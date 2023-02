Τουρκία: Εγκρίνει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και θέλει «άνευ όρων» F-16

Στην έγκριση του παράνομου «Μνημονίου Συναντίληψης», που αποβλέπει -μεταξύ άλλων- στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης στον τομέα των υδρογονανθράκων, προχωράει ο Ταγίπ Ερντογάν εμμένοντας στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έχοντας κατά νου -σύμφωνα με εκτιμήσεις- ακόμη και έναρξη ερευνών για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για νομοσχέδιο που θα τεθεί σε ισχύ αφού λάβει την έγκριση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής βουλής. Η εξέλιξη αυτή δείχνει την πρόθεση του Τούρκου προέδρου, τουλάχιστον έως τις κρίσιμες εκλογές του Μαΐου, να οξύνει ακόμη περισσότερο την αντιπαράθεση με την Ελλάδα και γενικότερα ΗΠΑ και ΕΕ που έχουν λάβει ξεκάθαρα θέση κατά του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου. Να σημειωθεί πως πρόσφατα δικαστήριο της Λιβύης αποφάσισε την αναστολή εκτέλεσης της συμφωνίας Τρίπολης – Άγκυρας. Η κίνηση αυτή, θα προκαλέσει και νέα εμπλοκή στις συζητήσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο, για εξομάλυνση των μεταξύ τους σχέσεων, που επιδιώκει διακαώς ο Τούρκος πρόεδρος. Μητσοτάκης: «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο γείτονα» Απάντηση στις νέες προκλήσεις, και στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί από την πλευρά της Άγκυρας, έδωσε από το Τόκιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της ιαπωνικής πρωτεύουσας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τονίζοντας πως και η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει έναν δύσκολο γείτονα. «Στη δική μας γειτονιά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο γείτονα -και αναφέρομαι στην Τουρκία. Και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο ότι τα σύνορα μπορούν να αλλάξουν με τη βία και ότι δεν θα υπάρχει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο. Έχουμε, λοιπόν, έναν πρόσθετο λόγο για να είμαστε πολύ υποστηρικτικοί προς την Ουκρανία στη μάχη που δίνει για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει ένα ανεξάρτητο, ελεύθερο και κυρίαρχο κράτος» τόνισε με νόημα. Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, συνεχίζει τις επαφές του για εμβάθυνση των συμμαχιών τις οποίες έχει αναπτύξει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια η χώρα μας. Μετά το τέλος της χθεσινής του επίσκεψης στο Ισραήλ, άλλης μια χώρας που η Τουρκία επιδιώκει ομαλοποίηση των σχέσεων της, ο υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος για τις επαφές που είχε τόσο με τον ομόλογό του Έλι Κοέν, όσο με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζοκ. Ο ίδιος επεσήμανε : «τη σαφή δήλωση της ισραηλινής πλευράς υπέρ της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας» στην οποία προχώρησε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα τόνισε πως διαπιστώθηκε ευρύτατη ταύτιση σε μια σειρά από θέματα, όπως μεταφοράς ενέργειας, αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας και καταμερισμού στους διάφορους τομείς, διαμηνύοντας πως : «αποτελεί ένα πολύ καλό εφαλτήριο για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ». Ιμπραήμ Καλίν: «Θέλουμε F-16 χωρίς όρους» Την ίδια ώρα στο ζήτημα της παραλαβής των F-16 από τις ΗΠΑ, καθώς και της παράδοσης των F-35 στην Ελλάδα, αναφέρθηκε με νέες του δηλώσεις ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν. Εμφανώς εκνευρισμένος ο Καλίν δήλωσε πως η Άγκυρα επιδιώκει να προμηθευτεί F-16 από τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις που θέτει το αμερικανικό Κογκρέσο, μετά και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από το βέτο της Τουρκίας στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. «Βλέπουμε το πρόγραμμα F-16 ως μια πολύτιμη εναλλακτική λύση για την ενίσχυση της αεροπορικής μας ισχύος. Εάν οι ΗΠΑ επιβάλλουν προϋποθέσεις και ταυτόχρονα απαντήσουν θετικά στο αίτημα της Ελλάδας για τα F-35, χάνουν την ουδετερότητά τους» δήλωσε, τονίζοντας πως η Άγκυρα δεν θα αποδεχτεί αμερικανικούς όρους : «Όλα εξαρτώνται από το τι όρους θα φέρουν, αλλά δεν θέλουμε να τερματιστεί το πρόγραμμα των F-16. Και αν το πρόγραμμα F-16 εξαρτηθεί από την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, θα ήταν προτιμότερο να μην το βάλουν καθόλου στην ατζέντα τους. Αν το θέμα αυτό κολλήσει στο Κογκρέσο, θα προβούμε σε ανάλογη αξιολόγηση», κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Η Ρωσία βλέπει αυξανόμενο κίνδυνο στις παραδόσεις όπλων από τη Δύση στο Κίεβο Παπακαλιάτης για Maestro: «Το καλό κερδίζει, μπορεί να αργεί αλλά κερδίζει»Οι ΗΠΑ θα άρουν την εθνική κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης την 11η Μαΐου

