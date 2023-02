Παναγιωτόπουλος: Ευκαιρία για την Πολιτεία να δείξει ότι νοιάζεται για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Ευκαιρία για την Πολιτεία να αποδείξει ότι νοιάζεται για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια δύσκολη στιγμή χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος το νομοσχέδιο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», το οποίο εισήχθη προς επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι καταβάλλονται κατ’ έτος 12,5 εκατ. ευρώ υπό μορφή διαφόρων παροχών στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο κ. Παναγιωτόπουλος, αναγνώρισε μεν ότι το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την παρασκευή στην Ολομέλεια, δεν επιλύει όλα τα προβλήματα, κάτι που απαιτεί τη συνδρομή άλλων υπουργείων, ωστόσο τόνισε ότι αντιμετωπίζει πολλά χρόνια ζητήματα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ οι εκπρόσωποι των κομμάτων της Αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για ένα νομοσχέδιο κατώτερο των περιστάσεων. “Η αφοριστική αρνητική στάση γιατί δεν λύνουμε και τα υπόλοιπα είναι μία υπερβολή των ημερών στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού οίστρου πανταχόθεν. Νομίζω ότι αυτό που οφείλουμε ως χρέος στους ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας που χάθηκαν και σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να εργαστούμε σκληρά για να νομοθετήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε επιλύοντας κάποια προβλήματα” είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Χαρακτήρισε δε, “χοντροειδές ψέμα” ότι δεν δίνεται “ούτε ένα ευρώ” για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και προανήγγειλε: – την εισαγωγή διάταξης την Παρασκευή στην Ολομέλεια για τη θέσπιση επιδόματος ειδικών αποστολών με κονδύλι 25 εκατ. ευρώ. Θα αφορά στα πλεύσιμα επιδόματα, καθώς και επιδόματα που αναφέρονται σε ειδικές αποστολές για άλλα στοιχεία των Ενόπλων Δυνάμεων· – την κατάθεση τροπολογίας για την παράταση της σύμβασης ανάμεσα στο Πολεμικό Ναυτικό και τους εργαζόμενους των Ναυπηγείων Ελευσίνας για άλλο ένα εξάμηνο. “Θα είναι απαραίτητο, προκειμένου να εγκριθεί στο μεσοδιάστημα το σχέδιο εξυγίανσης που έχει κατατεθεί και να τελειώνουμε και με την υλοποίηση της επένδυσης στα Ναυπηγεία Ελευσίνας” τόνισε. Υπενθύμισε επίσης την ΚΥΑ για τα νυκτερινά συνολικού κονδυλίου 25 εκατ. ευρώ και ανέφερε: “Και φυσικά και αυτό το νομοσχέδιο έχει οικονομικό αποτύπωμα και οικονομική ωφέλεια. Έχουμε υπολογίσει, χωρίς τις καταβολές τις σχετικές με τα μετοχικά ταμεία, ότι περίπου 12,5 εκατομμύρια κατ’ έτος καταβάλλονται με μορφές διαφόρων παροχών στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων”. Εξήγησε ότι το παρόν νομοσχέδιο, είναι μια απόπειρα: να βελτιωθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε κάποιες διατάξεις και όχι να καθιερωθεί ένα εντελώς καινούργιο, σαρωτικά καινούργιο, θεσμικό πλαίσιο, να επιλυθούν προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και όχι να επιλυθεί καθολικά το ζήτημα της νομοθεσίας και όλων των προβλημάτων, να διορθωθούν κάποιες νομοθετικές αστοχίες και όχι να γίνει μια ευρύτερη σαρωτική μεταρρύθμιση του συστήματος. “Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μας. Το νομοσχέδιο δεν είναι η πανάκεια σε όλα τα προβλήματα. Ποτέ δεν το ισχυριστήκαμε αυτό. Εγώ δεν έβαλα ψηλά τον πήχη και όποτε μίλησα δημόσια για το νομοσχέδιο για το προσωπικό είπα ότι κάποια προβλήματα πρόκειται να έρθουμε και να τα επιλύσουμε με συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις. Δεν είπα ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα σχετικά με την βαθμολογική εξέλιξη, προαγωγές, σταδιοδρομίες κλπ για τις Ένοπλες Δυνάμεις. ‘Αλλοι έθεσαν ψηλά τον πήχη και βέβαια υπάρχει και η γνωστή, η αναμενόμενη άλλωστε διαδικασία των ενώσεων να προσέρχονται στα γραφεία των Βουλευτών και των κομμάτων και να θέτουν συνολικά όλα τα αιτήματα τους, όλες τις απαιτήσεις τους. Αυτό όμως δεν επρόκειτο να γίνει, δηλαδή σαρωτική επίλυση όλων των προβλημάτων από μας και το είπαμε. Οι ρυθμίσεις που εισάγονται είναι εξειδικευμένου και τεχνικού χαρακτήρα. Η προσέγγισή μας, λοιπόν, είναι μια πρακτική προσέγγιση. Αποφεύγουμε τη διάθεση πλειοδοσίας παροχών. Είναι πάντα σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών που σταθμίζει τις δυνατότητες, αυτή την ώρα, τις οικονομικές σε εμάς και, φυσικά, πάντα σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς και όχι βέβαια μία απλή και καθολική αποδοχή πάσης φύσεως αιτήματος οικονομικού” ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος, απέναντι στην κριτική που άσκησαν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Τα κόμματα Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Νικόλαος Μανωλάκος τόνισε ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει μέχρι σήμερα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφυλακής. Το νομοσχέδιο, όπως εξειδίκευσε ο εισηγητής της ΝΔ, μεταξύ άλλων, εισάγει ρυθμίσεις σύστασης Ταμείων Πρόνοιας για θέματα που άπτονται μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Μετοχικών Ταμείων, καθώς και ζητήματα οικονομικής φύσης, αντιμετωπίζει ζητήματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ρυθμίζει θέματα στρατολογικής φύσης και επικαιροποιεί το νομικό πλαίσιο για τον θεσμό της Εθνοφυλακής, με σκοπό την αποτελεσματικότερη συνδρομή στην αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ιδίως αυτών που διαμένουν στις παραμεθόριες περιοχές. “Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει και είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν στο μέλλον. Το υπουργείο έσκυψε όμως, με πολύ επιμέλεια σε πολλά θέματα και διορθώνει και αποκαθιστά και ρυθμίζει” ανέφερε ο κ. Μανωλάκος. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο εισηγητής Γιώργος Τσίπρας είπε πως πρόκειται για ένα “κακό νομοσχέδιο” αφού δεν οδηγεί σε μία μεγάλη αλλαγή και μία σαρωτική μεταρρύθμιση, που χρειάζεται ο χώρος και με το οποίο αναπαράγεται ένα πολυδαίδαλο, άδικο, πολυδιασπασμένο και τελικά μη παραγωγικό σύστημα σε ότι αφορά το στράτευμα. Επισήμανε ότι δεν δίνει ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και χαρακτηριστικά ανέφερε: “δεν μπορεί σε μια περίοδο που δαπανώνται με κάποιο χρονικό ορίζοντα 14-15 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, για τη μεν αμυντική βιομηχανία μην πηγαίνει ούτε μια βίδα για το δε ανθρώπινο δυναμικό πάλι να μην πηγαίνει τίποτα”. “Δηλαδή, πραγματικά, στοχεύουμε στην άμυνα και τι σημαίνει για την άμυνα το ανθρώπινο δυναμικό, ή άλλες είναι οι στοχεύσεις, ή το έχουμε αφήσει πίσω;” διερωτήθηκε και προσέθεσε πως γίνεται μια κοπτοραπτική, που από οικονομική άποψη, δεν λύνει ούτε τα λίγα που μπορούσαν να λυθούν μέσα στο υπάρχον πλαίσιο. Ο εισηγητής της μειοψηφίας, είπε επίσης ότι πρέπει να γίνει διαχωρισμός βαθμολογίου μισθολογίου, να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα, ειδικά για όσους πηγαίνουν σε ακριτικές περιοχές, το ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το θέμα του ορίου συνταξιοδότησης, να εξορθολογιστεί το επίδομα τοκετού και να υπάρχξει μισθολογική αποκατάσταση των προαχθέντων πριν τρία χρόνια ΕΜΘ στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο ειδικός αγορητής Βασίλης Κεγκέρογλου, καταλόγισε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας άφησε εκτός του νομοσχεδίου πληθώρα θεμάτων που απασχολούν σε μόνιμη βάση στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και τους απόστρατους με αποτέλεσμα να μην καλύπτει τις ανάγκες τους και να αποδεικνύεται κατώτερο των περιστάσεων. Όπως επισήμανε, δεν θέτει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας, δεν ρυθμίζει θέματα ιεραρχίας και προαγωγών, βαθμολογικά, μισθολογικά, οικονομικά και συνταξιοδοτικά και δημιουργεί σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι επιλύει. Αφού αναφέρθηκε σε 21 καίρια για τις Ένοπλες Δυνάμεις σημεία, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και τα οποία δεν αντιμετωπίζονται, όπως είπε, τόνισε συμπερασματικά ότι “Η κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε συνολικά με τα καθοριστικής σημασίας ζητήματα για τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, εντός ενός πλαισίου αξιοκρατίας και εργασιακής ειρήνης, αλλά με ορισμένα επιλεκτικά και επιμέρους ζητήματα, ορισμένα από τα οποία επιλύει”. Από το ΚΚΕ, ο ειδικός αγορητής, Νικόλαος Παπαναστάσης, χρησιμοποίησε την φράση «ώδινεν όρος και έτεκεν μυν» για να περιγράψει “τη σχέση των νομοθετημάτων με τις προσδοκίες του ελληνικού λαού και τα βάσανα που τραβάει” και τόνισε ότι ενώ η κυβέρνηση επί τέσσερα χρόνια καλλιεργούσε προσδοκίες σε δεκάδες χιλιάδες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κάθε βαθμού και προέλευσης, που περίμεναν λύσεις σε προβλήματα που τσακίζουν την καθημερινότητά τους, μειώνουν το εισόδημά τους και ταλαιπωρούν αφάνταστα τις οικογένειές τους, σήμερα εφαρμόζει μια τακτική παραπλάνησης. Όπως είπε, ακόμη και ο πλέον καλοπροαίρετος αναγνώστης αυτού του νομοθετήματος, αντιλαμβάνεται από τις πρώτες του γραμμές, την κυβερνητική πρόθεση πλήρους άρνησης επίλυσης, ακόμα και βασικών διαχρονικών αιτημάτων των στρατιωτικών. Ανέφερε πως κατά την διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, υπήρξαν 11.245 σχολιαστές αυτού του σχεδίου νόμου, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων το χαρακτήρισε “ανεπιθύμητο” διότι δεν δίνει λύση σχεδόν σε καμία από τις διεκδικήσεις των στρατιωτικών και των συνδικαλιστικών τους φορέων. Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης, είπε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο – προεκλογικό τρικ υπόψη και υποστήριξε ότι η πλειοψηφία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αισθάνεται εξαπατημένη διότι άλλα έλεγε προεκλογικά η κυβέρνηση κι άλλα έπραξε σε σχέση με το μισθολόγιό τους. “Δυστυχώς, με αυτό το νομοσχέδιο που φέρνετε δεν είναι μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων”, σημείωσε και απευθυνόμενος προς τον αρμόδιο υπουργό είπε: “Το αποφασίζουμε και απαξιώνουμε δεν περνάει σήμερα. Το διαίρει και βασίλευε πάλι δεν περνάει σήμερα. Βοήθεια θέλουμε για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, γιατί προκαλούνται τριγμοί ανισορροπίας στις Ένοπλες Δυνάμεις και θα έχουμε αντίθετα αποτελέσματα”. Η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25, Σοφία Σακοράφα, υποστήριξε ότι η πελατειακή προσέγγιση και επιβεβαιώνεται και διαιωνίζεται και από αυτή την κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων ανέφερε ενδεικτικά ανέφερε ότι θα μπορούσαν να καταργηθούν τα ηλικιακά όρια αποστρατείας επαγγελματιών οπλιτών, σε όσους το επιθυμούν, να μην οδηγείται σε αδιέξοδο και σε πλήρη απαξίωση προσωπικό, που και έχει προσφέρει και μπορεί να προσφέρει, θα έπρεπε να εξαλειφθούν οι δυσαρμονίες, ανάμεσα σε αποφοίτους ανωτέρων στρατιωτικών σχολών, υπαξιωματικών, από τη μία και των εθελοντών, όπως και εθελοντριών, μακράς θητείας από την άλλη. “Όπως και με τις δαπάνες, έτσι και με τη συνολική σας προσέγγιση, δεν μπορείτε να δείξετε το ελάχιστο θάρρος που απαιτούν οι περιστάσεις, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να το κάνετε και το κακό είναι ότι δεν μπορεί, να μην το ξέρετε. Είναι όμως, επιλογή σας η αποχή από κάθε ουσιαστική παρέμβαση, η συντήρηση και διαιώνιση των προβλημάτων και το νοσηρών φαινόμενων, στη μεταχείριση του έμψυχου δυναμικού του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων” υποστήριξε η κ. Σακοράφα. Απάντηση υπουργού Απαντώντας σχετικώς με τα επιμέρους ζητήματα που έθεσαν οι εισηγητές και ειδικοί αγορητές των κομμάτων, ο κ. Παναγιωτόπουλος δεσμεύτηκε να συζητηθούν ενδελεχώς στην κατ’ άρθρον συζήτηση, επισήμανε πως πολλά από αυτά απαιτούν την συνδρομή και άλλων υπουργείων, δήλωσε έτοιμος να γίνει διάλογος και απέκρουσε την κριτική ότι δεν ωφελούνται από το νομοσχέδιο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. “Μέτρησα πολύ πρόχειρα τουλάχιστον 21 ευεργετικές διατάξεις για το προσωπικό, άρα νομίζω ότι καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί ότι αυτό είναι ένα νομοσχέδιο, που δημιουργεί προβλήματα, δεν λύνει τίποτα, επιτείνει ασάφειες κλπ. Είναι μια προσπάθεια, να λυθούν κάποια προβλήματα, μια σειρά προβλημάτων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας, λυπούμαι αν αυτή παρεξηγήθηκε, η δημιούργησε προσδοκίες ότι θα τα τελειώναμε όλα, αλλά ουδέποτε ήταν αυτή μας η πρόθεση. Έχει γίνει ικανό έργο προς την κατεύθυνση, της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και της ενδυνάμωσης της Εθνικής Άμυνας. Το να ασκείται κριτική από την προηγούμενη κυβέρνηση, που κυβερνούσε προηγουμένως και έκανε πολύ λίγα έως τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση, είναι κάτι το οποίο προσωπικά με στεναχωρεί, ενδεχομένως και να με εκνευρίζει, αλλά το δέχομαι σαν μέρος της κοινοβουλευτικής ζωής. Καλό είναι, όμως, να μην ακούγονται, χονδροειδή ψέματα και ανακρίβειες”, είπε. Εξάλλου, προς διόρθωση αυτού που ειπώθηκε στο θέμα της αναβάθμισης των Viper, σχετικά με τα «SSI» (δηλαδή με τα αντισταθμιστικά των Viper) ότι δεν ψηφίστηκαν τον Ιανουάριο του 2019 όταν τα έφερε ο τότε υπουργός Πάνος Καμμένος, ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε: “Αν θυμόσαστε, απορρίφθηκε τότε, μέσα σε μια θυελλώδη συζήτηση της αρμόδιας Επιτροπής η συνολική πρότασή του και τα φέραμε το Δεκέμβριο του 2019. ‘Αρα, η παρούσα Κυβέρνηση και με την υπερψήφιση των SSI, δηλαδή των αντισταθμιστικών μέτρων για το Πρόγραμμα Viper, ξεκίνησε και την υλοποίηση αυτού του Προγράμματος, η οποία εξελίσσεται πάρα πολύ ομαλά σήμερα. Μπορεί να αποφασίστηκε, λοιπόν, από την προηγούμενη κυβέρνηση (το πώς αποφασίστηκε και με ποια σειρά αεροσκαφών είναι ένα άλλο ζήτημα) κι αυτό, όμως, ξεκίνησε στην ουσία, δρομολογήθηκε, μπήκε το νερό στο αυλάκι και από τον Ιανουάριο του 2020 άρχισε να υλοποιείται. Υλοποιείται σήμερα με πάρα πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, από τους περίεργους αυτούς που ήρθαν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λύσανε «γόρδιους δεσμούς», έλυσαν προβλήματα και ακόμα, ακόμα και την ύστατη ώρα πριν από τις εκλογές, όχι γιατί το είχαμε σχεδιάσει να έρθει καθυστερημένα, έτσι, για να πούμε ότι κάτι κάναμε, όπως άκουσα και για το νομοσχέδιο αυτό, αλλά γιατί προστίθενται διατάξεις. Έπρεπε, ασφαλώς και να περάσει από τη φάση της διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομικών. Τέλειωσαν όλα αυτά και ακόμα και με την καθυστέρηση της προηγούμενης βδομάδας λόγω της έγερσης πρότασης δυσπιστίας, ερχόμαστε σήμερα για να το ψηφίσουμε”. Ενός λεπτού σιγή Με την έναρξη των εργασιών ο πρόεδρος της Επιτροπής, ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του υποσμηναγού Μάριου Τουρούτσικου, ο οποίος έχασε την ζωή του με το αεροσκάφος Phantom F-4 και εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί σώος ο δεύτερος πιλότος. Τα μέλη της Επιτροπής αναφέρθηκαν στο συμβάν, το οποίο κατά τραγική συγκυρία συνέπεσε με την επέτειο των 27 χρόνων από την απώλεια των τριών αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας στα Ίμια. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε για “βαρύ και τεράστιο πένθος” για την Πολεμική Αεροπορία, για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για τη χώρα. “Σαν σήμερα 27 χρόνια πριν, στην κορύφωση της κρίσης των Ιμίων, έπεσαν υπέρ πατρίδος τρεις αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, ο Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο Παναγιώτης Βλαχάκος και ο Έκτωρ Γιαλοψός. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη τους, τη θυσία τους, αλλά συνάμα πενθούμε άλλο ένα αετόπουλο της Πολεμικής Αεροπορίας, το Μάριο Μιχαήλ Τουρούτσικα, που χάθηκε κατά την χθεσινή συντριβή του Φάντομ στη θάλασσα, ανοιχτά της Πελοποννήσου. Αυτή την ώρα, ασφαλώς και συνεχίζονται οι έρευνες και για τον κυβερνήτη του F4, τον Ευστάθιο Τσιτλακίδη από το Νευροκόπι της Δράμας. Όλοι ελπίζουμε ότι κάτι καλό θα συμβεί, αλλά όσο περνάνε οι ώρες οι πιθανότητες ελαττώνονται για να έχει επιβιώσει αυτός ο εξαίρετος σμηναγός της πολεμικής αεροπορίας. Ήδη θυμίζω, ότι πενθούμε τον Μάριο Μιχαήλ Τουρούτσικα, υποσμηναγό ιπτάμενο. Ο ένας αυτή τη στιγμή σίγουρα έχει πέσει στο βωμό του καθήκοντος, ελπίζω να μην συμβαίνει το ίδιο και με τον δεύτερο. Είχαν ένα βαρύ καθήκον να φέρουν κάθε μέρα τον εαυτό τους και το μέσο που χειρίζονταν στα όρια των αντοχών τους, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αποστολή τους και ο θάνατός τους είναι το βαρύ τίμημα, το πληρωμένο με αίμα τίμημα, ώστε αυτοί και οι υπόλοιποι ιπτάμενοι χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας να είναι οι καλύτεροι που μπορούν να είναι. Το τίμημα του να είσαι ο καλύτερος λοιπόν, ενίοτε είναι και αυτός ο φόρος αίματος εν καιρώ ειρήνης” είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. -- Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom F-4: «Είδαμε Τσιτσιπά, πρώτη φορά καθήσαμε μαζί τόσες ώρες» – Οι τελευταίες στιγμές του υποσμηναγού Πόλεμος στην Ουκρανία – Η ώρα των τανκς: Leopard, Abrams και Challenger εναντίον ρωσικών Τ-90Μ και Τ-14 Armata Γαλλία – Βρετανία: Απεργιακός «πυρετός» – Στους δρόμους για συντάξεις και μισθούς

