Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση για τον «ανένδοτο» του ΣΥΡΙΖΑ Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες «ακυρώνει την κοινοβουλευτική δημοκρατία», δήλωσε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης Χρήστος Μπόκας 01.02.2023, 13:24 Σφοδρή αντιπαράθεση διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής με τον ΣΥΡΙΖΑ να δέχεται τα πυρά της πλειοψηφίας αλλά και κομμάτων της ήσσονος αντιπολίτευσης για την απόφασή του να απέχει από όλες τις νομοθετικές ψηφοφορίες εως την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Η αρχή έγινε με την τοποθέτηση της Θεοδώρας Τζάκρη (ΣΥΡΙΖΑ) που είπε το κόμμα της δεν θέλει να επικυρώσει με την παρουσία του την συνταγματική εκτροπή. «Θα προτιμούσαμε να έχουν αποχωρήσει ο κ. Χατζηδάκης και η διμοιρία των υπουργών, φίλων και στενών συγγενών που παρακολουθούνται αλλα που τέτοια τύχη αυτοί προτίμησαν το φίλοι φίλοι καριοφίλι» είπε η ίδια. Απαντώντας ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είπε ότι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για «ανένδοτο» με αποχή από τις ψηφοφορίες «ακυρώνει την κοινοβουλευτική δημοκρατία». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου επιχείρησε να εξηγήσει πως «Δεν απέχουμε . Μετέχουμε στις συζητήσεις και όχι στις ψηφοφορίες. Μας είπαν ότι μη μετέχοντας στις ψηφοφορίες υπονομεύουμε τον πυλώνα της δημοκρατίας . Προστατεύουμε τη δημοκρατία και δεν την υπονομεύουμε μη μετέχοντας στις ψηφοφορίες». Στον χορό των αντιδράσεων μπήκε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει ψηφίσει τα μισά κυβερνητικά νομοσχέδια ενώ για την αποχή αναρωτήθηκε αν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την βουλευτική τους αποζημίωση. «Ουσιαστικά είναι κοινοβουλευτική εκτροπή αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έρθουν θετικά νομοσχέδια. Εμείς το ονομάζουμε κοινοβουλευτική εκτροπή» σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Γιάννης Βρούτσης ενώ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας Λοβέρδος υπογράμμισε «Θα συμμετέχετε και δεν θα ψηφίζετε; Μωρέ τι μας λέτε; Νέα ήθη;». Παράλληλα, επιτέθηκε για μια ακόμα φορά στον ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις περι εκβιαζόμενου ΠΑΣΟΚ που έκανε η κα Πόπη Τσαπανίδου σημειώνοντας πως «αντίστοιχες δηλώσεις ακούγαμε από το ίδιο κόμμα και το 2014 όταν έλεγαν πως όποιος ψηφίσει για Πρόεδρο Δημοκρατίας τον Σταύρο Δήμα θα έχει χρηματιστεί». Ειδήσεις σήμερα: Ηθοποιός από το «Χορεύοντας με τους Λύκους» κατηγορείται ως αρχηγός… σεξουαλικής αίρεσης «Ο Δασκαλάκης έπεσε σε μια μεγάλη αντίφαση στη δίκη», λέει ο Αλέξης Κούγιας Μήνυση Θεοδωρικάκου κατά του απόστρατου αστυνομικού για την υπόθεση του γιου του Χρήστος Μπόκας 01.02.2023, 13:24 BEST OF NETWORK 01.02.2023, 12:15 01.02.2023, 12:50 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 09:07 01.02.2023, 09:09 01.02.2023, 12:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )