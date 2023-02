Η κόντρα ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ και οι… «γκεμπελικές πρακτικές» Στελέχη του ΠΑΣΟΚ απαντούν με σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, «βλέποντας» ότι πίσω από τον υπαινιγμό της κυρίας Τσαπανίδου κρύβεται η επιχείρηση της Κουμουνδούρου να πλήξει την «εικόνα» τόσο του αρχηγού της Χαριλάου Τρικούπη Φώφη Γιωτάκη 01.02.2023, 08:07 Σκόπιμα και δόλια μισόλογα, με στόχο να πλήξουν τη δυναμική του ΠΑΣΟΚ με τη μέθοδο του «λέγε, λέγε, κάτι θα μείνει», χρεώνει στον ΣΥΡΙΖΑ η Χαριλάου Τρικούπη, με αφορμή τον βαρύτατο υπαινιγμό της Πόπης Τσαπανίδου εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ απαντούν με σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, «βλέποντας» ότι πίσω από τον υπαινιγμό της κυρίας Τσαπανίδου (ότι μια μελλοντική συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ ενδέχεται να είναι προϊόν εκβιασμού του Νίκου Ανδρουλάκη, μέσω του υλικού των υποκλοπών) κρύβεται η επιχείρηση της Κουμουνδούρου να πλήξει την «εικόνα» τόσο του αρχηγού της Χαριλάου Τρικούπη όσο και το κόμμα του. Τα ίδια στελέχη κάνουν λόγο για γκεμπελικές πρακτικές που «είναι πάντα στην εργαλειοθήκη των στελεχών και των επικοινωνιακών βραχιόνων της αξιωματικής αντιπολίτευσης» και εκτιμούν ότι από τη στιγμή που ο κ. Τσίπρας επέλεξε να καλύψει με τις δηλώσεις του την κυρία Τσαπανίδου κάθε άλλο παρά κρατά αποστάσεις από τέτοιου τύπου αντιπαραθέσεις μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Η Χαριλάου Τρικούπη αναμένει άλλωστε από την ηγεσία και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και άλλες παρόμοιες επιθέσεις κατά την προεκλογική περίοδο- μάλιστα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έδωσαν σκληρές μάχες την περίοδο της οικονομικής κρίσης, εντός και εκτός βουλής, υπενθυμίζουν την άγρια και διχαστική ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ «για την οποία ουδέποτε ζήτησαν ειλικρινή συγνώμη στη συνέχεια». Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι -σύμφωνα με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη- να φρενάρει τις «διαρροές» ψηφοφόρων από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ ρίχνοντας «σκιές» δια υπαινικτικών ερωτημάτων, κυρίως προς την πλευρά Ανδρουλάκη. Η ανάλυση που κάνουν «θέλει» την Κουμουνδούρου να «ενοχλείται» από την επιλογή Ανδρουλάκη για διμέτωπο αγώνα εναντίον της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και ως εκ τούτου να ανασύρει μεθόδους που είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν κατά του ΠΑΣΟΚ. Το σίγουρο είναι -όπως λένε- ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει στην «γραμμή» της πολιτικής αυτονομίας και ότι θα επιβεβαιώσει στην πράξη την απόφαση για διμέτωπο αγώνα. «Οι αθλιότητες της Εκπροσώπου Τύπου περί «εκβιαζόμενου» Νίκου Ανδρουλάκη, θύμισαν τις σταλινικές πρακτικές τους και κατόπιν εορτής προσπαθούν να εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέδειξαν το σκάνδαλο των υποκλοπών στη Δικαιοσύνη, στην ελληνική Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν δέχονται μαθήματα από κανέναν», σχολιάζουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη προσθέτοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι το μοναδικό πολιτικό πρόσωπο, που πιστοποίησε πέραν πάσης αμφιβολίας την απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του με το λογισμικό Predator. «Αν δεν είχε συμβεί αυτό, θα πηγαίναμε σε εκλογές με τον λαό στο σκοτάδι» συμπληρώνουν κάνοντας σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα: Η μόνη προσφορά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση είναι να παρέχει μονίμως άλλοθι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εμφανίστηκαν οι εταιρείες, που σχετίζονται με το κακόβουλο λογισμικό, και μεγαλούργησαν επί Νέας Δημοκρατίας». Είναι αξιοσημείωτο ότι η Χαριλάου Τρικούπη – σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ- θεωρεί πράξη ευθύνης την συνέχιση των μαχών στη Βουλή μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. «Το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να αγωνίζεται εντός και εκτός Βουλής απέναντι στην θεσμική εκτροπή, που φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Πρωθυπουργού. Εμείς δεν θα καταθέσουμε τα κοινοβουλευτικά μας όπλα, ας το γνωρίζει η Κυβέρνηση», υπογραμμίζει προαναγγέλλοντας νέες και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Για «βρώμικα μισόλογα» και για απαράδεκτες, ανεπίτρεπτες και καταδικαστέες δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε από το βήμα της βουλής και ο Ανδρέας Λοβέρδος. «Μου είναι αδιανόητο να μην αναφερθώ από το βήμα αυτό σε έναν εκβιασμό που ασκείται στο κόμμα μας από την εκπρόσωπο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται ούτε απειλείται και δεν εκβιάζεται από κανέναν και για κανέναν. Δεν είναι πρώτη φορά που αυτό το κόμμα διολισθαίνει σε τέτοιες κατηφόρες. Εύχομαι για το καλό της χώρας μας να είναι τελευταία, αλλά δεν το ελπίζω. Ούτε μπορώ να πω ότι εκπλήσσομαι από τέτοιες δηλώσεις, γιατί είναι δηλώσεις ευθέως ανάλογες με το κόμμα που εκπροσωπεί», επεσήμανε ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν εκβιάζεται από κανέναν και για κανέναν». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν τω μεταξύ όταν ρωτήθηκε χθες σχετικά με το «ερώτημα» Τσαπανίδου έσπευσε αρχικά να απαντήσει ότι: :« Εμείς δεν θεωρούμε κανέναν εκβιαζόμενο. Είναι σαφές ότι και στην περίπτωση του κ. Ανδρουλάκη, δεν τα είπα εγώ, δεν τα είπε η κ. Τσαπανίδου , τα είπε ο ίδιος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι επαρακολουθείτο για να είναι το κόμμα του σε ομηρία». Ωστόσο ο κ. Τσίπρας αφού περιέγραψε το «σκεπτικό» της Κουμουνδούρου κατέληξε υποστηρίζοντας ότι: «Το αν θα εκβιαστεί κανείς ή όχι, έχει να κάνει με το χαρακτήρα του, με τις αντοχές του. Και προς θεού, δεν προδικάζω σε καμία περίπτωση ότι το μισό πολιτικό σύστημα θα υποκύψει στον εκβιασμό. Το αν θα υποκύψει κανείς στους εκβιασμούς έχει να κάνει με τον τρόπο που θ' αντιμετωπίσει τον εκβιασμό. Αλλά εδώ είναι προφανές ότι υπάρχει απόπειρα εκβιασμού».

