Μητσοτάκης από το Μάτι: «Το πάρκο έρχεται να επουλώσει εν μέρει τις πληγές» – Η ταυτότητα του έργου Μητσοτάκης και Αναστασιάδης επισκέφτηκαν τον χώρο που δημιουργείται το Πάρκο Μνήμης, στο Μάτι – Προσφορά €2,5 εκατ. της Κύπρου στην Πολεμική Αεροπορία, ως δειγμα αλληλεγγύης για την τραγωδία στην Ανδραβίδα Τον χώρο όπου είναι σε εξέλιξη τα έργα για τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης στο Μάτι, τα οποία εκτελούνται χάρη σε δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισκέφτηκαν το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Οι δύο ηγέτες ενημερώθηκαν για την πρόοδο των εργασιών και φύτεψαν συμβολικά ένα δέντρο. «Σε αυτόν τον τόπο ο οποίος χαράχθηκε στο συλλογικό υποσυνείδητο της πατρίδας μας ως ένας τόπος ταυτισμένος με ένα μεγάλο τραύμα, αυτό το πάρκο το οποίο κατασκευάζεται σήμερα έρχεται εν μέρει να επουλώσει αυτές τις πληγές», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του. «Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έθεσε στη διάθεσή μας ένα πολύ σημαντικό ποσό, μέρος του οποίου αξιοποιείται για να κατασκευαστεί αυτό το πάρκο. Τα υπόλοιπα χρήματα και τα περισσότερα θα χρησιμοποιηθούν, όπως γνωρίζετε, για να κατασκευάσουμε ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών, για να μπορέσουμε να στεγάσουμε συμπολίτες μας οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους στην καταστροφική φωτιά, σε υπερσύγχρονες κατοικίες», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «κάναμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Οφείλουμε να “προικίσουμε” αυτή την πόλη και με χώρους πρασίνου, όπως αυτό το πάρκο, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο πάρκο στην Ανατολική Αττική. Τα χρήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας πιάνουν τόπο, και με το καλό στην επόμενη επίσκεψή σας θα δείτε και την πρόοδο των έργων των κατοικιών που κατασκευάζουμε». Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σημείωσε ότι «νιώθω πραγματικά συγκίνηση γιατί μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα να έχω μια συνολική αντίληψη του πόσο συμβολική, αλλά και σημαντική είναι η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ένα ελάχιστο στοιχείο αλληλεγγύης στον Ελλαδικό Ελληνισμό που τόσο μας συμπαραστάθηκε σε κρίσιμες ώρες». «Η Κυπριακή Δημοκρατία σε ένδειξη αλληλεγγύης και αγάπης προς όσους υπήρξαν θύματα αυτής της μεγάλης καταστροφής, αποφάσισε και κατέθεσε στο ειδικό ταμείο 10 εκατομμύρια ευρώ για να χτιστούν με βάση τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, με την οποία έχουμε άψογη και άριστη συνεργασία, δέκα πολυκατοικίες των 14 διαμερισμάτων κάθε μία, δηλαδή περίπου 100 τόσα διαμερίσματα», δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης. «Δυστυχώς η επίσκεψή μου συμπίπτει και με ένα άλλο τραγικό γεγονός, την απώλεια δύο ηρωικών πιλότων, γι’ αυτό και πάλι σαν ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ελληνική Δημοκρατία και τον ελληνικό λαό, η Κυπριακή Κυβέρνηση αποφάσισε και θα συνεισφέρει 2,5 εκατομμύρια στην Πολεμική Αεροπορία», ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, τόνισε, μεταξύ άλλων, πως «έχουμε ολοκληρώσει όλο το σχεδιασμό που αφορά στην τοπική αποκατάσταση. Για όλο το σχεδιασμό των 2.500 στρεμμάτων θέλω να σας ενημερώσω ότι τον Ιούνιο θα έχουμε τελειώσει και τη δεύτερη φάση, το ρυμοτομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής. Δηλαδή σε τρία χρόνια και τρεις μήνες έχουν γίνει πράγματα που δεν έχουν συμβεί ποτέ στο παρελθόν σε τέτοια έκταση και σε τέτοιο χρόνο». Σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, σημείωσε: «Θα κυκλώσουμε το πάρκο μνήμης με θερμικές κάμερες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο, σε απόσταση 2 χιλιομέτρων να ανιχνεύουν την οποιαδήποτε φλόγα. Και αναπτήρα να ανάψουν θα το ξέρουμε. Και παράλληλα και κρουνούς οι οποίοι θα συνδεθούν με το δίκτυο για να έχουμε άμεση δυνατότητα και πυρόσβεσης αλλά και για άλλες χρήσεις του νερού». Η ταυτότητα του έργου Το Πάρκο Μνήμης στο Μάτι αποτελεί φόρο τιμής στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς του 2018. Θα συνιστά ταυτόχρονα χώρο συγκέντρωσης, άθλησης και ψυχαγωγίας για την κοινότητα της ευρύτερης περιοχής, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα είναι ο μεγαλύτερος χώρος δασικής αναψυχής στην ανατολική Αττική. Το σχέδιο ανάπλασης του ακινήτου, έκτασης περίπου 130 στρεμμάτων που ανήκε στο ΝΑΤ και είχε μείνει αναξιοποίητο επί χρόνια προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή ποδηλατόδρομου, γηπέδων ποδοσφαίρου, αντισφαίρισης και beach volley, ειδικών χωμάτινων λόφων για mountain bikes, χώρων παιχνιδιού και περιβαλλοντικής αγωγής για παιδιά, διαδρόμων για περιπάτους, τη διαμόρφωση χώρων ανάπαυσης και τη χωροθέτηση σημείου όπου θα διοργανώνονται υπαίθριες εκδηλώσεις. Προβλέπεται επίσης η φύτευση σχεδόν 11.000 δένδρων και θάμνων. Όλες οι παρεμβάσεις θα γίνουν με πρόνοιες για την απρόσκοπτη πρόσβαση ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ. Δίπλα στο πάρκο θα επισκευαστούν και θα ανακαινιστούν δύο κτίρια τα οποία θα αξιοποιηθούν ως εκθεσιακό και επιμορφωτικό κέντρο για τις ανάγκες των πολιτών. Σχεδιάζεται επίσης «πράσινος» χώρος στάθμευσης με φωτοβολταϊκές μονάδες στα στέγαστρα, οι οποίες θα διασφαλίζουν την ενεργειακή αυτονομία όλων των υποδομών. Τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας υποδέχτηκαν η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας και ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς.

