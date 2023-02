Οικονόμου για Τσίπρα: Παραμένει ταυτισμένος με τις ύβρεις και τα παραμύθια Με προκλητική ευκολία και αλαζονεία, έταξε τα πάντα σε όλους είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ «Η πολιτική ύπαρξη του κ. Τσίπρα είναι ταυτισμένη με το ψέμα, τη συκοφαντία, το μένος, την παραπληροφόρηση, την ευτέλεια και την τοξικότητα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Και επισημαίνει: «Με προκλητική ευκολία και αλαζονεία, έταξε τα πάντα σε όλους, αδιαφορώντας για το ότι έτσι θα οδηγούσε στην καταστροφή όσων κατόρθωσε ο λαός μας τα τελευταία τρία χρόνια, με πολλούς κόπους και θυσίες, και θα οδηγούσε την κοινωνία και το κράτος μας απευθείας στη μειονεξία, την υστέρηση και την ανωμαλία. Εδώ και 15 χρόνια, ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας παραμένει αμετανόητος, αδιόρθωτος και ταυτισμένος με τις ύβρεις και τα παραμύθια». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλείνει την ανακοίνωσή του με το εξής υστερόγραφο: «Θέλει απύθμενο θράσος να λες ότι Μητσοτάκης και επενδυτική βαθμίδα είναι έννοιες ασύμβατες, όταν εσύ είσαι αυτός που έλεγε ότι θα βαρά το νταούλι και οι αγορές θα χορεύουν». Ειδήσεις σήμερα: Δημοσκόπηση Marc: Στις 7,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου Τουρκική ακταιωρός προσπαθεί να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού – Πυροβολισμοί από τους Έλληνες – Όλο το βίντεο Στάση εργασίας αύριο στα δρομολόγια του Ηλεκτρικού BEST OF NETWORK 01.02.2023, 12:15 01.02.2023, 16:50 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 19:41 01.02.2023, 19:58 01.02.2023, 10:49

