Τουρκικό δίκτυο στοχοποιεί τον Γεωργιάδη για τις δηλώσεις του για τα Rafale και τα Viper Το φιλοκυβερνητικό Haber Global κατηγορεί τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για «σκανδαλώδεις» δηλώσεις κατά της Τουρκίας Παναγιώτης Σαββίδης 01.02.2023, 08:12 Συνεχίζουν να στοχοποιούν τα τουρκικά ΜΜΕ τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, λόγω της πρόσφατης δήλωσής του πως τα ελληνικά Rafale kai Viper θα «συντρίψουν την τουρκική πολεμική αεροπορία». Σχετικό ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του φιλοκυβερνητικού δικτύου Haber Global, έστρεψε τις βολές του κατά του Έλληνα υπουργού, συνεχίζοντας και την στοχοποίηση του Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου που ξεκίνησε τις προηγούμενες μέρες. «Η Ελλάδα συνεχίζει να στοχοποιεί την Τουρκία. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και ο υπουργός Ανάπτυξης έκαναν διαδοχικές προκλητικές δηλώσεις. Αμφότεροι είπαν ότι είναι έτοιμοι απέναντι σε κάθε είδους εξωτερική επέμβαση και υποστήριξαν πώς έχουν στρατιωτική ανωτερότητα στον αέρα και στη θάλασσα» αναφέρει αρχικά η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Haber Global. Στο ρεπορτάζ που ακολούθησε, υποστηρίχτηκε προκλητικά πως η Ελλάδα είναι αυτή που … «στοχοποιεί» την Τουρκία, σε μια προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας. «Δεν τελειώνουν οι προκλητικές δηλώσεις που γίνονται από την Αθήνα. Μετά από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης στοχοποίησε την Τουρκία. Ο Έλληνας υπουργός είπε ότι "Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε βήμα της Τουρκίας". Μετά από τις χθεσινές δηλώσεις του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, συνέχισε την πολεμοκαπηλία. Υποστήριξε πως η Ελλάδα με τα αεροσκάφη Ραφάλ και τα F-16 Viper, μπορεί να νικήσει την τουρκική πολεμική αεροπορία. Δήλωσε πως "Αν αποκτήσουμε την αεροπορική ανωτερότητα στο Αιγαίο τότε η Τουρκία θα απομείνει στο έλεος μας"» ανέφερε μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ. Τα τουρκικά ΜΜΕ αναπαρήγαγαν στο σύνολό τους την πρόσφατη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντάς τη «σκανδαλώδη». Απαντώντας στην απειλή του Ερντογάν: «θα έρθουμε νύχτα» o υπουργός Ανάπτυξης σχολίασε στη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης. «Γελάμε κάθε φορά που ακούμε αυτές τις λέξεις. Θέλω να ενημερώσω τον κ. Ερντογάν ότι τα Rafale kai Viper, θα καταστρέψουν την τουρκική αεροπορία αν τολμήσουν να έρθουν νύχτα, απόγευμα, πρωί ή βράδυ».

