ΗΠΑ: «Άπιστος σύμμαχος η Τουρκία, δεν αξίζει νέα F-16» λέει ο Αμερικανός γερουσιαστής Βαν Χόλεν «Λευκός Οίκος και Γερουσία συμφωνούν ότι τα F-16 δεν πρέπει να δοθούν στην Τουρκία πριν την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ» Στο στόχαστρο του γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν βρέθηκε η Τουρκία, την οποία παρουσίασε ως έναν «άπιστο σύμμαχο» που δεν αξίζει να ανταμειφθεί με την αναβάθμιση και την πώληση νέων F-16. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο «National Press Club» στην Ουάσιγκτον, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής τόνισε ότι δεν υπάρχει «κανένα σενάριο» όπου θα επιτρέψει την πώληση των F-16 στην Τουρκία χωρίς να έχει προηγουμένως επικυρωθεί η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. «Δεν πρόκειται να δοθούν F-16 στην Τουρκία εάν δεν δεχτεί τη Σουηδία και τη Φινλανδία… Εάν η κυβέρνηση έστελνε τώρα μια επίσημη ειδοποίηση (στο Κογκρέσο για την πώληση των F-16), τότε ναι, θα είχε κατατεθεί ένα ψήφισμα για την απόρριψη (της αμυντικής σύμβασης)», εξήγησε ο κ. Βαν Χόλεν. Ο γερουσιαστής του Μέριλαντ υποστήριξε ότι η πλειοψηφία της Γερουσίας ενστερνίζεται τη συγκεκριμένη άποψη. Μάλιστα, εκτίμησε ότι υπάρχει ομοφωνία και με τον Λευκό Οίκο, καθώς, όπως είπε, είναι απίθανο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να προχωρήσει στην πώληση των F-16 χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ο κ. Βαν Χόλεν αναγνώρισε ότι η διαδικασία προσφέρει στον πρόεδρο τη δυνατότητα να παρακάμψει ένα ενδεχόμενο βέτο στο Κογκρέσο. Ωστόσο, εκτίμησε ότι με την παρούσα κατάσταση ο Λευκός Οίκος δεν πρόκειται να στείλει το επίσημο αίτημα για τα F-16 στους Αμερικανούς νομοθέτες. Τέλος, ο γερουσιαστής υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εξετάσουν με την ΕΕ την από κοινού επιβολή νέων κυρώσεων στην Τουρκία. Όπως εξήγησε, τέτοιες κυρώσεις μπορούν να μπουν στο τραπέζι αν η Τουρκία συνεχίζει να εμποδίζει την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ ή αν πραγματοποιήσει μια νέα εισβολή εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία, οι οποίες εξακολουθούν να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στον αγώνα για την τελική και οριστική εξάλειψη της τρομοκρατίας στην περιοχή. Ειδήσεις σήμερα: Η Ρωσία βλέπει αυξανόμενο κίνδυνο στις παραδόσεις όπλων από τη Δύση στο Κίεβο Παπακαλιάτης για Maestro: «Το καλό κερδίζει, μπορεί να αργεί αλλά κερδίζει»Οι ΗΠΑ θα άρουν την εθνική κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης την 11η Μαΐου BEST OF NETWORK 31.01.2023, 18:02 01.02.2023, 05:45 30.01.2023, 12:09 31.01.2023, 21:42 31.01.2023, 21:43 31.01.2023, 16:48

