οι δυνητικά ωφελούμενοι από το μέτρο αυτό, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι οι ληξιπρόθεσμες επικουρικές συντάξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ήδη απόφαση κύριας σύνταξης είναι περίπου 80.000. Από αυτές περί τις 40.000 αναμένεται να έχουν εκδοθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου. Και τούτο διότι –όπως εξήγησε- λόγω των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ (εισαγωγή αυτοματοποιημένων διαδικασιών και ψηφιακών εργαλείων, μαζική ανάληψη φακέλων ληξιπρόθεσμων επικουρικών συντάξεων από τους εισηγητές που μέχρι πρότινος εξέδιδαν κύριες συντάξεις, θέση σε λειτουργία ειδικού Πύργου Ελέγχου και για τις επικουρικές συντάξεις) αναμένεται μεγάλη επιτάχυνση του ρυθμού απονομής επικουρικών συντάξεων από 9-10.000 το μήνα πέρυσι, σε 20.000 το μήνα για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023. Επομένως η προκαταβολή εκτιμάται ότι θα αφορά 40.000 περίπου ασφαλισμένους. Το ποσό θα είναι εφάπαξ διότι και σε αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση για την απονομή της επικουρικής σύνταξης αναμένεται να εκδοθεί έως το καλοκαίρι. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του μηχανισμού έκδοσης επικουρικών συντάξεων με διαδικασία fast track που έχει ήδη θεσπιστεί με το άρθρο 48 του Ν. 4921/2022. Προβλέπει δε ότι οι επικουρικές συντάξεις θα εκδίδονται από τον τελευταίο πρώην φορέα στον οποίο υπαγόταν ο συνταξιούχος, όταν πρόκειται για συνταξιούχους που έχουν 15 έτη επικουρικής ασφάλισης (4.500 ημέρες) εφόσον έχουν ηλικία 67 ετών ή το σύνολο ή μέρος της επικουρικής τους ασφάλισης έχει διανυθεί στο πρώην ΕΤΕΑΜ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών) ή σε φορείς επικουρικής ασφάλισης που είχαν ενταχθεί σε αυτό. Το μέτρο αυτό απλουστεύει και επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης σύνταξης. Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Αφού δώσαμε λύση στη ντροπή των εκκρεμών κύριων συντάξεων, προχωρούμε τώρα με τις επικουρικές ! Με τροπολογία που καταθέτουμε προβλέπουμε ότι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για επικουρική σύνταξη μέχρι τον Ιούνιο 2022 και έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξή τους, θα λάβουν 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης, μέχρι τις 15 Μαρτίου. Παράλληλα, ανεβάζουμε ταχύτητες με σειρά μέτρων για να εξαλείψουμε το «στοκ» των ληξιπρόθεσμων επικουρικών συντάξεων ως το καλοκαίρι. Για να το πετύχουμε αυτό, θα προχωρήσουμε με την ίδια ομάδα και τις ίδιες επιτυχημένες μεθόδους και ψηφιακά εργαλεία που εφαρμόσαμε και για τις κύριες συντάξεις. Υπάρχουν συμπολίτες μας που περιμένουν κάποιους μήνες ή και χρόνια να πάρουν την επικουρική τους σύνταξη. Το να δώσουμε λύση και σε αυτό το ζήτημα είναι για εμάς θέμα τιμής!» Ειδήσεις σήμερα: «Ευαγγελισμός»: H πρώτη εφημερία του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Αττικής χωρίς ράντζα Σε εξέλιξη η έρευνα για τον κυβερνήτη του Phantom – Ερωτηματικά για τα τελευταία λεπτά της πτήσης Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Πού θα βρέξει BEST OF NETWORK 31.01.2023, 13:15 01.02.2023, 08:41 30.01.2023, 12:09 01.02.2023, 09:07 01.02.2023, 09:09 31.01.2023, 19:00

