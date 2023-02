Μηταράκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ με δόλο μεθοδεύει συνταγματική εκτροπή και ετοιμάζει το αφήγημα της ήττας «Ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει πως θα χάσει τις εκλογές και πως πρωθυπουργός θα είναι ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης», ανέφερε Για «μεθόδευση συνταγματικής εκτροπής με δόλο» από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης σχολιάζοντας την κίνηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απέχει από τις ψηφοφορίες στη Βουλή. Συγκεκριμένα, όπως είπε στην ΕΡΤ1 το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Συνδέσεις» σε συζήτηση που είχε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Τζανακόπουλο, «εδώ έχουμε μία προσπάθεια αμφισβήτησης του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος». Παράλληλα ο κ. Μηταράκης σημείωσε πως από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρείται μία με δόλο μεθόδευση συνταγματικής εκτροπής με στόχο να χτίσει το αφήγημα της ήττας. «Ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει πως θα χάσει τις εκλογές και πως πρωθυπουργός θα είναι ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γι’ αυτό και σχεδιάζει την αντίδραση από τώρα ενάντια στη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας». Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, απάντησε στη συνέχεια, μετά από παρέμβαση του Δημήτρη Τζανακόπουλου, για τις νόμιμες επισυνδέσεις και τα όσα ακούστηκαν στη Βουλή από τον Αλέξη Τσίπρα: «Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται με πάθος στις επισυνδέσεις. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας. Όλη η διαδικασία που περιέγραψε ο κύριος Ράμμος, ήταν συνταγματικά σωστή. Άρα δεν υπάρχει θέμα παραβίασης των επικοινωνιών. Δεν έχει τεθεί θέμα από την ΑΔΑΕ πως έγιναν παράνομες επισυνδέσεις. Η ΕΥΠ υπάγεται στον πρωθυπουργό, αυτό είναι de facto, κάτι που συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Τσίπρα να ενημερώνεται τακτικά. Η παρακολούθηση της ΕΥΠ από τον πρωθυπουργό, δεν είναι κάτι νέο. Όταν υπάρχει μια πληροφορία ή ένδειξη, ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν υπάρχει ειδική ασυλία για τους βουλευτές. Οι Αρχές έπρεπε να γνωρίζουν αν υπάρχει εύρημα το οποίο υπάρχει λόγος εθνικής ασφάλειας. Είναι εντυπωσιακό πως αθωώθηκαν αξιωματικοί της ΕΛΑΣ για παράνομες παρακολουθήσεις, επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παρακολουθούσαμε εμείς. Η ΕΥΠ με εντολή εισαγγελέα έχει τέτοιες αρμοδιότητες. Το πρόβλημά σας, είναι ο κύριος Μητσοτάκης δεν παρακολουθούσε. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που βγάζει τις μυστικές υπηρεσίες στα μανταλάκια, σε μια γειτονιά της Ευρώπης που χρήζει προσοχής». Τέλος, ο κύριος Μηταράκης, αναφέρθηκε και στις εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής, τονίζοντας: «Ξεκάθαρο λάθος το σύστημα απλής αναλογικής. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να τινάξει στον αέρα οποιαδήποτε προσπάθεια συγκυβέρνησης. Χρειάζεται αλλαγή στον εκλογικό νόμο». Ειδήσεις σήμερα: «Ευαγγελισμός»: H πρώτη εφημερία του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Αττικής χωρίς ράντζα Σε εξέλιξη η έρευνα για τον κυβερνήτη του Phantom – Ερωτηματικά για τα τελευταία λεπτά της πτήσης Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Πού θα βρέξει BEST OF NETWORK 01.02.2023, 10:16 01.02.2023, 08:41 01.02.2023, 09:15 01.02.2023, 09:07 01.02.2023, 09:09 31.01.2023, 19:00

