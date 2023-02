Δημοσκόπηση Marc: Στις 7,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου

Στις 7,5 μονάδες κατέγραψε η Marc την διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ στην «καθαρή» πρόθεση ψήφου, στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ANT1. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 16,6 μονάδες του Αλέξη Τσίπρα για την πρωθυπουργία, ενώ αυξημένο εμφανίζεται το ποσοστό των πολιτών που θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Η ΝΔ καταγράφηκε στο 32,7% ( από 32,5%) και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 25,2% (από 24,6%) . Και τα δύο μεγάλα κόμματα εμφανίζουν αύξηση της συσπείρωσής τους – στο 71,5% η ΝΔ και στο 68,2% ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, τάσεις αποσυσπείρωσης εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο η Marc μέτρησε για πρώτη φορά σε μονοψήφιο ποσοστό (9,8%) από την ανάληψη της ηγεσίας του από τον Νίκο Ανδρουλάκη. O Κυριάκος Μητσοτάκης αποσπά 48,7% ως καταλληλότερος πρωθυπουργός, με τον Αλέξη Τσίπρα στο 32,1%. Ο πρωθυπουργός παραμένει πρώτος σε δημοτικότητα με 47,3% θετικών γνωμών, με τον Αλέξη Τσίπρα στο 32,6% και τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 30,6%. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq7fg6qwfszd) Αυτοδυναμία θέλει η πλειοψηφία Το 32,6% των ψηφοφόρων θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ – ένα ποσοστό που δείχνει και το «κατώφλι» του κυβερνώντος κόμματος, ενώ μόλις το 16,5% αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, το 19,8% επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ – πρόκειται για το αφήγημα της «προοδευτικής διακυβέρνησης» – και ένα 16,5% κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τη ΝΔ. Παράλληλα, ο Θωμάς Γεράκης της Marc είπε στον ΑΝΤ1 ότι αυξάνεται σε κάθε μέτρηση το ποσοστό εκείνων που θέλουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Σημειώνεται ότι δεν διαπιστώνονται ουσιαστικές αλλαγές στα προβλήματα που ανησυχούν τους πολίτες – με την ακρίβεια να απασχολεί το 83,5% των ερωτηθέντων. Είναι ενδιαφέρον ότι το 56,9% δηλώνει ότι πιστεύει ότι δεν παρακολουθούνται μόνον πολιτικοί ή δημοσιογράφοι, αλλά και «απλοί πολίτες». Παράλληλα, το 44,4% των πολιτών θεωρεί «λάθος» την πρόταση δυσπιστίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο 43,4% την εκτιμά ως «σωστή». Το 26,4% θεωρεί ότι νικήτρια αναδείχθηκε η κυβέρνηση, το 32,6% ο ΣΥΡΙΖΑ Ναι στην απαγόρευση Κασιδιάρη Πολύ μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων που συμφωνούν στην απαγόρευση του «κόμματος Κασιδιάρη», σε μία στιγμή που καταγράφεται με 3,4% στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνοι δηλώνουν οι ψηφοφόροι σε ποσοστό 73,8% , ενώ διαφωνεί το 22,2% για διάφορους λόγους – και όχι λόγω πολιτικής συμφωνίας με τις απόψεις του έγκλειστου στελέχους της Χρυσής Αυγής. Οι συγκρίσεις περί διαφθοράςΣτο τοξικό κλίμα των ημερών, η Marc επιχείρησε μία σύγκριση μεταξύ της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης – έτσι όπως την αντιλαμβάνονται οι πολίτες, διαμορφώνοντας με βάση τις απαντήσεις μία κλίμακα από το 1 ως το 10, όπου 1 είναι η «μηδενική διαφθορά» και 10 η «εκτεταμένη διαφθορά». Στη μέτρηση αυτή, η κυβέρνηση της ΝΔ πήρε «βαθμό» 6,44 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 6,02. Είναι ωστόσο χαρακτηριστικό ότι οι ψηφοφόροι επιλέγουν κυρίως με βάση το τι ψηφίζουν… Δείτε τη δημοσκόπηση:

