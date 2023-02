Ιάσων Πιπίνης: Υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λέσβο

Υποψήφιος βουλευτής με τη Ν.Δ. στο Νομό Λέσβου αναμένεται να είναι ο Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Ιάσων Πιπίνης, όπως προκύπτει μετά από τη συνάντηση του με τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο διαδίκτυο ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, με καταγωγή από το Μεσότοπο, στη συνάντηση του με τον κ. Μητσοτάκη συζητήθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα. «Συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και συζητήσαμε την προοπτική να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. στη Λέσβο, στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Γνωρίζω τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες αλλά και τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν την περιοχή μοναδική. Από πλευράς μου, τόνισα στον κ. Πρωθυπουργό πως θα είναι τιμή μου να συμμετέχω στην εκλογική διαδικασία, διεκδικώντας την ψήφο των συμπολιτών μου, στη Λέσβο, στη Λήμνο και στον Άγιο Ευστράτιο. Υπενθύμισα στον κ. Πρωθυπουργό ότι ο Μεσότοπος Λέσβου, από όπου κατάγομαι, φημίζεται για τους ανθρώπους του, που είναι “μερακλήδες” και εργατικοί!… Έχω συγκεκριμένες προτάσεις και μεγάλη όρεξη για δουλειά, ώστε να συμβάλλω στην αναμόρφωση του Νομού Λέσβου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει στη συνεργασία που έχουμε τα τελευταία χρόνια». Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, στο Μέγαρο Μαξίμου, «κλείδωσε» οριστικά η υποψηφιότητα του κ. Ιάσονα Πιπίνη για το ψηφοδέλτιο της Λέσβου. Ο κ. Πιπίνης, που τον τελευταίο χρόνο έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στη Λέσβο, συνεχίζει τις επαφές με κατοίκους και φορείς σε χωριά του νησιού. Την υποψηφιότητα του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να στηρίξουν δημόσια το επόμενο διάστημα προσωπικότητες και παράγοντες που δραστηριοποιούνται στο νησί. Ποιος είναι ο Ιάσων Πιπίνης Ο Ιάσων Πιπίνης είναι Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για Θέματα Λατινικής Αμερικής. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Σύγχρονες Λατινοαμερικανικές Σπουδές του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης στην Ισπανία. Γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα και κατάγεται από το Μεσότοπο της Λέσβου. Το σπίτι του είναι στο Ταβάρι, όπου πέρασε σχεδόν όλα τα καλοκαίρια της ζωής του και ζει η οικογένεια του. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος για 18 χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό «Mega Channel» (ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ). Εργάστηκε επίσης ως πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΙ». Έχει γράψει τρία βιβλία για την πολιτική ιστορία της Λατινικής Αμερικής που κυκλοφορούν όλα από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ. («Το πείραμα της Λατινικής Αμερικής», «Το Καμένο Παλάτι» και «Βενεζουέλα. Από τον Τσάβες στον Μαδούρο». Είναι δημιουργός τριών ντοκιμαντέρ για τη Λατινική Αμερική, με τα οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Συνεργάστηκε ως ανταποκριτής με τα ισπανόφωνα τηλεοπτικά δίκτυα TVE, Telesur και Hispan TV. Έχει πραγματοποιήσει δημοσιογραφικές αποστολές σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως Βενεζουέλα, Κολομβία, Περού, Κούβα, Παναμά, Βολιβία και Κόστα Ρίκα. Από το 2019 είναι συνεργάτης του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ως Ειδικός Σύμβουλος για θέματα διεθνών σχέσεων και ειδικότερα για τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Λατινική Αμερική. Από την πλευρά της μητέρας του, κατάγεται από το Περού και είναι ανιψιός του προέδρου του Περού, Χουάν Βελάσκο Αλβαράδο, την περίοδο 1968-1975. Ειδήσεις σήμερα: Ηθοποιός από το «Χορεύοντας με τους Λύκους» κατηγορείται ως αρχηγός… σεξουαλικής αίρεσης «Ο Δασκαλάκης έπεσε σε μια μεγάλη αντίφαση στη δίκη», λέει ο Αλέξης Κούγιας Μήνυση Θεοδωρικάκου κατά του απόστρατου αστυνομικού για την υπόθεση του γιου του

