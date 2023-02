Μητσοτάκης: Ο εκλογικός «χρησμός» του Τόκιο, οι περιοδείες και τα σενάρια συνεργασιών

Η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Τόκιο της Ιαπωνίας σημαίνει επαναφορά και της κανονικότητας στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό να βγαίνει ήδη από σήμερα «εκτός έδρας», επισκεπτόμενος το Μάτι και τον Μαραθώνα. Πριν την αναχώρησή του από τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, όμως, ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να ρίξει νερό στον μύλο των σεναρίων για εκλογές πριν το Πάσχα, στις 2 ή στις 9 Απριλίου. «Κάποιες εκλογές θα γίνουν σίγουρα μετά το Πάσχα», ανέφερε σε δημοσιογράφους ο κ. Μητσοτάκης, φωτογραφίζοντας τουλάχιστον τις επαναληπτικές εκλογές μετά τις γιορτές. Δεν είναι, βεβαίως, μόνο ο κ. Μητσοτάκης που τροφοδοτεί τα εν λόγω σενάρια. Όλο το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου εργάζεται με ορίζονται τις αρχές Απριλίου, ενώ προχθές, σε εκδήλωση της Alpha Bank και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ανέφερε χαριτολογώντας ότι έχει πολύ γεμάτο πρόγραμμα ως τις 9 Απριλίου. Και ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, όμως, στην πίτα της «γαλάζιας» νομαρχιακής οργάνωσης στην Ηλεία τόνισε ότι, για να γίνουν οι εκλογές στις αρχές Απριλίου, θα πρέπει η Βουλή να διαλυθεί περίπου ως τις 10 Μαρτίου. Κάπως έτσι, όλοι πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου και στη ΝΔ προετοιμάζονται για κάλπες το επόμενο διάστημα. Η επιστροφή του κ. Μητσοτάκη, άλλωστε, θα σημάνει και συσκέψεις για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ με τη συμμετοχή στενών του συνεργατών όπως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και επικεφαλής εκλογικού αγώνα της ΝΔ Γιάννης Μπρατάκος, ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη Θανάσης Νέζης. Παράλληλα, ως το τέλος της άλλης εβδομάδας αναμένεται να έχουν ‘κλειδώσει» οι βασικοί άξονες του προγράμματος της ΝΔ που καταρτίζεται με την άμεση συνεργασία του υπουργού Επικρατείας Ακή Σκέρτσου, του γενικού γραμματέα Συντονισμού της κυβέρνησης Θανάση Κοντογεώργη και του γραμματέα Προγράμματος Χάρη Θεοχάρη. Ο πρωθυπουργός, πάντως, θα υποδεχθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη, ίσως στην τελευταία του επίσκεψη στην Αθήνα πριν τις Κυπριακές εκλογές, και αμέσως μετά θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο Μάτι, στον χώρο όπου εκτελούνται τα έργα για τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης με δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αμέσως μετά, ο κ. Μητσοτάκης θα κατευθυνθεί στον Μαραθώνας, όπου θα περιοδεύσει και θα μιλήσει με πολίτες. Το Σάββατο θα βρίσκεται στην Ελευσίνα για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα και ακολουθεί την άλλη εβδομάδα επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία, με επίκεντρο την Κοζάνη. Οι εκβιασμοί και τα σενάρια συγκυβέρνησης Την ίδια ώρα, νερό στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και της σεναριολογίας για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ρίχνει η ευθεία επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, την οποία η αξιωματική αντιπολίτευση σπεύδει να προκαταλάβει ως προϊόν εκβιασμού με φόντο τις υποκλοπές. «Εμείς δεν θεωρούμε κανέναν εκβιαζόμενο, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε που τον παρακολουθούσαν για να είναι το κόμμα του σε ομηρία και να είναι ο ίδιος και το κόμμα του υπό εκβιασμό. Το αν θα εκβιαστεί κανείς έχει να κάνει με τις αντοχές και τον χαρακτήρα του. Είναι προφανές ότι υπάρχει απόπειρα εκβιασμού», είπε χθες στη συνέντευξη Τύπου του ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας το «μέτωπο» που άνοιξε με τη Χαριλάου Τρικούπη χθες η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου. Η ευθεία επίθεση από μέρους Κουμουνδούρου είχε έρθει μετά την… ελαφρά μετατόπιση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος την Κυριακή, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, είχε δώσει με τη σειρά του «χρησμό» συνεργασίας. «Από τη πρώτη Κυριακή ισχυρό ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για να μην μπει η χώρα σε αστάθεια, που είναι έτοιμες να μας οδηγήσουν οι δυνάμεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει, είναι η καρέκλα και όχι το δημόσιο συμφέρον», είχε πει ο κ. Ανδρουλάκης. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν τις εξελίξεις και ειδικά την κόντρα του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο η Κουμουνδούρου μέχρι προ ολίγων ημερών φλέρταρε ανοιχτά. Και σχολιάζουν, μεταξύ άλλων, ότι αυτές τις μέρες αναδεικνύεται ο εκνευρισμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά το «όχι» της Βουλής στην πρόταση μομφής την περασμένη Παρασκευή. Υπό αυτό το πρίσμα, ο στόχος της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη παραμένει ένας για την κάλπη της απλής αναλογικής: ένα όσο το δυνατόν καλύτερο ποσοστό της ΝΔ που θα φέρνει το κυβερνών κόμμα πιο κοντά στην αυτοδυναμία στις δεύτερες κάλπες. «Κλειδί» της εξίσωσης, βεβαίως, θα είναι και το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom F-4: «Είδαμε Τσιτσιπά, πρώτη φορά καθήσαμε μαζί τόσες ώρες» – Οι τελευταίες στιγμές του υποσμηναγού Πόλεμος στην Ουκρανία – Η ώρα των τανκς: Leopard, Abrams και Challenger εναντίον ρωσικών Τ-90Μ και Τ-14 Armata Survivor All Star: Ο «μπλε» τάκος και οι δυο «κόκκινες» αποβολές λόγω κινητών – Δείτε βίντεο

