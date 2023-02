Ο Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Αναστασιάδη στο Μέγαρο Μαξίμου – Θα επισκεφθούν το Μάτι Οι δύο ηγέτες θα βρεθούν στον χώρο που εκτελούνται έργα για τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης με δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε στις 10:00 το πρωί ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, που έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που μόλις επέστρεψε από την επίσκεψή του στην Ιαπωνία. Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση, ακολουθεί υπογραφή συμφωνίας από τους υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Αναστασιάδης θα επισκεφθούν το Μάτι και θα βρεθούν στον χώρο που εκτελούνται έργα για τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης με δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκεί θα γίνει τελετή κατάθεσης του θεμελίου λίθου για την ανέγερση του κτηριακού συγκροτήματος και του πάρκου που θα ανεγερθούν στην περιοχή. Τον κ. Αναστασιάδη συνοδεύουν ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος και ο πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα κ. Κυριάκος Κενεβέζος. Η επίσκεψη γίνεται λίγες ημέρες πριν τον α’ γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο, όπου ο κ. Αναστασιάδης, έχοντας συμπληρώσει το όριο θητειών, δεν θα είναι υποψήφιος Ειδήσεις σήμερα: «Ευαγγελισμός»: H πρώτη εφημερία του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Αττικής χωρίς ράντζα Σε εξέλιξη η έρευνα για τον κυβερνήτη του Phantom – Ερωτηματικά για τα τελευταία λεπτά της πτήσης Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Πού θα βρέξει BEST OF NETWORK 01.02.2023, 10:16 01.02.2023, 08:41 01.02.2023, 09:15 01.02.2023, 09:07 01.02.2023, 09:09 31.01.2023, 19:00

