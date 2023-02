Μαρία Συρεγγέλα: Καταπολεμούμε τον σεξισμό στην εργασία

Τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της κυβέρνησης για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση περιστατικών βίας και παρενόχλησης των εργαζομένων, καθώς και για την προστασία τους, παρουσίασε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας στη Βουλή, στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με θέμα τον σεξισμό στην εργασία. Όπως τόνισε η κ. Συρεγγέλα, «το δικαίωμα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή βία, είναι κομβικής σημασίας για την κυβέρνησή μας. Από την πρώτη στιγμή, που αναλάβαμε, στόχος μας ήταν η καταπολέμηση κάθε μορφής βίας». Με τον εργασιακό νόμο 4808/2021, οι γυναίκες και οι άνδρες προστατεύονται από τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, ενώ η Ελλάδα έγινε μία από τις πρώτες χώρες που κύρωσαν τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την εξάλειψη της βίας στο χώρο της εργασίας. Σύμφωνα με την υφυπουργό, οι εργοδότες και οι εργοδότριες έχουν ρητές υποχρεώσεις για την προστασία των εργαζομένων, τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και τη διερεύνηση των καταγγελιών. Παράλληλα, όπως ανέφερε η κ. Συρεγγέλα, «δημιουργήσαμε αυτοτελές τμήμα στο ΣΕΠΕ για την παρακολούθηση των φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία». Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «το 2021, το ΣΕΠΕ δέχθηκε περισσότερες από 80 καταγγελίες για βία στην εργασία, όταν οι αντίστοιχες καταγγελίες το 2020 ήταν μόλις 21, ενώ, για το 2022, οι αριθμοί, που θα ανακοινωθούν σύντομα, αναμένεται να είναι σχεδόν διπλάσιοι. Η σιωπή άρχισε να σπάει. Τα στόματα αρχικά άνοιξαν διστακτικά, μετέπειτα με μεγαλύτερη ορμή και, πλέον, πολλά έχουν αλλάξει και συνεχίζουν να αλλάζουν». «Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα, για να μπορούν οι γυναίκες να νιώθουν δυνατές και να ζουν σε ένα περιβάλλον ασφαλές. Δεν επαναπαυόμαστε όμως. Συνεχίζουμε με σταθερότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια, για την εξάλειψη στερεοτύπων και συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης από το εργασιακό περιβάλλον και όχι μόνο. Η ανάπτυξη της κοινωνίας, άλλωστε, προϋποθέτει τον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οφείλουμε όλοι και όλες να τα σεβόμαστε και να τα προστατεύουμε!» κατέληξε η κ. Συρεγγέλα. Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom F-4: Νεκρός και ο σμηναγός Ευστάθιος Τσιτλακίδης Μητσοτάκης για Τσίπρα – Έχουμε κοινοβουλευτική και όχι «πεζοδρομιακή» δημοκρατία Βρετανία: Υπουργός ζητά από τους απεργούς να είναι ρεαλιστές φορώντας Rolex €11.000

