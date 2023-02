Ο Έλληνας πρέσβης Δ. Καραμπαλής επικεφαλής της «Μη Στρατιωτικής Αποστολής της EE στη Γεωργία» Αναγνώριση της συμβολής της Ελλάδας στον Καύκασο ο διορισμός του σχολιάζουν διπλωματικές πηγές Ο διορισμός του Έλληνα πρέσβη Δημητρίου Καραμπαλή στη θέση του επικεφαλής της Μη Στρατιωτικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία (EUMM GEORGIA) αποτελεί αναγνώριση της σημασίας της συμβολής της Ελλάδας στον Καύκασο, σχολιάζουν διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο διορισμός του Έλληνα Πρέσβη από το Συμβούλιο για την ανωτέρω θέση αποτελεί και αναγνώριση της χώρας μας ως παράγοντα που συνεισφέρει στη σταθερότητα και στην ειρήνη σε μια κρίσιμη για την Ευρώπη περιοχή. Ο Πρέσβης Δημήτριος Καραμπαλής είναι άριστος γνώστης του Καυκάσου καθώς έχει θητεύσει Πρέσβης στη Γεωργία ενώ από το 2021 είναι Διευθυντής στη νευραλγική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών που είναι αρμόδια για τη Ρωσία και τον Καύκασο (A5). O διορισμός του από το Συμβούλιο για την ανωτέρω θέση αποτελεί και αναγνώριση της χώρας μας ως παράγοντα που συνεισφέρει στη σταθερότητα και στην ειρήνη σε μια κρίσιμη για την Ευρώπη περιοχή. Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά για την προώθηση της συμμετοχής Ελλήνων σε μη στρατιωτικές Αποστολές της Ε.Ε., τριπλασιάζοντας το ποσοστό συμμετοχής της πατρίδας μας σε αυτές μέσα στο 2022. Πλέον, Έλληνες μετέχουν σε αποστολές σε περιοχές προτεραιότητας για τη χώρα μας, όπως η Βόρεια Αφρική (Λιβύη), το Κέρας της Αφρικής (Σομαλία), η Ανατολική Ευρώπη (Ουκρανία) και τα Δυτικά Βαλκάνια (Κόσοβο). Ειδήσεις σήμερα: Τρανς άνδρας καταγγέλλει μπαρμπέρη στην Άρτα που αρνήθηκε να τον κουρέψει Εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις: «Αποζημίωση» 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης – Έρχεται η τροπολογία Σκύλος κατασπάραξε 4χρονο κοριτσάκι στον κήπο του σπιτιού του στη Μεγάλη Βρετανία BEST OF NETWORK 01.02.2023, 12:15 01.02.2023, 12:50 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 14:44 01.02.2023, 14:44 01.02.2023, 10:49

