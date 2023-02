Σε άλλη «πίστα» η πολιτική κόντρα μετά την απόφαση ΣΥΡΙΖΑ για αποχή από τις ψηφοφορίες στη Βουλή

Σε μία προεκλογική αντιπαράθεση με πρωτοφανή ακραία δεδομένα βαδίζει η χώρα, μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να απέχει πλέον από τις ψηφοφορίες της Βουλής για οποιοδήποτε θέμα – πλην του νομοσχεδίου για το κόμμα Κασιδιάρη. Η κίνηση αυτή, που συνοδεύεται από αναβάθμιση του αιτήματος για άμεση προσφυγή σε πρόωρες εκλογές, ακόμα και μέσα στον Φεβρουάριο, έχει οξύνει κι άλλο την κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, με την πρώτη να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για τραμπισμό και προσβολή του κοινοβουλευτισμού και τον Αλέξη Τσίπρα να δηλώνει ότι το δίλημμα των επικείμενων εκλογών είναι «δημοκρατία ή εκτροπή», επικεντρώνοντας πρωτίστως στην υπόθεση των υποκλοπών. Η απόφαση για αποχή από τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες άρχισε να υλοποιείται ήδη από χθες το βράδυ, λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη τύπου, που παραχώρησε ο κ. Τσίπρας για να περιγράψει τη νέα αντιπολιτευτική γραμμή του κόμματός του. Το κυβερνών, αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τον ιδιότυπο αυτό κοινοβουλευτικό ακτιβισμό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η νέα τακτική της Κουμουνδούρου μοιάζει σαν μία προσπάθεια να συσπειρώσει περαιτέρω την εκλογική της βάση, να διαμορφώσει ένα «προοδευτικό μέτωπο» και να δώσει μία νέα «ώθηση» στο θέμα των υποκλοπών, που φάνηκε να «σβήνει» πολιτικά, μετά την καταψήφιση της πρότασης μομφής εναντίον της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα. Σημειωτέον ότι πέραν του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου που χαρακτήρισε τον κ. Τσίπρα επικίνδυνο, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «ανεύθυνη στάση του ΣΥΡΙΖΑ να απέχει από το Κοινοβούλιο», το ΚΚΕ σχολίασε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει από τις ψηφοφορίες στη Βουλή ενώ έχει ψηφίσει τα μισά ν/σ Μητσοτάκη, ενώ το ΜΕΡΑ25 μίλησε για ρεσιτάλ υποκρισίας, αφού επί «3,5 χρόνια υπερψήφιζε όλα τα απίθανα της Μητσοτάκης ΑΕ». «Αποκωδικοποίηση» επίσης χρήζει για πολλούς και κυρίως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, μα και της κυβέρνησης, η επιθετική ρητορική που χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας για το Κίνημα, αφήνοντας να εννοηθεί πως θεωρεί ισχυρό σενάριο να οδηγηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μετεκλογική συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπό καθεστώς εκβιασμών, μέσω της παρακολούθησης που είχε υποστεί ο αρχηγός του τρίτου ισχυρότερου κόμματος της Βουλής. Ο κ. Τσίπρας κάλυψε πλήρως τις σχετικές δηλώσεις και τους υπαινιγμούς, δια ερωτημάτων, που πρώτη διατύπωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου, δείχνοντας πως πρόκειται για κεντρική γραμμή και «κλίμα» της Κουμουνδούρου η προσέγγιση αυτή. Παρουσιάζοντας από το Ζάππειο τις βασικές πτυχές της νέας αντιπολιτευτικής γραμμής, ο κ. Τσίπρας μίλησε για μία κυβέρνηση «ηθικά και πολιτικά έκπτωτη», που «δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μία στιγμή παραπάνω και να ασκεί εξουσία». «Μεταφέρουμε την πρόταση δυσπιστίας στον λαό, τον ανώτατο κριτή. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα… Από σήμερα ξεκινάμε τη πορεία μας προς τον ελληνικό λαό γιατί μόνο αυτός μπορεί και έφτασε πιστεύω η ώρα να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και τη κοινωνική δικαιοσύνη» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος ή και διευκρινίζοντας τι επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και τα σενάρια των συνεργασιών, ο κ. Τσίπρας είπε ότι το κόμμα του διεκδικεί «μια κυβέρνηση των νικητών από την πρώτη Κυριακή. Θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει καθαρά τις εκλογές της απλής αναλογικής». Και έθεσε ως προϋπόθεση αυτή τη συνθήκη για να υπάρξουν συνεργασίες την επόμενη ημέρα. Χαρακτήρισε δε επαμφοτερίζουσα τη στάση του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας ότι «ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του έχουν αντικρουόμενες απόψεις. Δεν ξέρω με ποιος θέλουν να κάνουν κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να τους θέσει υπό ομηρία. Αν το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα κάνει κυβέρνηση με όποιον είναι πρώτος, ακόμα ένας λόγος να θέλουμε να έρθει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες εκλογές». Αναφερόμενος στα περί εκβιασμού του κ. Ανδρουλάκη, έδωσε συνέχεια στη κόντρα με τη Χαριλάου Τρικούπη, δηλώνοντας ότι «εμείς δεν θεωρούμε κανέναν εκβιαζόμενο». Και πρόσθεσε: «Το αν θα εκβιαστεί κανείς ή όχι έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του, με τις αντοχές του. Εδώ είναι προφανές ότι υπάρχει απόπειρα εκβιασμού». Αναφορικά με τους χειρισμούς του στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Τσίπρας διευκρίνισε ότι ζήτησε ο ίδιος από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ κ. Ράμμο να του απαντήσει επί των συγκεκριμένων έξι ονομάτων (του Κ. Χατζηδάκη και των πέντε στελεχών που σχετίζονται με τους εξοπλισμούς). Όπως σημείωσε η δική του εκτίμηση ήταν ότι «οι 5 στρατιωτικοί δεν ήταν υπό παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας. Δεν τους παρακολουθούσαν για κατασκοπεία», ξεκαθαρίζοντας πως θεωρεί ότι «είναι πιθανός αυτές οι παρακολουθήσεις να έγιναν για τη ροή του χρήματος στα εξοπλιστικά». Όσο για τη φημολογία περί του ενδεχομένου να πολιτευτεί ο κ. Ράμμος με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για «αθλιότητα» και μίλησε για «δολοφονία χαρακτήρων σε κάθε λειτουργό που κάνει τη δουλειά του». Ειδήσεις σήμερα: Η Ρωσία βλέπει αυξανόμενο κίνδυνο στις παραδόσεις όπλων από τη Δύση στο Κίεβο Παπακαλιάτης για Maestro: «Το καλό κερδίζει, μπορεί να αργεί αλλά κερδίζει»Οι ΗΠΑ θα άρουν την εθνική κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης την 11η Μαΐου

