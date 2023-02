Το άσπρο μαύρο κάνει ο Ερντογάν: Η Ελλάδα προκαλεί τα αεροπλάνα και τους ψαράδες μας Τους τόνους ανεβάζει και πάλι ο Ταγίπ Ερντογάν διαστρεβλώνοντας την πραγματική εικόνα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Λίγες ώρες αφότου είδε το φως της δημοσιότητας βίντεο από το πρόσφατο επεισόδιο στο Φαρμακονήσι ανάμεσα σε τουρκική ακταιωρό και το ελληνικό λιμενικό, που σημειώθηκε την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου, ο Τούρκος πρόεδρος σε συνέντευξη του στο κρατικό TRT, δεν δίστασε να ισχυριστεί ότι η Αθήνα προχωρά σε κινήσεις παραβίασης. «Η Ελλάδα έχει μία επιθετική συμπεριφορά, που έρχεται σε αντίθεση με τις σχέσεις καλής γειτονίας και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αυτό που την ενοχλεί είναι ότι η Τουρκία έχει εξέχουσα θέση σε διεθνές επίπεδο και αυτό την οδηγεί σε παράνομες ενέργειες, στις οποίες εμείς πρέπει να απαντήσουμε. Κάνει παράλογες και απελπισμένες κινήσεις. Η Ελλάδα έχει υποχρεώσεις τις οποίες δεν εκπληρώνει, παραβιάζει την περιοχή μας, προκαλεί τα αεροσκάφη και τους ψαράδες μας» υποστήριξε ειδικότερα ο Ερντογάν. Υιοθετώντας τη γνωστή ρητορική των απειλών, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα αφήσει αναπάντητες τις «προκλήσεις» της Αθήνας που «θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά μας». BEST OF NETWORK 01.02.2023, 12:15 01.02.2023, 16:50 01.02.2023, 12:39 01.02.2023, 19:41 01.02.2023, 19:58 01.02.2023, 10:49

