Σακελλαροπούλου: Θα παρευρεθεί στις κηδείες του Σμηναγού Τσιτλακίδη και του Υποσμηναγού Τουρούτσικα

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα μεταβεί, αύριο 2 Φεβρουαρίου, στην Τρίπολη, για να παραστεί στην κηδεία του Υποσμηναγού (Ι) Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα. Παράλληλα την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου θα μεταβεί στο Νευροκόπι, για να παραστεί στην κηδεία του Σμηναγού (Ι) Ευστάθιου Τσιτλακίδη. Σημειώνεται ότι νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης η κυρία Σακελλαροπούλου με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά θλίψη αποχαιρέτησε τον Σμηναγό Ευστάθιο Τσιτλακίδη και τον Υποσμηναγό Μάριο-Μιχαήλ Τουρούτσικα, που έχασαν την ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα απαιτητικής εκπαιδευτικής άσκησης. Με ανάρτησή της στο Facebook, η κυρία Σακελλαροπούλου επισημαίνει ότι «Οι λαμπροί αυτοί νέοι, ατρόμητοι μπροστά στον κίνδυνο και ταγμένοι, μαζί με όλους τους ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας μας, στην υπεράσπιση των ουρανών της Πατρίδας, θα μείνουν χαραγμένοι στη μνήμη μας ως παράδειγμα αυταπάρνησης και προσήλωσης στο χρέος». Εκφράζει, επίσης, τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, καθώς και στους συναδέλφους τους και τονίζει ότι «Ο πόνος τους είναι και δικός μας». Ακολουθεί η ανάρτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας: «Πενθούμε, με βαθιά θλίψη, τον θάνατο, εν ώρα καθήκοντος, του Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη και του Υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα απαιτητικής εκπαιδευτικής άσκησης. Οι λαμπροί αυτοί νέοι, ατρόμητοι μπροστά στον κίνδυνο και ταγμένοι, μαζί με όλους τους ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας μας, στην υπεράσπιση των ουρανών της πατρίδας, θα μείνουν χαραγμένοι στη μνήμη μας ως παράδειγμα αυταπάρνησης και προσήλωσης στο χρέος. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, καθώς και στους συναδέλφους τους. Ο πόνος τους είναι και δικός μας». Ειδήσεις σήμερα: Πτώση Phantom: Θρήνος για τους δύο πιλότους – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας Ουγγαρία: Ο Όρμπαν θέλει τον Ερντογάν υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης Βρετανία: Υπουργός ζητά από τους απεργούς να είναι ρεαλιστές φορώντας Rolex €11.000 01.02.2023, 18:47 UPD: 01.02.2023, 19:27

